H Hotels Collection: Σημαντικές Διακρίσεις στα Starway World Best Hotels Awards 2025

Ο Όμιλος H Hotels Collection τιμήθηκε στα κορυφαία και ιδιαίτερα αναγνωρισμένα Starway World Best Hotels Awards, μία από τις πιο σεβαστές διακρίσεις στη διεθνή τουριστική βιομηχανία, που διοργανώνεται ετησίως για περισσότερα από 20 χρόνια. Τα βραβεία βασίζονται αποκλειστικά στις εμπειρίες και αξιολογήσεις των επισκεπτών της Coral Travel.

Οι επισκέπτες αξιολογούν τα ξενοδοχεία βάσει ενός ευρέος φάσματος κριτηρίων, όπως η ποιότητα της εξυπηρέτησης του προσωπικού, οι συνθήκες δωματίων και ξενοδοχείου, οι υπηρεσίες εστίασης, η περιβαλλοντική ευαισθησία και οι πρακτικές βιωσιμότητας, οι κήποι και οι πισίνες, τα πρότυπα καθαριότητας, οι εγκαταστάσεις για παιδιά, καθώς και οι δραστηριότητες ψυχαγωγίας και αθλητισμού. Οι τελικές κατατάξεις καθορίζονται αποκλειστικά από τη βαθμολογία ικανοποίησης των επισκεπτών, ανεξάρτητα από τα επίσημα αστέρια του ξενοδοχείου.

Πιο συγκεκριμένα, τα ξενοδοχεία Lindos Princess Beach Resort & Spa και Princess Andriana Resort & Spa συμπεριλήφθηκαν στη λίστα TOP 100 Starway World Best Hotels 2025 της Coral Travel. Επιπλέον, το Lindos Princess Beach Resort & Spa συμπεριλήφθη και στη λίστα TOP 25 Starway World Best “Child & Family Friendly” Hotels 2025, αντικατοπτρίζοντας την αριστεία σε πολλούς τομείς, όπως η συνολική ικανοποίηση των επισκεπτών, η υποδομή του ξενοδοχείου, η ποιότητα γαστρονομίας, τα πρότυπα καθαριότητας και η επαγγελματικότητα στην εξυπηρέτηση.

Αυτές οι διακρίσεις επιβεβαιώνουν τη συνεχή δέσμευση του Ομίλου H Hotels Collection στην παροχή εξαιρετικών υπηρεσιών και αξέχαστων εμπειριών σε διεθνές επίπεδο.