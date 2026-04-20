10 ερωτήσεις που πρέπει να κάνεις πριν κλείσεις χώρο

Η επιλογή χώρου για ένα συνέδριο ή εταιρική εκδήλωση είναι από τις πρώτες και πιο καθοριστικές αποφάσεις που καλείται να πάρει ένας διοργανωτής. Δεν πρόκειται μόνο για το “πού”, αλλά για το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα ξεδιπλωθεί όλη η εμπειρία: από την πρώτη εντύπωση των συμμετεχόντων μέχρι τις τεχνικές λεπτομέρειες που διαμορφώνουν την ομαλή ροή του προγράμματος. Ένας χώρος δεν είναι ποτέ απλώς ένα κτίριο.

Είναι συνεργάτης, εργαλείο και αφήγηση ταυτόχρονα. Και όπως σε κάθε συνεργασία, η επιτυχία κρίνεται στις λεπτομέρειες. Για να διασφαλίσεις ότι η επιλογή σου είναι ουσιαστική, βιώσιμη και λειτουργική, αυτές είναι οι δέκα πιο σημαντικές ερωτήσεις που αξίζει να κάνεις πριν πεις το τελικό “ναι”. Θα σε βοηθήσουν όχι μόνο να εντοπίσεις τις ιδιαιτερότητες κάθε venue, αλλά και να οικοδομήσεις μια σχέση συνεργασίας που μπορεί να στηρίξει τις ανάγκες σου –ακόμα και στις πιο απαιτητικές συνθήκες.

1. Ποια είναι τα όρια ευθύνης του χώρου;

Από τον εξοπλισμό μέχρι τις άδειες και την ασφάλεια, πρέπει να γνωρίζεις τι καλύπτει ο χώρος και τι περνάει σε εσένα ή στον

πελάτη.

2. Ποιος θα είναι η βασική σου επαφή επικοινωνίας (contact person) και πότε είναι διαθέσιμος;

Δεν υπάρχει τίποτα πιο απογοητευτικό από το να ψάχνεις υπεύθυνο την ημέρα του event. Ζήτα σαφείς επαφές και πλάνο

επικοινωνίας.

3. Ποιες είναι οι ώρες πρόσβασης για στήσιμο ή μάζεμα εξοπλισμού;

Το τεχνικό συνεργείο σου ή το catering χρειάζονται χρόνο και άδεια εισόδου. Μην το αφήσεις για τελευταία στιγμή.

4. Υπάρχουν περιορισμοί σε branding, φωτισμό ή ήχο;

Κάποιοι χώροι έχουν αυστηρούς περιορισμούς, που μπορεί να ανατρέψουν τον σχεδιασμό σου – ειδικά σε ιστορικά ή

πολιτιστικά venues.

5. Τι περιλαμβάνεται στην τιμή και τι χρεώνεται έξτρα;

Είναι το Wi-Fi δωρεάν; Πόσα μικρόφωνα περιλαμβάνονται; Υπάρχει έξτρα κόστος για καθαριότητα ή ασφάλεια;

6. Τι ισχύει για τις ακυρώσεις ή αλλαγές ημερομηνίας;

Σε έναν ασταθή κόσμο, η ευελιξία στις αλλαγές είναι κρίσιμη. Ένα σαφές cancellation policy είναι αναγκαίο εργαλείο

διαχείρισης ρίσκου.

7. Ποιο είναι το σχέδιο έκτακτης ανάγκης του χώρου;

Από blackout μέχρι απεργίες, τι προβλέπεται για απρόβλεπτες συνθήκες; Υπάρχει γεννήτρια; Back-up χώρος;

8. Έχετε φιλοξενήσει παρόμοια events;

Η εμπειρία του χώρου σε συνέδρια ή corporate events λέει πολλά για την ετοιμότητα και την εξυπηρέτηση.

9. Πώς διαχειρίζεται ο χώρος τις κοινές χρήσεις;

Αν το venue εξυπηρετεί και άλλα events την ίδια μέρα, μάθε πώς διασφαλίζεται η αποκλειστικότητα, ο ήχος και η κυκλοφορία.

10. Υπάρχουν περιορισμοί ή υποχρεώσεις σε συνεργαζόμενους προμηθευτές;

Κάποιοι χώροι επιβάλλουν συγκεκριμένους συνεργάτες (π.χ. catering, τεχνικά). Αν έχεις δικούς σου, διασφάλισε ότι είναι αποδεκτοί.

Η επιτυχία ενός event δεν εξαρτάται μόνο από τον σχεδιασμό, αλλά από την πρόβλεψη. Οι καλές ερωτήσεις δεν είναι σημάδι καχυποψίας – είναι ένδειξη επαγγελματισμού. Γιατί, όταν έρθει η ώρα του live, το μόνο που δεν θες.

Πηγή: Περιοδικό SYNEDRIO, Τεύχος Άνοιξη – Καλοκαίρι 2026, Οδηγός Διοργάνωσης Συνεδρίων + Εκδηλώσεων, Τεύχος 57, www.synedrio.gr/entypo