Πασχαλινές Ευχές Χωρίς Σύνορα

Η εταιρία σας μπορεί να σώσει χιλιάδες ζωές – με μία ευχή

Αυτά το Πάσχα, δώστε στις εταιρικές σας ευχές έναν ουσιαστικό σκοπό.

Αντί για τις καθιερωμένες πασχαλινές κάρτες ή εταιρικά δώρα, προσφέρετε μια δωρεά στους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα και στείλτε «Ευχές Χωρίς Σύνορα» με τις προσωποποιημένες ηλεκτρονικές μας κάρτες. Μια συμβολική κίνηση που μετατρέπεται σε προσφορά ζωής για χιλιάδες ασθενείς μας που παλεύουν καθημερινά για τα αυτονόητα: την πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες υγείας.

Ανακαλύψτε τα φετινά μας σχέδια εδώ και επιλέξτε εκείνο που ταιριάζει περισσότερο στο ύφος και την αισθητική της εταιρίας σας. Όλες οι κάρτες είναι διαθέσιμες σε Ελληνικά και Αγγλικά, και το λογότυπό σας ενσωματώνεται στο εικαστικό – για να στείλετε ένα δυνατό μήνυμα κοινωνικής ευθύνης προς τις ομάδες και τους συνεργάτες σας.

Τι αξία έχει μια ευχή;

Με €400 προσφέρετε εμβόλια κατά της ιλαράς σε 1.800 παιδιά

προσφέρετε εμβόλια κατά της ιλαράς σε 1.800 παιδιά Με €700 εξασφαλίζετε σε 70 γυναίκες έναν ασφαλή τοκετό στο σπίτι

εξασφαλίζετε σε 70 γυναίκες έναν ασφαλή τοκετό στο σπίτι Με €1.000 παρέχετε ιατρικά κιτ επείγουσας ανάγκης σε 400 ασθενείς

Το ποσό της δωρεάς σας είναι στη διακριτική σας ευχέρεια.

Γιατί να συμμετάσχετε;

Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα δεν λαμβάνουμε κρατικές ή ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις. Χάρη στην υποστήριξη ιδιωτών και εταιριών, όπως η δική σας, διατηρούμε την ανεξαρτησία μας και φτάνουμε εκεί όπου η ανάγκη είναι μεγαλύτερη. Από το Σουδάν και τη Νιγηρία, μέχρι τη Γάζα, την Ουκρανία αλλά και την Ελλάδα, οι ομάδες μας προσφέρουν καθημερινά θεραπεία, στήριξη και το πιο σημαντικό: ελπίδα και αξιοπρέπεια.

Επικοινωνήστε μαζί μας:

Ε: corpfr@athens.msf.org

Τ: 210 5200500 | 694 66 99 992