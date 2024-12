When Others Τry, We Achieve!

Το 2018 η Triaena εκμεταλλευόμενη την εμπειρία της και τις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της ακολούθησε ένα ολικό rebranding, χαράζοντας τη νέα της πορεία με το Triaena Business Center. Αφομοίωσε και προσαρμόστηκε πλήρως στις ανάγκες της αγοράς, προσφέροντας πάντα την εμπειρία και την εξειδίκευση της. Τα τελευταία 6 χρόνια ολοκλήρωσε με επιτυχία 150+ εκδηλώσεις και συνέδρια, αναφέροντας ότι:

“Tα δυο χρόνια COVID που «δοκίμασαν» την συνεδριακή αγορά της Ελλάδας αν και άλλαξαν τη νόρμα, έδωσαν τη δυνατότητα για νέες ευκαιρίες”

Η Triaena Tours ιδρύθηκε το 1959 και το 1976 επεκτάθηκε σε Triaena Tours & Congress με σκοπό την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών σχετικών με τη διοργάνωση συνεδρίων, εταιρικών εκδηλώσεων και ταξιδιωτικών υπηρεσιών.

Οι υπηρεσίες μας απευθύνονται τόσο σε μεγάλες εταιρείες όσο και σε μεμονωμένους επαγγελματίες ενώ η συνεργασία μας με αξιόπιστους προμηθευτές εγγυάται το υψηλών προδιαγραφών αποτέλεσμα, για την επιτυχημένη διοργάνωση της κάθε Εκδήλωσης ή Συνεδρίου.

Όραμά μας είναι να εξελίξουμε τον κλάδο των εκδηλώσεων και των συνεδρίων.

Αποστολή μας είναι να προσφέρουμε διαρκώς ολοκληρωμένες λύσεις προσαρμοσμένες στις

ανάγκες των πελατών μας στηριζόμενοι στις αξίες μας:

Σεβασμός – Φροντίδα – Αξιοπιστία – Συνέπεια.

Στηριζόμενοι στο εξειδικευμένο προσωπικό αλλά και στην πολυετή μας πείρα, φέρνουμε εις πέρας όλων των ειδών τις Εταιρικές Εκδηλώσεις, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, με τα πλέον σύγχρονα μέσα και τις καλύτερες τιμές της αγοράς.

Το κλειδί για την επιτυχημένη διοργάνωση ενός Συνεδρίου είναι ο συνδυασμός τεχνογνωσίας, οργάνωσης, εμπειρίας και σύμπνοιας με τα πλέον σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Η Triaena, εγγυάται την άψογη διοργάνωση του Συνεδρίου από τον αρχικό προγραμματισμό έως και την εφαρμογή του, δημιουργώντας κάθε φορά μια ιστορία επιτυχίας.

Στο Triaena Business Center οργανώνουμε και φιλοξενούμε εταιρικές συναντήσεις, συνεντεύξεις τύπου, εκδηλώσεις προώθησης προϊόντων αλλά και κάθε είδους θεματικές εκδηλώσεις. Όποια και αν είναι η περίσταση – συνάντηση στελεχών ή συνεργατών, παρουσίαση ή έκθεση νέων υπηρεσιών και προϊόντων – σας παρέχουμε τα μέσα για να φέρετε εις πέρας το επιχειρηματικό σας εγχείρημα.

Ειδικότερα, η Triaena παρέχει στους πελάτες της ένα πλήρως εξοπλισμένο Business Center και in-house υπηρεσίες που σας λύνουν τα χέρια και σας επιτρέπουν να οργανώσετε και να διεκπεραιώσετε οποιαδήποτε επιχειρηματική σας δραστηριότητα απλά και άμεσα.

Το 2022 μετά από μόλις 4 χρόνια λειτουργίας φτάσαμε τις 130 ενεργές επιχειρήσεις, δημιουργώντας ένα ζωντανό hub επιχειρηματικότητας με Start Ups, ΜΚΟ, Ελεύθερους Επαγγελματίες και επιχειρήσεις που αναπτύσσονται και εδραιώνονται στην επιχειρηματική αγορά δημιουργώντας τα δικά τους success stories.

“Σήμερα κρατάμε σταθερή πορεία επενδύοντας στο χώρο μας και προσφέροντας λύσεις στους πελάτες μας. Κάνοντας πράξη τον οδηγό μας When Others Τry, We Achieve”