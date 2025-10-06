Welling Fitness Festival – ΕΝΑ Σαββατοκύριακο γεμάτο αθληση, ευεξια & ενέργεια ερχεται στη ροδο

Ο Όμιλος Mitsis με το Welling: Performance & Spa Center παρουσιάζει για πρώτη φορά στη Ρόδο το Welling Fitness Festival — ένα μοναδικό διήμερο αφιερωμένο στη δύναμη της κίνησης, την ευεξία και την άθληση, σε συνεργασία με την Technogym, brand του Ομίλου Φάις και Επίσημος Fitness Equipment Partner.

Στις 18 & 19 Οκτωβρίου 2025, το Φαληράκι θα μετατραπεί σε σημείο αναφοράς για τους λάτρεις της άσκησης, της ευεξίας και του lifestyle. Από πρωινά yoga sessions δίπλα στη θάλασσα μέχρι προγράμματα υψηλής έντασης, padel & tennis clinics, τοίχο αναρρίχησης, beach volley, ειδικά workshops αποκατάστασης και προπονήσεις τρεξίματος, το φεστιβάλ υπόσχεται μια ολιστική εμπειρία για όλους – ανεξαρτήτως ηλικίας και επιπέδου.

Το Welling δεν αποτελεί απλώς ένα κέντρο άθλησης και ευεξίας, αλλά έναν ολοκληρωμένο lifestyle προορισμό που θα λειτουργεί 365 ημέρες τον χρόνο. Με πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο εσωτερικού και εξωτερικού χώρου από την Technogym, spa διεθνών προδιαγραφών, γήπεδα τένις και padel, bouldering, καθώς και ένα προηγμένο Assessment & Recovery Hub, θέτει νέα δεδομένα στην εμπειρία ευεξίας και απόδοσης στη Ρόδο.

Διακεκριμένοι Καλεσμένοι & Εκπαιδευτές

Το φεστιβάλ θα φιλοξενήσει κορυφαίους Έλληνες αθλητές, προπονητές, Master Trainers της Technogym και ειδικούς ευεξίας, προσφέροντας στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να εκπαιδευτούν και να εμπνευστούν από τους καλύτερους:

Μαρία Πολύζου – Θρύλος του Μαραθωνίου, γνωστή ως η «Μαραθωνοδρόμος της Ελλάδας & Coach

– Θρύλος του Μαραθωνίου, γνωστή ως η «Μαραθωνοδρόμος της Ελλάδας & Coach Κωνσταντίνος Χουβαρδάς – Καταξιωμένος Δρομέας μεγάλων αποστάσεων και Coach

– Καταξιωμένος Δρομέας μεγάλων αποστάσεων και Coach Δημήτρης Μώρος – Athletes Performance Coach, CrossFit Trainer & Fitness Consultant του Ομίλου Mitsis

– Athletes Performance Coach, CrossFit Trainer & Fitness Consultant του Ομίλου Mitsis Γιάννης Αλιγιάννης – The Art of Climbing

– The Art of Climbing Βαγγέλης Ζαρουχλιώτης – Spinning Specialist

– Spinning Specialist Γιάνν ης Τουμπακάρης – Tennis & Padel Coaching

– Tennis & Padel Coaching Χρήστος Κοκόσης – Technogym Master Trainer

– Technogym Master Trainer Idolo Consulting, Beauty & Spa

Κορυφαίες Στιγμές του Φεστιβάλ

Σάββατο 18/10 : Πρωινό welcome ritual, πολλαπλές fitness & wellness δραστηριότητες, beach volley, yoga και πολλά άλλα.

: Πρωινό welcome ritual, πολλαπλές fitness & wellness δραστηριότητες, beach volley, yoga και πολλά άλλα. Κυριακή 19/10: Running Event, Recovery Sessions και Closing Party στο Club 8 Pool Club, με μουσική και εκπλήξεις σε ένα από τα πιο εμβληματικά σημεία της Ρόδου.

Είτε είστε κάτοικος Ρόδου, είτε επισκέπτης που αναζητά εμπειρίες πέρα από τα συνηθισμένα, το Welling προσφέρει το ιδανικό περιβάλλον για ζήσετε το μέλλον της ευεξίας, να ανεβάσετε την ενέργειά σας, να βελτιώσετε τις επιδόσεις σας και να ανανεώσετε την ψυχή και το σώμα σας.

Εγγραφείτε στο Welling και απογειώστε την καθημερινότητά σας – 365 ημέρες τον χρόνο.

Για περισσότερες πληροφορίες & εγγραφές

Τ 2241440342 | Ε faliraki.spa@mitsis.com; | Ώρες Λειτουργίας: 09:00 – 19:00

www.welling.gr

@wellingcenter

Τοποθεσία: Φαληράκι, Ρόδος, Ελλάδα, 851 05

Ημερομηνίες: 18 – 19 Οκτωβρίου 2025