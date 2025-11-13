Chalet, Πολιτεία: Unique Events – Unique Experiences

Στην Πολιτεία, σε ένα από τα ωραιότερα σημεία της Κηφισιάς, βρίσκεται το Chalet. Ένας πολυδιάστατος χώρος με ζεστή ατμόσφαιρα το χειμώνα και έναν καταπράσινο, δροσερό κήπο το καλοκαίρι, μπορεί να φιλοξενήσει όλες τις προσωπικές και επαγγελματικές σας εκδηλώσεις.

Στον κυρίως χώρο του (χωρητικότητας 15-200 ατόμων), μπορεί να οργανωθεί το γεύμα η το dinner σας ενώ στον ξεχωριστό χώρο του club (χωρητικότητας 200-250 ατόμων) γίνονται τα πιο πετυχημένα πάρτυ.

Στο Chalet οργανώνουμε κάθε εταιρική, προσωπική(γιορτές, γενέθλια, γάμους, βαφτίσεις κ.α) και παιδική εκδήλωση. Το διακριτικό και ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό μας και η ιδιωτικότητα που εξασφαλίζουμε, σας επιτρέπουν να δημιουργήσετε την ατμόσφαιρα που θέλετε.

Οσο για τα μενού μας είναι πάντα tailor-made και ικανοποιούν όλα τα γούστα.

Full dinner ή lunch, finger food, vegan ή kids meals προσαρμόζονται σε κάθε επιλογή σας.

Το Chalet είναι πλέον σημείο αναφοράς για τα event στα Βόρεια Προάστεια. Δημιουργούμε με φροντίδα και επαγγελματισμό τις δικές σας αξέχαστες εμπειρίες!

Όσο για τα παιδιά μας , μπορούμε να οργανώσουμε, στον outdoor χώρο με το γκαζόν, πάρτυ με ιδιαίτερες δράσεις για τις μικρές και τις προσχολικές ηλικίες. Φουσκωτά παιχνίδια, διασκεδαστές, θεματικός διάκοσμος ,όλα προσαρμοσμένα στις επιθυμίες τους.

Ωράριο Λειτουργίας

Δευτέρα: Κλειστά

Τρίτη – Πέμπτη: 17.00 μ.μ. – 1.00 π.μ.

Παρασκευή: 17.00 μ.μ. – 2.00 π.μ.

Σάββατο: 09.00 π.μ. – 2.00 π.μ.

Κυριακή: 09.00 π.μ. – 1.00 π.μ.

FACEBOOK: https://www.facebook.com/ChaletPoliteia/

INSTAGRAM: https://www.instagram.com/chalet.politeia/

LINKEDIN: https://www.linkedin.com/company/109461024/admin/dashboard/