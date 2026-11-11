8 & 9 Δεκεμβρίου 2026 | Πολεμικό Μουσείο Αθηνών

Ο Αθλητισμός συναντά τον Τουρισμό σε μια διοργάνωση που αναδεικνύει τις νέες αναπτυξιακές προοπτικές της Ελλάδας

Στις 8 και 9 Δεκεμβρίου 2026, στο Πολεμικό Μουσείο Αθηνών, θα πραγματοποιηθεί για τρίτη συνεχόμενη χρονιά το SPORT TOURISM FORUM 2026, το Συνέδριο Αθλητικού Τουρισμού που φιλοδοξεί να αποτελέσει σημείο συνάντησης, διαλόγου και συνεργασίας για τους ανθρώπους και τους φορείς που δραστηριοποιούνται στον χώρο του αθλητισμού, του τουρισμού, της επιχειρηματικότητας και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Σε μια εποχή κατά την οποία ο τουρισμός εξελίσσεται και οι ταξιδιωτικές εμπειρίες αποκτούν όλο και πιο εξειδικευμένο χαρακτήρα, ο αθλητικός τουρισμός αναδεικνύεται σε έναν σημαντικό τομέα με μεγάλες δυνατότητες ανάπτυξης για την Ελλάδα. Η διοργάνωση αθλητικών γεγονότων, οι υπαίθριες αθλητικές δραστηριότητες, ο αθλητικός τουρισμός περιπέτειας, οι αθλητικές εγκαταστάσεις και οι ειδικές μορφές τουρισμού δημιουργούν νέες ευκαιρίες για την προβολή των ελληνικών προορισμών, την προσέλκυση επισκεπτών και την ενίσχυση των τοπικών οικονομιών.

Υπό την αιγίδα και με την υποστήριξη θεσμικών φορέων

Η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα των Υπουργείων Τουρισμού, Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Αθηναίων.

Πραγματοποιείται με την υποστήριξη του HATTA, του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Ξ.Ε.Ε.), του Συλλόγου Ελλήνων Ολυμπιονικών και της Συνομοσπονδίας Επιχειρηματικών Τουριστικών Καταλυμάτων Ελλάδος (Σ.Ε.Τ.Κ.Ε.).

Ένα συνέδριο για το μέλλον του Αθλητικού Τουρισμού

Το SPORT TOURISM FORUM 2026 συγκεντρώνει εκπροσώπους της Πολιτείας, της Περιφερειακής και Τοπικής Αυτοδιοίκησης, της ακαδημαϊκής κοινότητας, των αθλητικών ομοσπονδιών, των επιχειρήσεων και των τουριστικών οργανισμών, δημιουργώντας ένα πεδίο ανταλλαγής απόψεων, εμπειριών και καλών πρακτικών.

Κεντρικός στόχος είναι να αναδειχθεί ο τρόπος με τον οποίο ο αθλητισμός μπορεί να λειτουργήσει ως μοχλός τουριστικής ανάπτυξης, να ενισχύσει την εξωστρέφεια των προορισμών και να συμβάλει στη δημιουργία νέων συνεργασιών μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Στο επίκεντρο των εργασιών του συνεδρίου θα βρεθούν σημαντικές θεματικές ενότητες, όπως:

Αθλητικός Τουρισμός και Ανάπτυξη Προορισμών: Η αξιοποίηση των φυσικών και πολιτιστικών χαρακτηριστικών κάθε περιοχής για τη δημιουργία ολοκληρωμένων αθλητικών τουριστικών εμπειριών. Η συμβολή των αθλητικών διοργανώσεων στην προβολή και την αναγνωρισιμότητα των ελληνικών προορισμών. Η σύνδεση της αθλητικής εμπειρίας με την πολιτιστική κληρονομιά και την τοπική ταυτότητα.

Η αξιοποίηση των φυσικών και πολιτιστικών χαρακτηριστικών κάθε περιοχής για τη δημιουργία ολοκληρωμένων αθλητικών τουριστικών εμπειριών. Η συμβολή των αθλητικών διοργανώσεων στην προβολή και την αναγνωρισιμότητα των ελληνικών προορισμών. Η σύνδεση της αθλητικής εμπειρίας με την πολιτιστική κληρονομιά και την τοπική ταυτότητα. Αθλητικές Διοργανώσεις και Mega Events: Οι δυνατότητες που δημιουργούν οι μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις για την προσέλκυση επισκεπτών, την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου και την οικονομική ανάπτυξη.

Οι δυνατότητες που δημιουργούν οι μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις για την προσέλκυση επισκεπτών, την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου και την οικονομική ανάπτυξη. Ειδικές Μορφές Αθλητικού Τουρισμού: Ο ορεινός, θαλάσσιος, περιπατητικός και αθλητικός τουρισμός περιπέτειας, καθώς και οι νέες τάσεις στον τομέα.

Ο ορεινός, θαλάσσιος, περιπατητικός και αθλητικός τουρισμός περιπέτειας, καθώς και οι νέες τάσεις στον τομέα. Ιατρικός και Αθλητικός Τουρισμός: Η σύνδεση της άσκησης, της υγείας, της ευεξίας, της μακροζωίας και της αθλητικής απόδοσης.

Η σύνδεση της άσκησης, της υγείας, της ευεξίας, της μακροζωίας και της αθλητικής απόδοσης. Ασφάλεια και Βιωσιμότητα: Η σημασία της ασφάλειας, της υπεύθυνης διοργάνωσης και της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος.

Έκθεση Αθλητικού Τουρισμού

Παράλληλα με τις εργασίες του συνεδρίου, θα πραγματοποιηθεί Έκθεση Αθλητικού Τουρισμού, δίνοντας τη δυνατότητα σε Περιφέρειες, Δήμους, δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς, αθλητικούς φορείς και επιχειρήσεις να παρουσιάσουν το έργο, τις δράσεις, τις υπηρεσίες και τις πρωτοβουλίες τους.

Η έκθεση θα αποτελέσει ένα σημείο προβολής και δικτύωσης, ενισχύοντας την επικοινωνία μεταξύ των συμμετεχόντων και δημιουργώντας ευκαιρίες για την ανάπτυξη συνεργασιών και νέων επαγγελματικών σχέσεων.

Μέσα από την παρουσίαση αθλητικών προορισμών, διοργανώσεων, υποδομών και τουριστικών προϊόντων, θα αναδειχθεί η ποικιλομορφία των δυνατοτήτων που διαθέτει η Ελλάδα στον συγκεκριμένο τομέα.

Η Ελλάδα ως προορισμός Αθλητικού Τουρισμού

Η Ελλάδα διαθέτει σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα για την ανάπτυξη του αθλητικού τουρισμού: μοναδικό φυσικό περιβάλλον, εκτεταμένη ακτογραμμή, ορεινούς όγκους, πολιτιστική κληρονομιά, ευνοϊκές κλιματολογικές συνθήκες και μεγάλη παράδοση στον αθλητισμό.

Από τους αγώνες δρόμου και τις διοργανώσεις ορεινού τρεξίματος μέχρι τα θαλάσσια σπορ, την ποδηλασία, την πεζοπορία και τις διεθνείς αθλητικές συναντήσεις, οι ελληνικοί προορισμοί έχουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν ένα διαφοροποιημένο τουριστικό προϊόν, προσελκύοντας επισκέπτες καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Η αξιοποίηση αυτών των δυνατοτήτων προϋποθέτει συνεργασία, στρατηγικό σχεδιασμό, σύγχρονες υποδομές, εξειδικευμένες υπηρεσίες και συνέργειες μεταξύ αθλητικών και τουριστικών φορέων.

Το SPORT TOURISM FORUM 2026 φιλοδοξεί να συμβάλει σε αυτή την προσπάθεια, αναδεικνύοντας τις προοπτικές του κλάδου και δημιουργώντας έναν ουσιαστικό χώρο συνάντησης για όσους διαμορφώνουν το μέλλον του αθλητικού τουρισμού στην Ελλάδα.

Πληροφορίες – Συμμετοχές

Το SPORT TOURISM FORUM 2026 θα πραγματοποιηθεί:

Ημερομηνίες: 8 & 9 Δεκεμβρίου 2026

Χώρος: Πολεμικό Μουσείο Αθηνών

Ιστοσελίδα: https://sporttourism.gr/

Πληροφορίες: info@sporttourism.gr

Δηλώσεις συμμετοχής: https://sporttourism.gr/simmetoxi/

Η είσοδος στον διάλογο για το μέλλον του Αθλητικού Τουρισμού ξεκινά από το SPORT TOURISM FORUM 2026.

Σας περιμένουμε στις 8 και 9 Δεκεμβρίου στην Αθήνα!