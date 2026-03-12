14 Μαρτίου, 2026

H Hotels Collection: Σημαντικές Διακρίσεις του ομίλου στα Finance & Accounting Awards 2026

Ο Όμιλος H Hotels Collection διακρίθηκε στα Finance & Accounting Awards 2026, επιβεβαιώνοντας έμπρακτα την αριστεία, τη στρατηγική συνέπεια και τη σύγχρονη διοικητική προσέγγιση που χαρακτηρίζει τη λειτουργία της Οικονομικής Διεύθυνσης.

Χρυσή Διάκριση – Μοντέλο Οικονομικής Διοίκησης

Η ανώτατη διάκριση απονεμήθηκε για το Μοντέλο Οικονομικής Διοίκησης του oμίλου, το οποίο αποτελεί πλέον πρότυπο οργανωτικής δομής, ελέγχου και στρατηγικής καθοδήγησης. Η βράβευση αυτή αναγνωρίζει τη θεσμοθέτηση ενιαίων διαδικασιών και μηχανισμών ελέγχου σε επίπεδο ομίλου, την ενσωμάτωση σύγχρονων πρακτικών διοικητικής πληροφόρησης καθώς και τη διασύνδεση στρατηγικής, λειτουργίας και οικονομικής αποδοτικότητας. Η συγκεκριμένη διάκριση αποτυπώνει τον μετασχηματισμό της Οικονομικής Διεύθυνσης σε στρατηγικό πυλώνα ανάπτυξης και λήψης αποφάσεων.

Χρυσές Διακρίσεις

  • Αναδιοργάνωση & Εξυγίανση Ομίλου
    Για την επιτυχημένη αναδιάρθρωση, τη βελτιστοποίηση δομών και την ενίσχυση της χρηματοοικονομικής σταθερότητας.
  • Cash Management
    Για την υιοθέτηση σύγχρονων πρακτικών διαχείρισης ρευστότητας, ελέγχου ταμειακών ροών και βελτιστοποίησης κεφαλαίου κίνησης.
  • Tax Management
    Για τη στρατηγική φορολογική διαχείριση, τη συμμόρφωση με το κανονιστικό πλαίσιο και τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας μέσω ορθού φορολογικού σχεδιασμού.

Αργυρές Διακρίσεις

  • AP & AR Process Automation
    Για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των διαδικασιών προμηθευτών και πελατών, με έμφαση στη διαφάνεια, την ταχύτητα και τη μείωση λειτουργικού κινδύνου.
  • Strategic Financial Management
    Για την εφαρμογή σύγχρονων εργαλείων στρατηγικού οικονομικού σχεδιασμού και ανάλυσης 

Χάλκινες Διακρίσεις 

  • Εξασφάλιση Χρηματοδότησης & Ανάπτυξη μέσω Επενδύσεων
    Για την επιτυχή άντληση κεφαλαίων και τη χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων που στηρίζουν τη διαρκή αναπτυξιακή πορεία του Ομίλου.
  • Financial Reporting, Planning & Analysis (FP&A Model)
    Για την ανάπτυξη ολοκληρωμένου μοντέλου οικονομικής αναφοράς και προϋπολογισμού που ενισχύει τη διαφάνεια και τη διοικητική πληροφόρηση.

Η συνολική αυτή αναγνώριση αποτελεί αποτέλεσμα συλλογικής προσπάθειας, επαγγελματισμού και υψηλού επιπέδου τεχνογνωσίας όλων των στελεχών του Οικονομικού Τμήματος. Η Οικονομική Διεύθυνση του Ομίλου συνεχίζει να λειτουργεί με συνέπεια, διασφαλίζοντας βιώσιμη ανάπτυξη, χρηματοοικονομική ευρωστία και επιχειρησιακή αριστεία.

