H Hotels Collection: Σημαντικές Διακρίσεις του ομίλου στα Finance & Accounting Awards 2026

Ο Όμιλος H Hotels Collection διακρίθηκε στα Finance & Accounting Awards 2026, επιβεβαιώνοντας έμπρακτα την αριστεία, τη στρατηγική συνέπεια και τη σύγχρονη διοικητική προσέγγιση που χαρακτηρίζει τη λειτουργία της Οικονομικής Διεύθυνσης.

Χρυσή Διάκριση – Μοντέλο Οικονομικής Διοίκησης

Η ανώτατη διάκριση απονεμήθηκε για το Μοντέλο Οικονομικής Διοίκησης του oμίλου, το οποίο αποτελεί πλέον πρότυπο οργανωτικής δομής, ελέγχου και στρατηγικής καθοδήγησης. Η βράβευση αυτή αναγνωρίζει τη θεσμοθέτηση ενιαίων διαδικασιών και μηχανισμών ελέγχου σε επίπεδο ομίλου, την ενσωμάτωση σύγχρονων πρακτικών διοικητικής πληροφόρησης καθώς και τη διασύνδεση στρατηγικής, λειτουργίας και οικονομικής αποδοτικότητας. Η συγκεκριμένη διάκριση αποτυπώνει τον μετασχηματισμό της Οικονομικής Διεύθυνσης σε στρατηγικό πυλώνα ανάπτυξης και λήψης αποφάσεων.

Χρυσές Διακρίσεις

Αναδιοργάνωση & Εξυγίανση Ομίλου

Cash Management

Tax Management

Για τη στρατηγική φορολογική διαχείριση, τη συμμόρφωση με το κανονιστικό πλαίσιο και τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας μέσω ορθού φορολογικού σχεδιασμού.

Αργυρές Διακρίσεις

AP & AR Process Automation

Για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των διαδικασιών προμηθευτών και πελατών, με έμφαση στη διαφάνεια, την ταχύτητα και τη μείωση λειτουργικού κινδύνου.

Strategic Financial Management

Για την εφαρμογή σύγχρονων εργαλείων στρατηγικού οικονομικού σχεδιασμού και ανάλυσης

Χάλκινες Διακρίσεις

Εξασφάλιση Χρηματοδότησης & Ανάπτυξη μέσω Επενδύσεων

Financial Reporting, Planning & Analysis (FP&A Model)

Για την ανάπτυξη ολοκληρωμένου μοντέλου οικονομικής αναφοράς και προϋπολογισμού που ενισχύει τη διαφάνεια και τη διοικητική πληροφόρηση.

Η συνολική αυτή αναγνώριση αποτελεί αποτέλεσμα συλλογικής προσπάθειας, επαγγελματισμού και υψηλού επιπέδου τεχνογνωσίας όλων των στελεχών του Οικονομικού Τμήματος. Η Οικονομική Διεύθυνση του Ομίλου συνεχίζει να λειτουργεί με συνέπεια, διασφαλίζοντας βιώσιμη ανάπτυξη, χρηματοοικονομική ευρωστία και επιχειρησιακή αριστεία.