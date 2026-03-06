H Hotels Collection: Δυναμική η παρουσία του ομίλου στην Επετειακή Διεθνή Έκθεση Τουρισμού ITB Berlin 2026

Ο Όμιλος H Hotels Collection, ένας από τους πλέον καταξιωμένους και δυναμικά αναπτυσσόμενους ομίλους φιλοξενίας στην Ελλάδα, συμμετείχε και φέτος στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού ITB Berlin 2026, η οποία πραγματοποιήθηκε στο εκθεσιακό κέντρο Messe Berlin στο Βερολίνο, συγκεντρώνοντας κορυφαίους επαγγελματίες και εκπροσώπους της παγκόσμιας τουριστικής βιομηχανίας. Η φετινή διοργάνωση είχε ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς σηματοδότησε τα 60 χρόνια παρουσίας της ITB Berlin, ενός θεσμού που επί έξι δεκαετίες διαμορφώνει τις εξελίξεις και τις τάσεις στον διεθνή τουρισμό.

Η παρουσία του ομίλου σε μία από τις σημαντικότερες διεθνείς εκθέσεις του τουρισμού επιβεβαιώνει τη στρατηγική του προσήλωση στην ενίσχυση και στη συστηματική προβολή της Ελλάδας ως σύγχρονου, ανταγωνιστικού και ποιοτικού τουριστικού προορισμού. Παράλληλα, εντάσσεται στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατηγικής του για την ανάπτυξη νέων συνεργασιών και την περαιτέρω ενδυνάμωση της θέσης του ελληνικού τουριστικού προϊόντος στις διεθνείς αγορές.

Κατά τη διάρκεια της έκθεσης, η ομάδα της H Hotels Collection πραγματοποίησε σειρά συναντήσεων με στρατηγικούς συνεργάτες, τουριστικούς πράκτορες και επαγγελματίες του κλάδου από όλο τον κόσμο. Στο πλαίσιο αυτό παρουσιάστηκε το ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο των ξενοδοχειακών μονάδων του ομίλου, καθώς και οι επενδύσεις που υλοποιούνται με στόχο τη συνεχή αναβάθμιση της εμπειρίας φιλοξενίας. Παράλληλα, ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις δράσεις βιωσιμότητας και εταιρικής κοινωνικής ευθύνης που αποτελούν βασικούς πυλώνες της εταιρικής στρατηγικής και φιλοσοφίας του ομίλου.