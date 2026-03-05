H Hotels Collection: Διάκριση του Mayia Exclusive Resort & Spa στα ΤUI Top 100 Hotels 2026

O Όμιλος H Hotels Collection ανακοινώνει με ιδιαίτερη χαρά τη διάκριση του ξενοδοχείου Mayia Exclusive Resort & Spa μέσα στα ΤUI Top 100 Hotels στα TUI Global Hotel Awards 2026, μια από τις σημαντικότερες αναγνωρίσεις στον παγκόσμιο κλάδο του τουρισμού και της φιλοξενίας.

Τα βραβεία απονέμονται κάθε χρόνο από τον Όμιλο TUI εκ μέρους περισσότερων από 20 εκατομμυρίων επισκεπτών παγκοσμίως και τιμούν τα ξενοδοχεία του χαρτοφυλακίου της TUI που έχουν επιδείξει εξαιρετικά υψηλά πρότυπα εξυπηρέτησης και μοναδικές εμπειρίες φιλοξενίας κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Αυτό που καθιστά τα συγκεκριμένα βραβεία ιδιαίτερα σημαντικά είναι ότι η πλειονότητα των νικητών επιλέγεται αποκλειστικά βάσει της αξιολόγησης και των σχολίων των επισκεπτών της TUI, αποτυπώνοντας έτσι την πραγματική εμπειρία και ικανοποίηση των ταξιδιωτών.

Για το 2026, η TUI επέκτεινε τα βραβεία εισάγοντας νέες κατηγορίες και ανανεωμένες γεωγραφικές διακρίσεις, συμπεριλαμβανομένων και αρκετών lifestyle κατηγοριών. Οι αλλαγές αυτές σχεδιάστηκαν ώστε να ανταποκρίνονται καλύτερα στις σύγχρονες προτιμήσεις των ταξιδιωτών, ενώ παράλληλα αναδεικνύουν τη μεγάλη ποικιλία εμπειριών που προσφέρουν οι συνεργαζόμενες ξενοδοχειακές μονάδες σε όλο τον κόσμο.

Συνολικά απονεμήθηκαν 22 κατηγορίες βραβείων. Οι 20 από αυτές βασίζονται αποκλειστικά στην αξιολόγηση των επισκεπτών, υπογραμμίζοντας τη σημασία της αυθεντικής εμπειρίας φιλοξενίας στην αξιολόγηση της ποιότητας των υπηρεσιών. Οι δύο υπόλοιπες κατηγορίες — το Sustainability Award και το Lifetime Achievement Award — απονέμονται έπειτα από αξιολόγηση ειδικών του κλάδου.

Η διάκριση του Mayia Exclusive Resort & Spa αντικατοπτρίζει τη διαρκή δέσμευση του ομίλου H Hotels Collection για αριστεία, καινοτομία στη φιλοξενία και υψηλού επιπέδου παροχή υπηρεσιών για μια εκλεπτυσμένη και αξέχαστη εμπειρία διακοπών.