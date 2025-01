EVENTEX AWARD 2024 για τη Διευθύνουσα Σύμβουλο της εταιρίας AIDA

Μεγάλη διάκριση για τη Διευθύνουσα Σύμβουλο της εταιρείας AIDA, κυρία Αΐντα Νίκα, στα EVENTEX AWARDS 2024, η οποία κατέκτησε μια θέση ανάμεσα στους 100 ανθρώπους με τη μεγαλύτερη επιρροή παγκοσμίως στον κλάδο της διοργάνωσης εκδηλώσεων.

Η λίστα «The 100 Most Influential People in the Events Industry» συντάχθηκε κατόπιν 26,685 ψήφων μεταξύ 1086 υποψηφιοτήτων.

Ο Ovanes Ovanessian, συνιδρυτής των EVENTEX AWARDS, αναφέρει πως «Η λίστα EVENTEX των 100 κορυφαίων επαγγελματιών του κλάδου της διοργάνωσης εκδηλώσεων τιμά τα πιο άξια άτομα που συνεχίζουν να μας εμπνέουν με τη δημιουργικότητα και την καινοτομία τους και οδηγούν ολόκληρο τον κλάδο μπροστά. Φέτος, αναγνωρίζουμε και πάλι τη συγκεκριμένη τεχνογνωσία και την περιφερειακή παρουσία, για να αναδείξουμε καλύτερα τον αντίκτυπο των ατόμων του κλάδου της διοργάνωσης εκδηλώσεων σε όλο τον κόσμο».

Το προφίλ της Αΐντα Νίκα

Η Αΐντα Νίκα για περισσότερα από 15 χρόνια κατέχει τη θέση της διευθύνουσας συμβούλου στην AIDA, ενώ προηγουμένως είχε επαγγελματική εμπειρία σε διεθνείς εταιρείες ως marketing director.

Είναι κάτοχος πτυχίου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων με εξειδίκευση στο marketing και μεταπτυχιακού στις Διεθνείς Σχέσεις. Είναι πολύ ενεργή στην επιχειρηματική κοινότητα της Ευρώπης. Από το 2014 προσκαλείται ως εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το SME Assembly, ενώ είναι μέλος κριτικής επιτροπής στο MIT Enterprise Forum Κεντρικής & Ανατολικής Ευρώπης.

Η εταιρεία

H AIDA είναι μια διεθνής εταιρεία PCO και DMC με γραφεία σε Ελλάδα, Βουλγαρία και Αλβανία και δραστηριοποιείται στους τομείς της διοργάνωσης συνεδρίων και εκδηλώσεων, της επικοινωνίας και των εταιρικών ταξιδιών.

Διαθέτοντας γνώση, εμπειρία και τεχνογνωσία, αναπτύσσει εξειδικευμένες προτάσεις και εξατομικευμένες λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες Ενώσεων, Εταιρειών και Φορέων, με στόχο να αναπτυχθούν.

EVENTEX AWARDS

Τα βραβεία EVENTEX AWARDS ιδρύθηκαν το 2009 και έχουν γίνει το πιο αναγνωρίσιμο σύμβολο αριστείας στον κόσμο των εκδηλώσεων και του μάρκετινγκ εμπειριών. Ο διαγωνισμός δίνει σε μεγάλες και μικρές εταιρείες την ευκαιρία να παρουσιάσουν την εξαιρετική δουλειά τους και να λάβουν καθολική αναγνώριση στον κλάδο των εκδηλώσεων.

Οι 3 πρώτες χώρες που εκπροσωπούνται στη λίστα περιλαμβάνουν τις ΗΠΑ με 25 άτομα, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα με 14 άτομα και το Ηνωμένο Βασίλειο με 8.

Μερικοί από τους πιο αξιοσημείωτους οργανισμούς των οποίων οι υπάλληλοι μπήκαν στη λίστα είναι: Group – Brazil, IMEX Group, MCI Middle East, George P Johnson, VOK DAMS worldwide, RainFocus, BW Events, Kenes Group, Amazon Web Services και Bizzabo.

Τα EVENTEX AWARDS ανακοινώνουν επίσης άτομα με τη μεγαλύτερη επιρροή ανά κλάδο και γεωγραφική περιοχή όπως:

– «The 100 Most Influential Event Technology Professionals»

– «The 100 Most Influential Event Industry Suppliers»

– «The 100 Most Influential Venue Professionals»

– «The 100 Most Influential Wedding Professionals»