Το AGROWN, στον τρίτο χρόνο διοργάνωσής του, εξελίσσεται σε συνέδριο-θεσμό με πανελλήνια εμβέλεια, συγκεντρώνοντας:

τους σημαντικότερους φορείς της κυβέρνησης και του ιδιωτικού τομέα,

κορυφαία Πανεπιστήμια με σχολές αγροδιατροφής,

συλλογικά όργανα του κλάδου,

την τοπική αυτοδιοίκηση και το καινοτόμο επιχειρείν.

Με κεντρικό άξονα όλη την αλυσίδα της αγροδιατροφής, από το χωράφι και τη φάρμα έως το ράφι του καταναλωτή, το AGROWN αναδεικνύει τη νέα εποχή της βιώσιμης και αειφόρου ανάπτυξης, δίνοντας προβάδισμα στις στρατηγικές, πρακτικές και τεχνολογίες που διαμορφώνουν τον αυριανό αγροδιατροφικό τοπίο.

ΕΚΘΕΣΗ

Παράλληλα με το Συνέδριο, το AGROWN φιλοξενεί Έκθεση προϊόντων και υπηρεσιών αγροδιατροφής, εστιάζοντας:

στην ανάδειξη προϊόντων ΠΟΠ, ΠΓΕ και γαστρονομικής αξίας,

στην προώθηση startups και εταιρειών ψηφιακού μετασχηματισμού,

στη διασύνδεση του πρωτογενούς τομέα με τις νέες τεχνολογίες.

Η Έκθεση αποτελεί πλατφόρμα προβολής και ανάπτυξης συνεργασιών για κάθε επιχείρηση που επενδύει στο μέλλον της ελληνικής αγροδιατροφής.

Workshops

Για πρώτη φορά φέτος, το AGROWN διοργανώνει στοχευμένα workshops για φοιτητές, μεταπτυχιακούς, startuppers, νέους επιχειρηματίες και νέους αγρότες, δημιουργώντας:

έναν κόμβο γνώσης,

πρακτικής εκπαίδευσης,

δικτύωσης και

ενδυνάμωσης της επόμενης γενιάς επαγγελματιών του κλάδου.

Με συμμετοχή φορέων κύρους, επαγγελματιών-κλειδιά και κοινού με υψηλό επενδυτικό ενδιαφέρον, το AGROWN προσφέρει μοναδικές ευκαιρίες προβολής, networking και ανάπτυξης για κάθε εταιρεία ή οργανισμό που επιδιώκει να συνδεθεί με το μέλλον της αγροδιατροφής στην Ελλάδα.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ AGROWN 2025

Το 3ο Αγροδιατροφικό Συνέδριο και Έκθεση AGROWN 2025 έρχεται με θέμα:

«Η επόμενη γενιά του Αγροδιατροφικού Κλάδου».

Στο επίκεντρο βρίσκονται οι νέοι άνθρωποι, οι νέες τεχνολογίες, τα νέα εργαλεία και στρατηγικές που διαμορφώνουν το αύριο της αγροδιατροφής — σε ένα παγκόσμιο περιβάλλον γεμάτο προκλήσεις αλλά και τεράστιες ευκαιρίες.

Το AGROWN 2025:

Συγκεντρώνει κορυφαίους decision makers του αγροδιατροφικού κλάδου, της πολιτικής, της επιστήμης και της επιχειρηματικότητας.

Αναδεικνύει τα χρηματοδοτικά εργαλεία, τις στρατηγικές ανάπτυξης και τις νέες καταναλωτικές τάσεις.

Γίνεται σημείο συνάντησης για όσους διαμορφώνουν τις εξελίξεις: παραγωγούς, επιχειρηματίες, startuppers, πανεπιστημιακή και ερευνητική κοινότητα, εκπροσώπους της κυβέρνησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Δίνει βήμα στην επόμενη γενιά του κλάδου να παρουσιάσει το όραμά της, να ανταλλάξει γνώση και να δημιουργήσει συνέργειες.

Το πρόγραμμα του Συνεδρίου AGROWN ακολουθεί την καινοτομία της «ανοιχτής συζήτησης», η οποία περιλαμβάνει:

Συμμετοχή ομιλητών και φορέων από προηγούμενες διοργανώσεις, μαζί με νέους συμμετέχοντες, οι οποίοι αποτελούν τους stakeholders of the agrofuture .

. Ανάπτυξη του συνεδρίου με τρόπο που να προηγείται των εξελίξεων και να γίνεται βήμα για τις προτάσεις του αγροτικού κόσμου προς τα κέντρα λήψης αποφάσεων, τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς.

Συζήτηση και συνεργασία με τοπική αυτοδιοίκηση , επιστημονική και ερευνητική κοινότητα , καθώς και άλλους φορείς που συμβάλλουν στο σχεδιασμό στρατηγικών, οικονομικών εργαλείων και νομοθετικών πλαισίων για τον κλάδο.

Δημιουργία του AGROWN ως κυψέλη (hub) για την: Ανταλλαγή γνώσης Επικοινωνία και δημιουργία συνεργειών Διάχυση καινοτομιών Υποστήριξη της επόμενης γενιάς του κλάδου με ευφυή εργαλεία .

για την:

Αυτό το πρόγραμμα εξασφαλίζει ότι το AGROWN παραμένει μπροστά από τις εξελίξεις και δημιουργεί

Στο επίσημο site agrown.gr μπορείτε να διαβάσετε λεπτομέρειες για τα δύο προηγούμενα Αγροδιατροφικά Συνέδρια. Επιπλέον, στην ενότητα “Απολογισμός 2024”, μπορείτε να βρείτε τον πλήρη απολογισμό του 2ου Αγροδιατροφικού Συνεδρίου AGROWN, ο οποίος περιλαμβάνει τα αποτελέσματα και τις επιτυχίες του συνεδρίου, καθώς και τις προτάσεις και τα επόμενα βήματα.

