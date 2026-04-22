1ο Water Sci-Tech Workshop (WaSiTec-2026)

Επιστήμη και Τεχνολογία στην Υπηρεσία των ΔΕΥΑ

Η Οργανωτική επιτροπή του 6ου Διεθνούς Συνεδρίου EWaS (Efficient Water Systems/EWaS6), ανακοινώνει, ως παράλληλη δράση, την διεξαγωγή του 1ου Water Sci-Tech Workshop (WaSiTec-2026) με θέμα Επιστήμη και Τεχνολογία στην Υπηρεσία των ΔΕΥΑ, την Δευτέρα 11 Μαΐου 2026, στη Θεσσαλονίκη, στο Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων – ΚΕΔΕΑ, του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Το workshop διοργανώνεται από το Εργαστήριο Υδραυλικής & Υδραυλικών Έργων, Τομέας Υδραυλικής & Τεχνικής Περιβάλλοντος, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Α.Π.Θ. (Διευθυντής: καθηγητής Β. Κανακούδης, kanakoudis@civil.auth.gr), υπό την αιγίδα του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ και της Ένωσης Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης-Αποχέτευσης Ελλάδας (Ε.Δ.Ε.Υ.Α.).

Απευθύνεται με δωρεάν συμμετοχή σε στελέχη των ΔΕΥΑ και όλων των παρόχων πόσιμου νερού στην Ελλάδα (υπηρεσιών ύδρευσης Δήμων, Συνδέσμων και Οργανισμών ύδρευσης, Ε.ΥΔ.Α.Π., Ε.Υ.Α.Θ., κ.λπ.).

Η εκδήλωση θα διεξαχθεί στην ελληνική γλώσσα και θα εστιάσει στην ενίσχυση της τεχνικής επάρκειας, της ψηφιακής ωριμότητας και της βιώσιμης λειτουργίας των παρόχων πόσιμου νερού. Σκοπός της είναι η επίλυση πρακτικών προβλημάτων της λειτουργίας τους καθώς και του βραχυπρόθεσμου, μεσοπρόθεσμου και μακροπρόθεσμου στρατηγικού σχεδιασμού τους. Θα παρουσιαστούν συγκεκριμένες, απτές τεχνολογικές λύσεις από εκπροσώπους υποστήριξης τεχνολογικών εφαρμογών, μέσω εφαρμοσμένων καλών πρακτικών, καθώς και η επιστημονική τους τεκμηρίωση από την ερευνητική ομάδα του Εργαστηρίου Υδραυλικής & Υδραυλικών Έργων του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Α.Π.Θ. Στόχος της εκδήλωσης είναι η συνύπαρξη, συνέργεια και αλληλεπίδραση των τριών πυλώνων, Έρευνα-Τεχνολογία-Τελικός Χρήστης.

Η θεματολογίου του εργαστηρίου θα περιστραφεί γύρω από τους παρακάτω άξονες:

Χαρτογράφηση και Ψηφιοποίηση Υποδομών και Δικτύων: Προϋποθέσεις και Ωφέλειες

Διαμόρφωση Υδατικού Ισοζυγίου: Προδιαγραφές, Προβλήματα, Λύσεις

Μείωση μη ανταποδοτικού νερού: Εμπειρίες και Νέες Τάσεις

Προσομοίωση Υδραυλικής Λειτουργίας δικτύων: Προϋποθέσεις, Ωφέλειες και Μύθοι

Ενεργειακή Βελτιστοποίηση Λειτουργίας Αντλιοστασίων: Επαναχάραξη και Ρεαλισμός

Τιμολόγηση Νερού: Οικονομική Βιωσιμότητα, Κοινωνική Δικαιοσύνη και ο Ρόλος των Ψηφιακών Συστημάτων (AMR, ERP)

Ποιότητα νερού: Εμπειρίες, Τεχνολογίες και Νέοι Κίνδυνοι

Σε όλους τους συμμετέχοντες θα δοθούν βεβαιώσεις επιμόρφωσης/παρακολούθησης (trainer/trainee).

Το αναλυτικό πρόγραμμα θα ανακοινωθεί σύντομα και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του συνεδρίου https://ewas6.alphaconferences.gr/ .