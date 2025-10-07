ΣΥΝΕΔΡΙΑ: Η checklist που χρειάζεται κάθε διοργανωτής

Πριν το συνέδριο (3-6 μήνες πριν)

– Καθορισμός στόχων και θεματολογίας

– Επιλογή ημερομηνίας και διάρκειας

– Καθορισμός κοινού-στόχου (ομιλητές, συμμετέχοντες, χορηγοί)

– Δημιουργία προϋπολογισμού με ανάλυση εξόδων και εσόδων

– Εύρεση και κράτηση κατάλληλου χώρου

– Δημιουργία οργανωτικής ομάδας και ανάθεση ρόλων

– Αναζήτηση και επιβεβαίωση ομιλητών

– Δημιουργία branding, λογοτύπου και γραφιστικού υλικού

– Δημιουργία ιστοσελίδας και social media profiles του συνεδρίου

– Έναρξη προώθησης (ανακοινώσεις, save the date, early bird προσφορές)

Κατά την προετοιμασία (1-2 μήνες πριν)

– Οριστικοποίηση προγράμματος (ώρες, ομιλίες, διαλείμματα)

– Διαμόρφωση πακέτων συμμετοχής και χορηγιών

– Συνεργασία με προμηθευτές (τεχνικός εξοπλισμός, catering, διακόσμηση)

– Οργάνωση εγγραφών (online & επί τόπου)

– Δημιουργία υλικού συνέδρου (badge, πρόγραμμα, δώρα, φάκελοι)

– Δημιουργία υλικού προβολής (βίντεο, παρουσιάσεις)

– Προετοιμασία press kit για ΜΜΕ

– Συντονισμός μετακινήσεων και φιλοξενίας ομιλητών

– Οργάνωση ομάδας υποστήριξης τη μέρα του συνεδρίου

– Διαφημιστικές καμπάνιες

Την ημέρα του συνεδρίου

– Έλεγχος χώρου και εξοπλισμού πριν την έναρξη

– Ομάδα υποδοχής στη θέση της

– Εγγραφές και διανομή υλικού

– Τεχνικός έλεγχος παρουσίασης κάθε ομιλητή πριν ανέβει στη σκηνή

– Διαχείριση χρονοδιαγράμματος

– Live κάλυψη (stories, posts, φωτογραφίες, videos)

– Ενημέρωση και εξυπηρέτηση συμμετεχόντων

– Ευχαριστήριο μήνυμα στο τέλος

Μετά το συνέδριο

– Αποστολή ευχαριστήριων email σε ομιλητές, χορηγούς και συμμετέχοντες

– Συλλογή feedback με ερωτηματολόγιο

– Απολογισμός (τι πήγε καλά, τι θέλει βελτίωση)

– Οικονομικός απολογισμός (έσοδα/έξοδα)

– Ανάρτηση φωτογραφιών & highlights

– Διατήρηση επαφής με συμμετέχοντες για επόμενες δράσεις

Άρθρο από το “Περιοδικό SYNEDRIO”, Τεύχος Φθινόπωρο / Χειμώνας 2025-2026

Οδηγός Διοργάνωσης Συνεδρίων + Εκδηλώσεων, Τεύχος 56

Μπορείτε να το διαβάσετε εδώ: www.synedrio.gr/entypo