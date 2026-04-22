Συνεδριακός τουρισμός: αναμένεται να ξεπεράσει τα επίπεδα του 2019

Σύμφωνα με τις πρόσφατες έρευνες της Oxford Economics και της Tourism Economics, ο συνεδριακός τουρισμός (business events) παρουσιάζει ισχυρή ανάκαμψη, με τις δαπάνες παγκοσμίως να αναμένεται να ξεπεράσουν τα επίπεδα του 2019.

Βασικά Ευρήματα για τον Συνεδριακό Τουρισμό (2024-2026)

Οικονομικό Αποτύπωμα: Ο κλάδος των επιχειρηματικών εκδηλώσεων αποτιμήθηκε σε περίπου 1,48 τρισεκατομμύρια δολάρια το 2024, επιδεικνύοντας αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα.

Πρόβλεψη για το 2026: Η Oxford Economics αναμένει ότι ο παγκόσμιος τουρισμός θα φτάσει σε νέα ύψη το 2026, με την Ελλάδα να εδραιώνεται στους 10 κορυφαίους προορισμούς παγκοσμίως.

Η Άνοδος του “Bleisure”: Η σημαντικότερη τάση για το 2024 και μετά είναι ο συνδυασμός επαγγελματικών ταξιδιών με αναψυχή. Πάνω από το 50% των ειδικών του κλάδου θεωρούν αυτό το μοντέλο ως τη μεγαλύτερη ευκαιρία ανάπτυξης.

Ανάκτηση Δαπανών: Οι δαπάνες για διεθνή συνέδρια προβλέπεται να είναι σημαντικά υψηλότερες από το 2019 μέχρι το 2026 (π.χ. στο Ηνωμένο Βασίλειο προβλέπεται αύξηση 43% σε σύγκριση με το 2019).

Σημαντικές Εκθέσεις και Ημερομηνίες

Η Oxford Economics, σε συνεργασία με το Events Industry Council (EIC), διεξάγει αυτή τη στιγμή την ενημερωμένη μελέτη “2026 Global Economic Significance Study”, η οποία προγραμματίζεται να δημοσιευθεί στις 6 Μαΐου 2026, κατά την Παγκόσμια Ημέρα Συνεδριακού Τουρισμού (Global Meetings Industry Day).