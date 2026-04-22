27 Απριλίου, 2026

Συνεδριακός τουρισμός: αναμένεται να ξεπεράσει τα επίπεδα του 2019

Σύμφωνα με τις πρόσφατες έρευνες της Oxford Economics και της Tourism Economics, ο συνεδριακός τουρισμός (business events) παρουσιάζει ισχυρή ανάκαμψη, με τις δαπάνες παγκοσμίως να αναμένεται να ξεπεράσουν τα επίπεδα του 2019.
Βασικά Ευρήματα για τον Συνεδριακό Τουρισμό (2024-2026)
  • Οικονομικό Αποτύπωμα: Ο κλάδος των επιχειρηματικών εκδηλώσεων αποτιμήθηκε σε περίπου 1,48 τρισεκατομμύρια δολάρια το 2024, επιδεικνύοντας αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα.
  • Πρόβλεψη για το 2026: Η Oxford Economics αναμένει ότι ο παγκόσμιος τουρισμός θα φτάσει σε νέα ύψη το 2026, με την Ελλάδα να εδραιώνεται στους 10 κορυφαίους προορισμούς παγκοσμίως.
  • Η Άνοδος του “Bleisure”: Η σημαντικότερη τάση για το 2024 και μετά είναι ο συνδυασμός επαγγελματικών ταξιδιών με αναψυχή. Πάνω από το 50% των ειδικών του κλάδου θεωρούν αυτό το μοντέλο ως τη μεγαλύτερη ευκαιρία ανάπτυξης.
  • Ανάκτηση Δαπανών: Οι δαπάνες για διεθνή συνέδρια προβλέπεται να είναι σημαντικά υψηλότερες από το 2019 μέχρι το 2026 (π.χ. στο Ηνωμένο Βασίλειο προβλέπεται αύξηση 43% σε σύγκριση με το 2019).
Σημαντικές Εκθέσεις και Ημερομηνίες

Η Oxford Economics, σε συνεργασία με το Events Industry Council (EIC), διεξάγει αυτή τη στιγμή την ενημερωμένη μελέτη “2026 Global Economic Significance Study”, η οποία προγραμματίζεται να δημοσιευθεί στις 6 Μαΐου 2026, κατά την Παγκόσμια Ημέρα Συνεδριακού Τουρισμού (Global Meetings Industry Day).

Τομέας Στοιχείο 2024/2025
Άμεσες Δαπάνες (Εκθέσεις) €150 δισ. παγκοσμίως
Κυρίαρχες Περιοχές Βόρεια Αμερική (47%) και Ευρώπη (30%)
Τάση Δαπανών Οι επαγγελματικές δαπάνες αυξήθηκαν κατά ~19% το 2024

You might also like

