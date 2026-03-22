Η πρόεδρος της Διεθνούς Ένωσης Επαγγελματιών Διοργανωτών Συνεδρίων (IAPCO), κ. Σίσσυ Λυγνού, δήλωσε για το συνέδριο: «Η Αθήνα, γενέτειρα της δημοκρατίας και των αρχαίων συμποσίων, μας υπενθυμίζει ότι η πρόοδος ξεκινά όταν οι άνθρωποι συναντώνται για να ανταλλάξουν ιδέες με κοινό σκοπό. Στο ίδιο πνεύμα, το φετινό Ετήσιο Συνέδριο της IAPCO ένωσε την παγκόσμια κοινότητα, τους μεγαλύτερους decision makers της συνεδριακής βιομηχανίας αναδεικνύοντας τη δύναμη των επαγγελματικών συναντήσεων να δημιουργούν ουσιαστικό και διαρκή αντίκτυπο. Παράλληλα, η διοργάνωση στην Αθήνα απέδειξε την εμπιστοσύνη στον επαγγελματικό πυρήνα της διεθνούς συνεδριακής αγοράς (PCOs) και επιβεβαίωσε ότι η χώρα μας μπορεί να φιλοξενεί διοργανώσεις υψηλού επιπέδου, ως προς την εμπειρία, τις υποδομές αλλά και τη συνεργασία φορέων, ενισχύοντας τη διεθνή παρουσία της και το brand «Ελλάδα» ως κορυφαίο προορισμό συνεδρίων και εκδηλώσεων».

Επίσης, συμπλήρωσε «Το πρόγραμμα του συνεδρίου παρουσίασε, μεταξύ άλλων, τις κρίσιμες προτεραιότητες για το μέλλον του κλάδου, κατευθύνοντάς μας σε τρεις βασικούς πυλώνες: τη δύναμη της Αφήγησης, τη διαύγεια της Ηγεσίας και της Στρατηγικής, και το Εσωτερικό Ταξίδι, όπου η προσωπική ανάπτυξη συναντά τον σκοπό. Παράλληλα, αναπτύχθηκαν θέματα της καινοτομίας και της βιωσιμότητας, θέματα που αποτελούν στρατηγική επιταγή για την παγκόσμια συνεδριακή βιομηχανία. Το όραμα, η στρατηγική και η φιλοσοφία της IAPCO, ως ο μοναδικός διεθνής μη κερδοσκοπικός οργανισμός, που εκπροσωπεί 95 χώρες με περισσότερα από 10.000 στελέχη, σε 47 χώρες διεθνώς, ενισχύονται μέσω του φετινού συνεδρίου και γενικής συνέλευσης, αναδεικνύοντας τη δυναμική του κλάδου».

Τη διοργάνωση ανέλαβαν τα πιστοποιημένα PCO μέλη της IAPCO, AFEA Congress, CONVIN, ERA Congresses & Events και ERASMUS Conferences & Events, σε συνεργασία με το Γραφείο Συνεδρίων και Επισκεπτών του Δήμου Αθηναίων (This is Athens – Convention & Visitors Bureau), αποτυπώνοντας τη συντονισμένη συνεργασία του ελληνικού συνεδριακού κλάδου. Υπογραμμίζεται ότι του Συνεδρίου προηγήθηκε το Council Meeting της IAPCO στη Θεσσαλονίκη, φιλοξενούμενο από το Thessaloniki Convention Bureau, με τη συμμετοχή της ηγεσίας της IAPCO και των κεντρικών stakeholders της πόλης.