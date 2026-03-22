Σε παγκόσμιο κόμβο της διεθνούς βιομηχανίας συνεδρίων και εκδηλώσεων μετατράπηκε η Αθήνα για τρεις ημέρες, με τη διοργάνωση του Ετήσιου Συνεδρίου και της Γενικής Συνέλευσης 2026 της Διεθνούς Ένωσης Επαγγελματιών Διοργανωτών Συνεδρίων (IAPCO). Περισσότερα από 200 ανώτερα στελέχη από 36 χώρες συναντήθηκαν για να ανταλλάξουν βέλτιστες πρακτικές, να χαράξουν νέες στρατηγικές και να διαμορφώσουν το μέλλον της παγκόσμιας βιομηχανίας συνεδρίων.
Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών, με κεντρικό θέμα: «The Odyssey Reinvented-Ένα βαθιά ανθρώπινο ταξίδι προς τις συναντήσεις του αύριο», παρουσία της Υπουργού Τουρισμού, κ. Όλγας Κεφαλογιάννη και του Δημάρχου Αθηναίων, κ. Χάρη Δούκα.
Εμπνευσμένο από το ταξίδι του Οδυσσέα, το πρόγραμμα της διοργάνωσης συνέδεσε το διαχρονικό ελληνικό έπος με τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες της σύγχρονης εποχής. Ειδικότερα, η αφήγηση του συνεδρίου εξερεύνησε τον τρόπο με τον οποίο η τεχνολογία μεταμορφώνει τις ανθρώπινες συναντήσεις και τη διασύνδεση, ενώ ταυτόχρονα ανέδειξε τη σημασία της ανθρώπινης σοφίας, των συναισθημάτων και της προσαρμοστικότητας.
Η πρόεδρος της Διεθνούς Ένωσης Επαγγελματιών Διοργανωτών Συνεδρίων (IAPCO), κ. Σίσσυ Λυγνού, δήλωσε για το συνέδριο: «Η Αθήνα, γενέτειρα της δημοκρατίας και των αρχαίων συμποσίων, μας υπενθυμίζει ότι η πρόοδος ξεκινά όταν οι άνθρωποι συναντώνται για να ανταλλάξουν ιδέες με κοινό σκοπό. Στο ίδιο πνεύμα, το φετινό Ετήσιο Συνέδριο της IAPCO ένωσε την παγκόσμια κοινότητα, τους μεγαλύτερους decision makers της συνεδριακής βιομηχανίας αναδεικνύοντας τη δύναμη των επαγγελματικών συναντήσεων να δημιουργούν ουσιαστικό και διαρκή αντίκτυπο. Παράλληλα, η διοργάνωση στην Αθήνα απέδειξε την εμπιστοσύνη στον επαγγελματικό πυρήνα της διεθνούς συνεδριακής αγοράς (PCOs) και επιβεβαίωσε ότι η χώρα μας μπορεί να φιλοξενεί διοργανώσεις υψηλού επιπέδου, ως προς την εμπειρία, τις υποδομές αλλά και τη συνεργασία φορέων, ενισχύοντας τη διεθνή παρουσία της και το brand «Ελλάδα» ως κορυφαίο προορισμό συνεδρίων και εκδηλώσεων».
Επίσης, συμπλήρωσε «Το πρόγραμμα του συνεδρίου παρουσίασε, μεταξύ άλλων, τις κρίσιμες προτεραιότητες για το μέλλον του κλάδου, κατευθύνοντάς μας σε τρεις βασικούς πυλώνες: τη δύναμη της Αφήγησης, τη διαύγεια της Ηγεσίας και της Στρατηγικής, και το Εσωτερικό Ταξίδι, όπου η προσωπική ανάπτυξη συναντά τον σκοπό. Παράλληλα, αναπτύχθηκαν θέματα της καινοτομίας και της βιωσιμότητας, θέματα που αποτελούν στρατηγική επιταγή για την παγκόσμια συνεδριακή βιομηχανία. Το όραμα, η στρατηγική και η φιλοσοφία της IAPCO, ως ο μοναδικός διεθνής μη κερδοσκοπικός οργανισμός, που εκπροσωπεί 95 χώρες με περισσότερα από 10.000 στελέχη, σε 47 χώρες διεθνώς, ενισχύονται μέσω του φετινού συνεδρίου και γενικής συνέλευσης, αναδεικνύοντας τη δυναμική του κλάδου».
Τη διοργάνωση ανέλαβαν τα πιστοποιημένα PCO μέλη της IAPCO, AFEA Congress, CONVIN, ERA Congresses & Events και ERASMUS Conferences & Events, σε συνεργασία με το Γραφείο Συνεδρίων και Επισκεπτών του Δήμου Αθηναίων (This is Athens – Convention & Visitors Bureau), αποτυπώνοντας τη συντονισμένη συνεργασία του ελληνικού συνεδριακού κλάδου. Υπογραμμίζεται ότι του Συνεδρίου προηγήθηκε το Council Meeting της IAPCO στη Θεσσαλονίκη, φιλοξενούμενο από το Thessaloniki Convention Bureau, με τη συμμετοχή της ηγεσίας της IAPCO και των κεντρικών stakeholders της πόλης.
Σχολιάζοντας τον αντίκτυπο της διοργάνωσης, η Τοπική Οργανωτική Ομάδα του Συνεδρίου (AFEA Congress, CONVIN SA, ERA Congresses & Events και ERASMUS Conferences & Events) επεσήμανε ότι: «Η Αθήνα ανέδειξε τη δυναμική του ελληνικού συνεδριακού κλάδου, συγκεντρώνοντας την αφρόκρεμα της παγκόσμιας συνεδριακής αγοράς και επιβεβαιώνοντας τη θέση της ως κορυφαίος προορισμός διεθνών συνεδρίων. Το γεγονός ότι το συνέδριο χαρακτηρίστηκε από αρκετούς συμμετέχοντες ως το καλύτερο στα χρονικά της διοργάνωσης αποδεικνύει οτι η αγάπη για τον κλάδο και η αποφασιστικότητα των 4 εταιρειών μας να ενεργήσουν συλλογικά, παραμερίζοντας την ανταγωνιστική σχέση που τις διέπει κι επικεντρώνοντας την προσπάθεια στη συντονισμένη δράση και στον κοινό στόχο, ήταν μια άριστη στρατηγικά επιλογή. Το άρτιο αποτέλεσμα ενισχύει περαιτέρω την πάγια θέση μας, ότι ο συνεδριακός κλάδος αξίζει να λαμβάνει την προσοχή και την υποστήριξη της πολιτείας για να μπορεί να επιστρέφει διαρκή οφέλη στην ελληνική οικονομία».
Νέο Δ.Σ. της IAPCO
Στο περιθώριο του Συνεδρίου πραγματοποιήθηκαν οι αρχαιρεσίες για την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της IAPCO, με τον κ. Jason Yeh, CEO της GIS Group (Ταϊβάν), να εκλέγεται President-Elect από τα μέλη της. Ο κ. Yeh θα ασκήσει καθήκοντα για ένα έτος στη συγκεκριμένη θέση και θα αναλάβει την Προεδρία της IAPCO κατά το Ετήσιο Συνέδριο και τη Γενική Συνέλευση το 2027. Στο νέο Δ.Σ. συμμετέχουν επίσης η Ginerva De Bellis της Oic Group (Ιταλία), ο Benoit Dubuisson της Downtown Europe (Βέλγιο) και η Jessica Ferguson της Arinex (Αυστραλία), ενώ η Giulia Sarri της AIM Group International (Ιταλία) επικυρώθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο για να αντικαταστήσει τον Nicola Testai.
Σημειώνεται πως η νυν Πρόεδρος της IAPCO, κα Σίσσυ Λυγνού, θα υπηρετήσει τη θητεία της για ακόμη ένα έτος και στη συνέχεια θα αναλάβει τον ρόλο της Immediate Past President.
ΠΗΓΗ: www.travel.gr