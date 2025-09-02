Πέντε Χρόνια Santorini’s Luxury Travel – Δίπλα στη Σαντορίνη,  Δίπλα στην Κοινωνία

Το Santorini’s Luxury Travel συμπληρώνει πέντε χρόνια συνεχούς παρουσίας στο νησί, προσφέροντας υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, αλλά και στηρίζοντας ενεργά την τοπική κοινωνία.

Από την πρώτη ημέρα λειτουργίας του, στόχος του Santorini΄s Luxury Travel δεν ήταν μόνο να αναδείξει την απαράμιλλη ομορφιά της Σαντορίνης και να προσφέρει πολυτελείς ταξιδιωτικές εμπειρίες, αλλά και να σταθεί αρωγός στις ανάγκες του νησιού.

Στο πλαίσιο αυτό, το Santorini΄s Luxury Travel :

Παρέχει δωρεάν μεταφορά όποτε του ζητηθεί από τον Δήμο Θήρας, από τις σχολικές μονάδες του νησιού.

Ενισχύει τις σχολικές μονάδες με παροχή υλικού , στηρίζοντας έμπρακτα την εκπαιδευτική κοινότητα.

Κατά τη δύσκολη περίοδο των σεισμών, συνέχισε να λειτουργεί κανονικά, απασχολώντας το προσωπικό του και συμβάλλοντας στην τοπική οικονομία, στέλνοντας ένα ισχυρό μήνυμα ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας ή εγκατάλειψης του νησιού.

Το Santorini΄s Luxury Travel με σταθερή προσήλωση στην ποιότητα, τον επαγγελματισμό και την κοινωνική ευθύνη, συνεχίζει να υπηρετεί την αποστολή της:

να αναδεικνύει το νησί της Σαντορίνης διεθνώς, κρατώντας ζωντανή την παράδοση, την αυθεντικότητα και το φως της.

Πέντε χρόνια παρουσίας – πέντε χρόνια προσφοράς.

Το ταξίδι συνεχίζεται… Σας προσκαλούμε να γίνετε μέρος του ταξιδιού μας αυτού.

Άλλωστε, το ταξίδι σας ξεκινά από εδώ με εμάς…

Santorini’s Luxury Travel

Your journey starts here.