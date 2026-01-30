Ο Όμιλος H Hotels Collection | Hatzilazarou Group παρουσιάζει το «The Light We Call Home»: Εκεί όπου το φως γίνεται μνήμη και ταυτότητα!

Η δράση παραγωγής για την ανάδειξη του Αιγαίου με τίτλο «The Light We Call Home», που υλοποιήθηκε από τον Όμιλο H Hotels Collection, αποτέλεσε μια ουσιαστική πρωτοβουλία προβολής με επίκεντρο την παράδοση, την πολιτιστική κληρονομιά και την ελληνική ταυτότητα του Αιγαίου.

Μέσα από ένα αφηγηματικό και οπτικά υψηλής αισθητικής concept, η παραγωγή ανέδειξε το φως του Αιγαίου ως σύμβολο ζωής, μνήμης και συνέχειας, προβάλλοντας τα έθιμα, τις τοπικές συνήθειες και τις αυθεντικές εικόνες που μεταφέρονται από γενιά σε γενιά.

Η δράση εστίασε στις ανθρώπινες ιστορίες και στη βαθιά σύνδεση του τόπου με την καθημερινότητα, φωτίζοντας τις παραδοσιακές αξίες που διαμορφώνουν τον χαρακτήρα των νησιών και παρουσιάζοντας το Αιγαίο ως έναν ζωντανό πολιτιστικό τόπο.

Στόχος της παραγωγής ήταν η ενίσχυση της δυναμικής του προορισμού και η ισχυροποίηση της θέσης του στον τουριστικό χάρτη, μέσα από την ανάδειξη της αυθεντικότητας και της πολιτιστικής του συνέχειας. Μέσα από τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία, ο Όμιλος H Hotels Collection συνέβαλε στη δημιουργία μιας ισχυρής και διαχρονικής εικόνας του Αιγαίου, αναδεικνύοντάς το όχι μόνο ως ταξιδιωτικό προορισμό, αλλά ως τόπο που τιμά, διαφυλάσσει και συνεχίζει την παράδοσή του.