Μια καινοτόμος πρωτοβουλία της ΕΣΤΙΑΣ Νέας Σμύρνης βάζει τη νέα γενιά στο επίκεντρο!

«Future Paths» – Το μέλλον ξεκινά εδώ!

Με εξαιρετική επιτυχία και εντυπωσιακή συμμετοχή πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 20 Μαρτίου 2026 η πρωτοποριακή εκδήλωση «Future Paths», μια δυναμική πρωτοβουλία της ΕΣΤΙΑΣ Νέας Σμύρνης που έφερε στο προσκήνιο το μέλλον των νέων μέσα από τον σύγχρονο ακαδημαϊκό και επαγγελματικό προσανατολισμό.

Περίπου 340 μαθητές της Α’ και Β’ Λυκείου από το Πρότυπο Λύκειο Ευαγγελικής Σχολής και το 7ο Λύκειο Νέας Σμύρνης «ΕΣΤΙΑ» συμμετείχαν ενεργά σε μια εμπειρία ουσιαστικής ενημέρωσης και έμπνευσης, αποκτώντας πολύτιμα εφόδια για τη διαμόρφωση των μελλοντικών τους επιλογών.

Τη συζήτηση συντόνισε ο εμπνευστής της εκδήλωσης, Γιάννης Κορκόβελος, μαθητής και ερευνητής στο Πανεπιστήμιο Harvard και δισέγγονος του οραματιστή και πρώην Προέδρου της ΕΣΤΙΑΣ, Πάνου Χαλδέζου, του οποίου η συμβολή στη συνολική επιτυχία της διοργάνωσης αξίζει ιδιαίτερη μνεία.

Η εκδήλωση ξεχώρισε για τον καινοτόμο χαρακτήρα της, καθώς συνέδεσε τους μαθητές με κορυφαίους επαγγελματίες από διαφορετικούς κλάδους — από την τεχνολογία και τη δημόσια πολιτική μέχρι την έρευνα και την κοινωνική προσφορά. Οι ομιλητές μοιράστηκαν προσωπικές ιστορίες, προκλήσεις και καθοριστικές αποφάσεις που διαμόρφωσαν την πορεία τους, προσφέροντας ουσιαστική καθοδήγηση και πολύτιμα εφόδια. Το ενδιαφέρον κορυφώθηκε μέσα από έναν ζωντανό διάλογο, όπου οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να θέσουν τα δικά τους ερωτήματα και να συνομιλήσουν άμεσα με τους ομιλητές, μετατρέποντας την εκδήλωση σε μια πραγματικά διαδραστική εμπειρία.

Μεταξύ των ομιλητών ήταν:

Βικτώρια Καλφάκη, Head of Public Sector Greece & Cyprus της Google Cloud

Χριστίνα Ψαρρά, Γενική Διευθύντρια «Γιατροί Χωρίς Σύνορα»

Φαίη Μακαντάση, Διευθύντρια Ερευνών στον ερευνητικό οργανισμό διαΝΕΟσις

Βασίλης Κουτσούμπας, Σύμβουλος Ψηφιακής Πολιτικής & Εφαρμογών Τεχνητής Νοημοσύνης – Γραφείο Πρωθυπουργού

Ρόδης Σαββάκης, CEO της FYI News

Χαιρετισμό απηύθυνε η Πρόεδρος της ΕΣΤΙΑΣ, Αναστασία Καψή – Παπαδάτου, υπογραμμίζοντας τη σημασία της ενδυνάμωσης των νέων μέσα από δράσεις που γεφυρώνουν την εκπαίδευση με την πραγματική αγορά εργασίας.

Η πρωτοβουλία «Future Paths» επιβεβαιώνει τον ρόλο της ΕΣΤΙΑΣ Νέας Σμύρνης ως πυλώνα καινοτομίας και κοινωνικής προσφοράς, επενδύοντας ουσιαστικά στο μέλλον της νέας γενιάς.

Στόχος της δράσης ήταν να δοθεί στους μαθητές η ευκαιρία να ανακαλύψουν διαφορετικές επαγγελματικές διαδρομές και να εμπνευστούν για τις δικές τους επιλογές — ένας στόχος που επιτεύχθηκε με τον πλέον ουσιαστικό και δυναμικό τρόπο.

Η νέα γενιά στο επίκεντρο: Το «Future Paths» της ΕΣΤΙΑΣ Νέας Σμύρνης

– Μια γέφυρα από την εκπαίδευση στην αγορά εργασίας.



