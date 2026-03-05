ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ: 70 χρόνια προσφοράς στην εκπαίδευση, τη γνώση και την καλλιέργεια δεξιοτήτων των νέων

Μνημόνιο Συνεργασίας με CERN & Ίδρυση Ινστιτούτου Κατάρτισης και Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

Το 2026 αποτελεί έτος-ορόσημο για το Ίδρυμα Ευγενίδου, καθώς συμπληρώνει 70 χρόνια αδιάλειπτης και ουσιαστικής προσφοράς στην εκπαίδευση, τη γνώση και την ανάπτυξη δεξιοτήτων των νέων στην Ελλάδα. Επί επτά δεκαετίες, το Ίδρυμα Ευγενίδου πορεύεται σε ένα ταξίδι συλλογικό: μαζί με μαθητές και εκπαιδευτικούς, οικογένειες, επιστήμονες, τεχνικούς και επαγγελματίες. Ένα ταξίδι που κράτησε τη γνώση ζωντανή, ανοιχτή και προσβάσιμη. Που άνοιξε δρόμους, έδωσε κατεύθυνση και συνέβαλε στη διαμόρφωση ενός καλύτερου αύριο.

Γιατί το μέλλον δεν έρχεται απλώς. Το διαμορφώνουμε μαζί. Και το μέλλον έχει ιστορία.

Η επέτειος των 70 χρόνων του Ιδρύματος λειτουργεί ως φάρος που διαχέει γνώση, δεξιότητες, κατάρτιση συμβάλλοντας ενεργά στη δημιουργία ενός βιώσιμου καλύτερου επαγγελματικού μέλλοντος για τους νέους της χώρας. Σε όλη τη διάρκεια του 2026, το Ίδρυμα έχει σχεδιάσει ένα συνεκτικό πλαίσιο εκδηλώσεων, διεθνών συνεργασιών και νέων πρωτοβουλιών που επιβεβαιώνουν τη στρατηγική δέσμευση και συμβολή του στους τομείς της τεχνικής εκπαίδευσης, της καινοτομίας και της βιώσιμης ανάπτυξης με το Ίδρυμα να λειτουργεί ως χώρος συνάντησης επιστημόνων, εκπαιδευτικών, επαγγελματιών και πολιτών. Για το Ίδρυμα Ευγενίδου το επετειακό έτος 2026 μπορεί να οριοθετηθεί στους τέσσερις νοητικούς άξονες της μνήμης, της διεθνούς επιστήμης, των δεξιοτήτων και του δημόσιου διαλόγου για το μέλλον. Σεβόμενοι το παρελθόν και το όραμα του Ιδρυτή μας, προχωράμε δυναμικά κατακτώντας νέα επιστημονικά μονοπάτα προσφέροντας αριστοτεχνικές δεξιότητες στο σύνολο της κοινωνίας και των νέων της χώρας.

Σε συνέχεια της έναρξης των επετειακών εορταστικών εκδηλώσεων στην Αλεξανδρούπολη, τόπο από όπου ξεκίνησε το όραμά του ο Ιδρυτής Ευγένιος Ευγενίδης, το Ίδρυμα Ευγενίδου παρουσίασε σήμερα αναλυτικά το πλάνο επετειακών δράσεων, όπως και σημαντικές συνεργασίες και πρωτοβουλίες στο Νέο Αμφιθέατρο Ινστιτούτου στις εγκαταστάσεις του στην Αθήνα.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης παρουσιάστηκε το ετήσιο Πλάνο Δράσεων και Πρωτοβουλιών με αφορμή την επέτειο των 70 χρόνων, καθώς και το εξαιρετικά σημαντικό στρατηγικής σημασίας Μνημόνιο Συνεργασίας με το CERN και την Ίδρυση Ινστιτούτου Κατάρτισης και Ανάπτυξης Δεξιοτήτων, δύο καταλυτικά ορόσημα για το μέλλον της τεχνολογικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στη χώρα.

Συνολικό Πλάνο Δράσεων και Πρωτοβουλιών με αφορμή την επέτειο των 70 χρόνων

Φεβρουάριος: έναρξη επετειακών δράσεων στην Θράκη, τόπο καταγωγής του Ιδρυτή, Ευγένιου Ευγενίδη, με πρωτοβουλίες υπεραξίας και ενίσχυσης του τοπικού αποτυπώματος (περιλαμβάνονται ως Παράρτημα στο τέλος του Δελτίου Τύπου)

έναρξη επετειακών δράσεων στην Θράκη, τόπο καταγωγής του Ιδρυτή, Ευγένιου Ευγενίδη, με πρωτοβουλίες υπεραξίας και ενίσχυσης του τοπικού αποτυπώματος (περιλαμβάνονται ως Παράρτημα στο τέλος του Δελτίου Τύπου) Απρίλιος: συνδιοργάνωση με τα Ναυτικά Χρονικά εκδήλωσης αφιερωμένης στην ιστορική διαδρομή του Ιδρύματος μέσα από τις σελίδες του σημαντικότερου ναυτιλιακού περιοδικού της χώρας και την πρωτοβουλία του Ιδρύματος για πλήρη ψηφιοποίηση του αρχειακού υλικού του εντύπου

συνδιοργάνωση με τα Ναυτικά Χρονικά εκδήλωσης αφιερωμένης στην ιστορική διαδρομή του Ιδρύματος μέσα από τις σελίδες του σημαντικότερου ναυτιλιακού περιοδικού της χώρας και την πρωτοβουλία του Ιδρύματος για πλήρη ψηφιοποίηση του αρχειακού υλικού του εντύπου Ιούνιος: στο πλαίσιο της ναυτιλιακής έκθεσης Ποσειδώνια, διοργάνωση θεματικής εκδήλωση για τις σύγχρονες εκπαιδευτικές και τεχνολογικές προκλήσεις της ναυτιλίας, και ανακοίνωση νέων συνεργασιών με κορυφαίους ναυτιλιακούς εκπαιδευτικούς φορείς

στο πλαίσιο της ναυτιλιακής έκθεσης Ποσειδώνια, διοργάνωση θεματικής εκδήλωση για τις σύγχρονες εκπαιδευτικές και τεχνολογικές προκλήσεις της ναυτιλίας, και ανακοίνωση νέων συνεργασιών με κορυφαίους ναυτιλιακούς εκπαιδευτικούς φορείς Ιούνιος: διοργάνωση διεθνούς Συνεδρίου Δεξιοτήτων για την εξέταση της ανάγκης δεξιοτήτων στην σύνδεση εκπαίδευσης και απασχόλησης και ανάδειξη του ρόλου του Ινστιτούτου στην άμβλυνση του χάσματος δεξιοτήτων

διοργάνωση διεθνούς Συνεδρίου Δεξιοτήτων για την εξέταση της ανάγκης δεξιοτήτων στην σύνδεση εκπαίδευσης και απασχόλησης και ανάδειξη του ρόλου του Ινστιτούτου στην άμβλυνση του χάσματος δεξιοτήτων Σεπτέμβριος: διοργάνωση ανοικτού διήμερου Φεστιβάλ Επιστήμης και γνώσης για όλες τις ηλικίες. Ιδιαίτερη θέση στο πρόγραμμα θα έχει η διεθνής παρουσίαση της αγγλόφωνης εκδοχής της παραγωγής «We are Stardust», που αποσκοπεί στη προώθηση της παραγωγής σε διεθνή πλανητάρια και στη διεύρυνση του διεθνούς διαλόγου για το μέλλον των Πλανηταρίων

διοργάνωση ανοικτού διήμερου Φεστιβάλ Επιστήμης και γνώσης για όλες τις ηλικίες. Ιδιαίτερη θέση στο πρόγραμμα θα έχει η διεθνής παρουσίαση της αγγλόφωνης εκδοχής της παραγωγής «We are Stardust», που αποσκοπεί στη προώθηση της παραγωγής σε διεθνή πλανητάρια και στη διεύρυνση του διεθνούς διαλόγου για το μέλλον των Πλανηταρίων Τέλη Νοεμβρίου: διεξαγωγή καταλυτικής επετειακής εκδήλωσης με συμμετοχή διεθνών εμπειρογνωμόνων και αντικείμενο τις συνδυασμένες ανάγκες εκπαίδευσης και ανάπτυξης δεξιοτήτων κατά την επόμενη δεκαετία

Μνημόνιο Συνεργασίας με CERN

Η συγκεκριμένη συμφωνία εγκαθιδρύει ένα σταθερό και διαρθρωμένο πλαίσιο συνεργασίας στους τομείς της εκπαίδευσης STEM και της επιστημονικής επικοινωνίας με το Ίδρυμα Ευγενίδου να αναλαμβάνει ρόλο «Πύλης Επικοινωνία»ς των επιστημονικών δραστηριοτήτων του CERN στην Ελλάδα, ενώ παράλληλα, αναδεικνύει τη διαδρομή από τη θεμελιώδη έρευνα στην εφαρμογή.Το Μνημόνιο υπέγραψαν ο Διοικητής του Ιδρύματος Ευγενίδου, Καθηγητής Ιωάννης Γκόλιας και η Δρ. Ursula Bassler, Director for International Relations & Stakeholder Relations του CERN, ενώ στην τελετή παρευρέθηκαν ο Πρόεδρος του Ιδρύματος Ευγενίδου, κ. Λεωνίδας Δημητριάδης-Ευγενίδης, ο Γενικός Διευθυντής του CERN, Καθηγητής Rolf-Dieter Heuer, καθώς και στελέχη των δύο οργανισμών.

Ίδρυση Ινστιτούτου Κατάρτισης και Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

Στόχος του Ινστιτούτου, το οποίο επικεντρώνεται στον σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων τεχνικής κατάρτισης που ανταποκρίνονται σε τεκμηριωμένες ανάγκες της αγοράς εργασίας, είναι η ουσιαστική αναβάθμιση δεξιοτήτων με μετρήσιμα μαθησιακά αποτελέσματα και με άμεση επαγγελματική ένταξη. Η ίδρυση του Ινστιτούτου σε δεξιότητες για τον εφαρμοσμένο τεχνικό και τον ναυτιλιακό τομέα, αποτελεί ένα ορόσημο, απολύτως εναρμονισμένο με τη βούληση του ιδρυτή Ευγένιου Ευγενίδη, μια εντελώς νέα δραστηριότητα στο πλαίσιο του βασικού σκοπού του Ιδρύματος και της ενίσχυσης του κοινωφελούς του έργου.

Στο πλαίσιο του Ινστιτούτου λειτουργεί Κέντρο Διά Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ), αδειοδοτημένο από το Υπουργείο Παιδείας, το οποίο παρέχει προγράμματα σε:

εργαζόμενους σε μεταβατικά στάδια της επαγγελματικής τους ζωής για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων τους ή την απόκτηση νέων δεξιοτήτων σε σχετικό τομέα

επιχειρήσεις και οργανισμούς που επενδύουν στην αναβάθμιση των τεχνικών δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού τους

Ο κ. Λεωνίδας Δημητριάδης-Ευγενίδης, Πρόεδρος Ιδρύματος αναφέρθηκε στην ιστορική διαδρομή των 70 χρόνων του Ιδρύματος και στην αδιάλειπτη και ουσιαστική προσφορά του στην εκπαίδευση, τη γνώση και την ανάπτυξη δεξιοτήτων των νέων στην Ελλάδα.

Συγκεκριμένα, τόνισε: «Το 2026 ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο για το Ίδρυμα Ευγενίδου, σε μια χρονιά που συμπίπτει με τη συμπλήρωση των 70 χρόνων από την ίδρυσή του». Και συνέχισε, λέγοντας: «Το Ίδρυμα στέκεται δίπλα στη νέα γενιά προσφέροντας ευκαιρίες μάθησης που ανταποκρίνονται στις σημερινές ανάγκες του σήμερα και του αύριο. Σε μια εποχή όπου η γνώση, η τεχνολογία και η αγορά εργασίας μετασχηματίζονται με ταχύτητα, δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε τον δρόμο της καινοτομίας, της ποιότητας και της εξωστρέφειας παραμένοντας πιστοί στις αξίες που μας συνοδεύουν από το 1956, αξιοπιστία, επιστημονική εγκυρότητα και κοινωνική προσφορά».

Ο κ. Ιωάννης Γκόλιας, Διοικητής Ιδρύματος Ευγενίδου δήλωσε μεταξύ άλλων: «Το Ίδρυμα Ευγενίδου συμπληρώνει 70 χρόνια συνεχούς και ουσιαστικής προσφοράς στην ελληνική κοινωνία. Η πορεία αυτή, με μετρήσιμα αποτελέσματα και διαχρονική συνέπεια, έχει ταυτιστεί με την ενίσχυση της επιστήμης, της εκπαίδευσης και της κατάρτισης στον τομέα των εφαρμοσμένων τεχνικών επαγγελμάτων και της τεχνολογικής προόδου». Και συνέχισε, λέγοντας: «Με αίσθημα ευθύνης απέναντι στην παρακαταθήκη των 70 ετών, αλλά και με σαφή στρατηγικό προσανατολισμό προς το μέλλον δεσμευόμαστε ότι το Ίδρυμα Ευγενίδου θα συνεχίσει την προσπάθεια αυτή κατυεθύνοντας πόρους και τεχνογνωσία στον κεντρικό του στόχο, την έγκαιρη χαρτογράφηση και τη συστηματική συμβολή στην παροχή επιστημονικών γνώσεων και των τεχνικών δεξιοτήτων που θα απαιτηθούν στην επόμενη δεκαετία».

Στην εκδήλωση συμμετείχε διαδικτυακά ο κ. Εμμανουήλ Τσεσμελής, Καθηγητής Φυσικής του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης και Ανώτατος Φυσικός & Αναπληρωτής Επικεφαλής Διεθνών Σχέσεων του CERN (Ευρωπαϊκό Εργαστήριο για τη Φυσική των Στοιχειωγών Σωματιδίων). Ο Καθηγητής κ. Τσεσμελής εξήρε την καταλυτική σημασία της συνεργασίας μέσα από την οποία ανοίγονται νέοι ορίζοντες διάχυσης της γνώσης προσφέροντας τη δυνατότητα σε μαθητές να εξοικεωθούν με τον καταπληκτικό κόσμο της τεχνολογίας μέσα από πρακτικές εφαρμογές.

Την Πολιτεία εκπροσώπησε με την παρουσία της η κα Όλγα Καφετζοπούλου, Γενική Γραμματέας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης (Ε.Ε.Κ.) και Διά Βίου Μάθησης (Δ.Β.Μ.) του Υπουργείου Παιδείας. Στον χαιρετισμό που απηύθυνε η Γενική Γραμματέας τόνισε το πόσο σημαντικό είναι η νέα γενιά να λαμβάνει όλα τα κατάλληλα εφόδια, καταρτίσεις και δεξιότητες που βοηθούν στην δημιουργία βιώσιμων και ποιοτικών επαγγελματικών κατευθύνσεων συμβάλλοντας έτσι σε ένα στιβαρό επαγγελματικό περιβάλλον στη χώρα.

Τέλος, η κα Μαρία Φιλιππή, Διευθύντρια ΕφαρμοσμένηςΤεχνικής και Ναυτιλιακής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του Ιδρύματος αναφέρθηκε στην δυναμική του Ινστιτούτο επισημαίνοντας ότι ήδη μέσα σε διάστημα μόλις δύο μηνών έχουν προχωρήσει σε πάνω από 10 συνεργασίες.

Την Συνέντευξη Τύπου συντόνισε η κα Αντριάνα Παρασκευοπούλου, Δημοσιογράφος & Παρουσιάστρια του δελτίου ειδήσεων Δημόσιας Τηλεόρασης, η οποία από το 2025 είναι Πρέσβειρα Επικοινωνίας της Επιστήμης και των Τεχνικών Δεξιοτήτων του Ιδρύματος Ευγενίδου.