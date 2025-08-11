Θερμά Συγχαρητήρια στην Περιφέρεια Αττικής για την Ανάδειξη του Γηπέδου Ταεκβοντό σε Πολυχώρο Πολιτισμού και Τουρισμού

Η Ομοσπονδία Συνδέσμων Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων FEDHATTA και ο Σύνδεσμος των εν Ελλάδι Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων ΗΑΤΤΑ εκφράζουν τα θερμά τους συγχαρητήρια στην Περιφέρεια Αττικής για την ανάδειξη του Γηπέδου Ταεκβοντό σε ένα υπερσύγχρονο και λειτουργικό πολυχώρο πολιτισμού και τουρισμού.

Πρόκειται για μια εμβληματική πρωτοβουλία που έρχεται να καλύψει ένα διαχρονικό κενό υποδομών υψηλών προδιαγραφών, το οποίο τόσο η FedHATTA όσο και ο ΗΑΤΤΑ επισημαίνουν επί σειρά ετών, ως καθοριστική ανάγκη για την Αθήνα και γενικότερα για την Αττική. Η ανάληψη αυτού του έργου αποτελεί σημείο αναφοράς για την ενίσχυση του συνεδριακού τουρισμού, που αποτελεί βασικό πυλώνα της τουριστικής ανάπτυξης και οικονομικής βιωσιμότητας της πρωτεύουσας, αλλά και του τομέα των εκθέσεων και λοιπών εκδηλώσεων τουριστικού και πολιτιστικού χαρακτήρα.

Η FEDHATTA και ο ΗΑΤΤΑ υπήρξαν σταθερά υποστηρικτές και συνοδοιπόροι στις προσπάθειες για την προώθηση και αναβάθμιση των τουριστικών υποδομών υψηλού επιπέδου, αναδεικνύοντας τη στρατηγική σημασία τους για τους επαγγελματίες του κλάδου αλλά και για την τοπική κοινωνία συνολικά, όπως στο παρελθόν είχαν θέσει και για την αντίστοιχη χρήση των ολυμπιακών αθλητικών κέντρων.

Η Περιφέρεια Αττικής, με τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία, επιβεβαιώνει έμπρακτα το όραμά της για την ενίσχυση της Αθήνας ως διεθνούς προορισμού συνεδριακού – εκθεσιακού και πολιτιστικού τουρισμού, προσφέροντας ένα σύγχρονο και λειτουργικό χώρο ικανοποιώντας τις αυξημένες απαιτήσεις της αγοράς και ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής πρωτεύουσας σε παγκόσμιο επίπεδο.

Ευχόμαστε ο νέος αυτός χώρος να αποτελέσει πόλο έλξης διεθνών και εγχώριων εκδηλώσεων υψηλού κύρους και να συμβάλει ουσιαστικά στην αναζωογόνηση της τοπικής οικονομίας και την προβολή της χώρας μας στο εξωτερικό.

Η FEDHATTA και ο ΗΑΤΤΑ παραμένουν αρωγοί σε κάθε προσπάθεια και πρωτοβουλία που στοχεύει στην προώθηση της τουριστικής ανάπτυξης και τη δημιουργία βιώσιμων προοπτικών για όλους τους επαγγελματίες του κλάδου.