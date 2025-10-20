Η Civitel Hotels & Resorts συμμετέχει στην έκθεση WTM 2025 στο Λονδίνο

Ένας από τους πιο διακεκριμένους ομίλους φιλοξενίας της Ελλάδας, η Civitel Hotels & Resorts, είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει τη συμμετοχή της στην κορυφαία έκθεση World Travel Market (WTM), η οποία θα πραγματοποιηθεί στο ExCeL London από τις 4 έως τις 6 Νοεμβρίου 2025. Αυτή η παγκοσμίου φήμης έκθεση συγκεντρώνει επαγγελματίες του ταξιδιωτικού και τουριστικού κλάδου από όλο τον κόσμο, προσφέροντας μια εξαιρετική ευκαιρία στην Civitel να παρουσιάσει τα ξενοδοχεία και τις εξαιρετικές υπηρεσίες της σε ένα διεθνές κοινό.

Επισκεφθείτε μας στο Περίπτερο N2-646!

Από τα βόρεια προάστια της Αθήνας έως την ειδυλλιακή ακτογραμμή της Κρήτης, το χαρτοφυλάκιο της Civitel Hotels & Resorts περιλαμβάνει τέσσερα ξενοδοχεία που συνδυάζουν διαμονή πρώτης κατηγορίας, εξατομικευμένες υπηρεσίες και αυθεντική ελληνική φιλοξενία. Με επιλογές που κυμαίνονται από ξενοδοχεία σε κεντρική τοποθεσία στην πόλη έως ένα εκπληκτικό παραθαλάσσιο θέρετρο, η Civitel εξυπηρετεί ένα ευρύ φάσμα πελατών, συμπεριλαμβανομένων επαγγελματιών, οικογενειών και ζευγαριών.

Στο Μαρούσι, το βόρειο προάστιο της Αθήνας, τα Civitel Attik και Civitel Esprit σας προσκαλούν να ζήσετε μια σύγχρονη αστική όαση — ένα μέρος όπου η άνεση και η ηρεμία συναντώνται στο επιχειρηματικό κέντρο της πόλης. Το Civitel Akali στα Χανιά καλωσορίζει τους επισκέπτες με τη διαχρονική κρητική ζεστασιά και τη σύγχρονη κομψότητα. Ολοκληρώνοντας την εμπειρία, το Civitel Creta Beach στην Αμμουδάρα του Ηρακλείου Κρήτης ισορροπεί τέλεια τη χαλαρή γοητεία της παραλίας με τον παλμό της πόλης.

Η παρουσία του Ομίλου στην έκθεση WTM 2025 υπογραμμίζει τη δέσμευσή του να επεκτείνει την παγκόσμια εμβέλειά του και να ενισχύσει τις συνεργασίες του στον τομέα του τουρισμού. Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να συναντήσουν τα ανώτερα στελέχη του Ομίλου, να εξερευνήσουν εξατομικευμένες λύσεις για ταξίδια αναψυχής και επαγγελματικά ταξίδια και να ενημερωθούν για τη φιλοσοφία της εταιρείας σχετικά με τον αειφόρο τουρισμό και τις συνεχιζόμενες επενδύσεις της και τις συνεχείς επενδύσεις της για τη βελτίωση της εμπειρίας των επισκεπτών.

WTM 2025, Λονδίνο – η ελληνική φιλοξενία σας καλεί!