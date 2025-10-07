Η Aria Fine Catering στο EUROTOX 2025: Ελληνικές γεύσεις και healthy προτάσεις στο κορυφαίο συνέδριο τοξικολογίας

Από τις 14 έως τις 17 Σεπτεμβρίου 2025, η Αθήνα φιλοξένησε το EUROTOX 2025, το ετήσιο διεθνές συνέδριο τοξικολογίας και κορυφαίο θεσμό της ευρωπαϊκής επιστημονικής κοινότητας. Στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών συγκεντρώθηκαν πάνω από 1.500 σύνεδροι για να συζητήσουν τον ρόλο της τοξικολογίας στη διαχείριση των σύγχρονων προκλήσεων για την υγεία, το περιβάλλον και την κοινωνία.

Η Aria είχε την τιμή να αναλάβει το επίσημο catering του συνεδρίου, σχεδιάζοντας ένα μενού εμπνευσμένο από τον θεματικό πυρήνα της διοργάνωσης. Healthy επιλογές, σε συνδυασμό με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, συνέθεσαν μια εμπειρία που ανέδειξε την ισορροπία ανάμεσα στην απόλαυση και την ευεξία.

Ξεχώρισε το εντυπωσιακό Fruit Market Station, στημένο σαν παραδοσιακή ελληνική φρουταγορά, που γέμισε το αίθριο με χρώματα και αρώματα. Το πρωινό και το μεσημεριανό κινήθηκαν σε γευστικές γραμμές με έντονη ελληνική ταυτότητα, και η Άρια παρουσίασε τη νέα της συλλογή από εξατομικευμένα coffee bars υψηλών προδιαγραφών, εξοπλισμένα με επαγγελματικές μηχανές καφέ τελευταίας τεχνολογίας, μεταμορφώνοντας το διάλειμμα του καφέ σε μια ολιστική εμπειρία.

Παράλληλα, σε πνεύμα κοινωνικής ευθύνης, όλα τα εδέσματα που περίσσεψαν προσφέρθηκαν στο Μπορούμε, ενισχύοντας τον κύκλο της αλληλεγγύης.