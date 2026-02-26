Η AIDA παρουσιάζει το AIDA STAFF: Νέα εξειδικευμένη υπηρεσία επαγγελματικής στελέχωσης εκδηλώσεων

Η AIDA ανακοινώνει τη δημιουργία του AIDA STAFF, ενός εξειδικευμένου τμήματος που σχεδιάστηκε για να καλύψει οργανωμένα και μεθοδικά τις ανάγκες στελέχωσης συνεδρίων, εκθέσεων και εταιρικών διοργανώσεων σε όλη την Ελλάδα.

Σε ένα περιβάλλον όπου η επιτυχία μιας εκδήλωσης κρίνεται στην ακρίβεια της εκτέλεσης, η στελέχωση δεν αποτελεί απλώς λειτουργική ανάγκη, αλλά στρατηγικό παράγοντα ποιότητας. Το AIDA STAFF δημιουργήθηκε με στόχο να προσφέρει δομημένη διαδικασία, σαφή οργάνωση και επιλεγμένο προσωπικό που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σύγχρονων επαγγελματικών διοργανώσεων.

Η νέα υπηρεσία απευθύνεται σε event agencies, διοργανωτές εκθέσεων, PCOs, DMCs, εταιρείες, φορείς, ξενοδοχειακές μονάδες με συνεδριακές εγκαταστάσεις και διεθνείς διοργανωτές που επιλέγουν την Ελλάδα ως προορισμό.

Το AIDA STAFF παρέχει προσωπικό για:

Υποδοχή και φιλοξενία συμμετεχόντων

Γραμματεία συνεδρίων και registration desks

Συνοδούς εκδήλωσης και καθοδήγηση κοινού

Υποστήριξη περιπτέρων και εκθεσιακών συμμετοχών

Υποστήριξη παραγωγής και οργάνωσης

Υποστήριξη επισήμων και ειδικών προσκεκλημένων

Πολυγλωσσικό προσωπικό και on-site supervision

Κεντρικός άξονας της υπηρεσίας αποτελεί η οργανωμένη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, με σαφή διαδικασία αιτήματος, επιλογή προσωπικού βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων και υπεύθυνο συντονισμό σε κάθε στάδιο της διοργάνωσης.

Η δημιουργία του AIDA STAFF εντάσσεται στη στρατηγική εξέλιξη της AIDA, ενισχύοντας περαιτέρω την παρουσία της στον χώρο των επαγγελματικών διοργανώσεων και επενδύοντας συστηματικά στο ανθρώπινο δυναμικό που αποτελεί βασικό πυλώνα επιτυχίας κάθε event.

Με εμπειρία άνω των 15 ετών στον κλάδο, η AIDA συνεχίζει να αναπτύσσει υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς, με έμφαση στη συνέπεια, την επιχειρησιακή ακρίβεια και την επαγγελματική εκπροσώπηση.

Περισσότερες πληροφορίες: www.aidastaff.eu