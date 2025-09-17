Η AIDA κατέκτησε το Bronze Award στα SYMBOL AWARDS 2025

Μεγάλη διάκριση για την AIDA στα Symbol Creative Awards 2025, την κορυφαία διεθνή διοργάνωση που γιορτάζει τη δημιουργικότητα, την καινοτομία και τις βέλτιστες πρακτικές στον χώρο της επικοινωνίας και των επιχειρήσεων. Φέτος, τα Symbol Creative Awards δέχθηκαν 453 συμμετοχές από 40 χώρες και 5 ηπείρους.



Η AIDA κατέκτησε το Bronze Award στην κατηγορία «People’s Choice Brand Experience & Event» για το project «Grand Openings – “Plakentia” Veterinary Clinics Group», μία διάκριση με ιδιαίτερη βαρύτητα σε έναν από τους πιο επιδραστικούς θεσμούς παγκοσμίως στον τομέα της διοργάνωσης εκδηλώσεων.

«Η βράβευση αυτή αποτελεί αναγνώριση της σταθερής μας δέσμευσης στις θεμελιώδεις αξίες μας: την προσοχή στη λεπτομέρεια, την αφοσίωση στην ποιότητα, την επαγγελματική συνέπεια και την υψηλού επιπέδου εξυπηρέτηση. Στην AIDA, τοποθετούμε την ικανοποίηση του πελάτη στο επίκεντρο κάθε έργου, παρέχοντας λύσεις που ενισχύουν τους στόχους των συνεργατών μας. Με την υλοποίηση του “Plakentia Veterinary Clinics Group” επιβεβαιώνουμε για ακόμη μία φορά τη θέση μας ως αξιόπιστος συνεργάτης στον χώρο της διοργάνωσης εκδηλώσεων» δήλωσε η Διευθύνουσα Σύμβουλο της AIDA, κα Αΐντα Νίκα.

Τα Symbol Creative Awards αναγνωρίζουν και τιμούν τις κορυφαίες επιδόσεις στην επικοινωνία, το marketing και τη διαφήμιση σε παγκόσμια κλίμακα, αποτελώντας σημείο αναφοράς για τη δημιουργικότητα και την καινοτομία. Αποτελούν μέρος της οικογένειας των βραβείων Symbol, που εδώ και πάνω από 15 χρόνια θέτουν τα πρότυπα αριστείας για επιχειρήσεις διεθνώς.