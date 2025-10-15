Η εξέλιξη των συνεδρίων με οικονομικά νούμερα

Πριν την πανδημία – έως το 2019

Η Ελλάδα, και ιδιαίτερα η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη, ανέπτυξαν σημαντικά τη συνεδριακή τους αγορά τα τελευταία χρόνια, ειδικά από το 2010 και μετά. Τα ετήσια έσοδα από το συνεδριακό τουρισμό στην Ελλάδα έφταναν περίπου τα 1 δισ. ευρώ πριν την πανδημία, σύμφωνα με στοιχεία της International Congress and Convention Association (ICCA) και του ΣΕΤΕ.

Περίοδος COVID-19 (2020-2021)

Λόγω της πανδημίας, η αγορά των εκδηλώσεων μπήκε σε παύση. Ο κορωνοϊος προκάλεσε τεράστια πτώση στα συνέδρια. Πολλά ακυρώθηκαν ή από συνέδρια με φυσική παρουσία, άλλαξαν σε αποκλειστικά διαδικτυακά. Τα έσοδα κατέρρευσαν, με τις φυσικές εκδηλώσεις σχεδόν να μηδενίζονται.

Μετά την πανδημία

Από το 2022 και μετά, ξεκίνησε δυναμικά η ανάκαμψη. Το 2023 τα έσοδα επανήλθαν κοντά στα 800 εκατ. ευρώ, δείχνοντας ότι η Ελλάδα επανατοποθετείται ως ισχυρός συνεδριακός προορισμός. Η τάση είναι αυξητική, με πιο ποιοτικά και θεματικά συνέδρια (π.χ. πράσινη ανάπτυξη, τεχνολογία, τουρισμός υγείας). Σύμφωνα με την πιο πρόσφατη έκθεση της Διεθνούς Ένωσης Συνεδρίων και Συναντήσεων (International Congress and Convention Association – ICCA), η Ελλάδα κατέλαβε την 16η θέση παγκοσμίως στον συνεδριακό τουρισμό, φιλοξενώντας 190 διεθνή συνέδρια. Σε επίπεδο πόλεων, η Αθήνα κατέλαβε την 15η θέση παγκοσμίως, φιλοξενώντας 88 διεθνή συνέδρια, ενώ η Θεσσαλονίκη κατέλαβε την 42η θέση παγκοσμίως, φιλοξενώντας 45 διεθνή συνέδρια.

Προβλέψεις για το μέλλον

Οι προβλέψεις είναι αισιόδοξες και μάλιστα εκτιμάται ότι το 2026-2027 τα έσοδα από τον συνεδριακό τουρισμό θα ξεπεράσουν τα 1,2 δισ. ευρώ.

Οι λόγοι, που αναμένεται αυτή η άνοδος στα έσοδα από τη βιομηχανία των συνεδρίων, είναι ότι η Ελλάδα κερδίζει συνεχώς έδαφος ως “value for money” συνεδριακός προορισμός, που συνδυάζει τη βιωσιμότητα στις εκδηλώσεις, με επιλογές πιο φιλικές προς το περιβάλλον. Ένας ακόμη λόγος, είναι το καλό κλίμα της χώρας, που προσελκύει και όσους ακολουθούν τη νέα τάση της τηλεργασίας, προσφέροντας “bleisure” επιλογές (συνδυασμός επαγγελματικού και ψυχαγωγικού τουρισμού). Τέλος, πολλές περιοχές της Ελλάδας, όπως η Αττική, η Κρήτη και η Ρόδος, επενδύουν σε συνεδριακές υποδομές, προσελκύοντας διεθνείς οργανισμούς με τις ποιοτικές υπηρεσίες τους, αλλά και την καλή συνδεσιμότητα στις μεταφορές.

Άρθρο από το “Περιοδικό SYNEDRIO”, Τεύχος Φθινόπωρο / Χειμώνας 2025-2026

Οδηγός Διοργάνωσης Συνεδρίων + Εκδηλώσεων, Τεύχος 56

Μπορείτε να το διαβάσετε εδώ: www.synedrio.gr/entypo