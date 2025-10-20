Επιτυχημένη Διακλαδική Άσκηση Ετοιμότητας στο Ξενοδοχείο Rodos Palace

Άσκηση ετοιμότητας πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2025 και ώρα 11:00, στις εγκαταστάσεις του εμβληματικού ξενοδοχείου Rodos Palace, με σκοπό την ενίσχυση της επιχειρησιακής ετοιμότητας και της συνεργασίας όλων των εμπλεκόμενων φορέων.

Η διακλαδική άσκηση μεγάλης κλίμακας αφορούσε τη διαχείριση μαζικού συμβάντος πυρκαγιάς και υλοποιήθηκε από την Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών – Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Παγκόσμια Υγεία – Ιατρική των Καταστροφών», με επιστημονικό υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Εμμανουήλ Πικουλή και με την σημαντική συμβολή των Πρυτανικών Αρχών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Πρύτανη κ. Γεράσιμου Σιάσου.

Στην άσκηση, που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το Rodos Palace και το σύνολο των φορέων Πολιτικής Προστασίας και Υγειονομικής Διαχείρισης του νησιού, συμμετείχαν επίσης τοπικά σχολεία, στο πλαίσιο δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τη διαχείριση κρίσιμων συμβάντων εντός της πρώτης “χρυσής ώρας” και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της τοπικής κοινωνίας.

Το σενάριο προέβλεπε εκδήλωση πυρκαγιάς στην κεντρική κουζίνα, με εξέλιξη σε συμβάν έκρηξης, τραυματισμών και εκκένωσης. Στόχος ήταν η προσομοίωση ενός ρεαλιστικού περιστατικού μεγάλης κλίμακας και ο έλεγχος της ανταπόκρισης, συντονισμού και συνεργασίας όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών.

Στην άσκηση έλαβαν μέρος:

η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου,

ο Δήμος Ρόδου,

η Πυροσβεστική Υπηρεσία Ρόδου,

η Αστυνομική Διεύθυνση Ρόδου,

το Τμήμα Τροχαίας Ρόδου,

το ΕΚΑΒ Ρόδου,

η Πολιτική Προστασία της Περιφέρειας Ρόδου,

η 95 η ΑΔΤΕ,

ΑΔΤΕ, εθελοντικές ομάδες του νησιού,

φοιτητές του ΠΜΣ «Παγκόσμια Υγεία -Ιατρική των Καταστροφών», της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ

σπουδαστές του ΣΑΕΚ Νοσηλευτικής του Νοσοκομείου Ρόδου,

καθώς και μαθητές του 4ου ΓΕΛ Ρόδου και του 3ου ΓΕΛ Ρόδου.

Το προσωπικό του Rodos Palace συμμετείχε ενεργά, ακολουθώντας με συνέπεια τα πρωτόκολλα εκκένωσης και συνεργαζόμενο στενά με τις αρχές, επιδεικνύοντας υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού και ψυχραιμίας.

Το Rodos Palace ευχαριστεί θερμά όλους τους συμμετέχοντες φορείς, τους εθελοντές, τους φοιτητές και τους μαθητές για την άψογη συνεργασία και τη συμβολή τους στην επιτυχία της άσκησης. Με την παρουσία και τη δράση τους, προσφέρουν απλόχερα το αίσθημα της ασφάλειας στο ξενοδοχείο, στους επισκέπτες και συνολικά στον τουρισμό της Ρόδου.

Η σημερινή άσκηση αποτελεί μέρος του ευρύτερου σχεδίου του Rodos Palace για συνεχή εκπαίδευση και αναβάθμιση των διαδικασιών ασφάλειας, με γνώμονα την προστασία της ανθρώπινης ζωής και την ενίσχυση της επιχειρησιακής ετοιμότητας σε κάθε ενδεχόμενο.

Ιδιαίτερη μνεία και αναφορά πρέπει να γίνει στην παρουσία του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας κ. Παπαευσταθίου, ως εκπροσώπου της Προεδρίας της Κυβέρνησης και στην υποστήριξη του Γενικού Γραμματέα Παιδείας του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού κ. Παπαδομαρκάκη.