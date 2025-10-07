ΕΛΛΑΔΑ: Στο παγκόσμιο συνεδριακό πεδίο – Τι κερδίζει και τι χρειάζεται

Η φιλοξενία διεθνών συνεδρίων στην Ελλάδα αποτελεί μια τεράστια, αλλά ακόμη εν μέρει ανεκμετάλλευτη ευκαιρία. Δεν είναι μόνο ζήτημα τουρισμού ή κύρους. Είναι ένας παράγοντας πολλαπλασιασμού της αξίας για την οικονομία, τη γνώση, την καινοτομία και την παγκόσμια δικτύωση.

Κάθε διεθνές συνέδριο που έρχεται στη χώρα, αφήνει πίσω του περισσότερα οφέλη πέρα από συμμετέχοντες και φωτογραφίες. Αφήνει νέα δίκτυα επαφών, δημιουργεί οικονομική κινητικότητα σε πολλαπλά επίπεδα (φιλοξενία, εστίαση, μεταφορές, πολιτισμός), ενισχύει τον επαγγελματικό τουρισμό και χτίζει σταδιακά την εικόνα της Ελλάδας ως σύγχρονου, ανταγωνιστικού συνεδριακού προορισμού. Και όμως, παρόλο που η χώρα διαθέτει ένα μοναδικό συνδυασμό τοποθεσίας, πολιτισμού και εμπειρίας, η διείσδυσή της στη διεθνή MICE αγορά (Meetings, Incentives, Conferences, Exhibitions) παραμένει περιορισμένη. Οι λόγοι είναι σύνθετοι, από τη γραφειοκρατία και την έλλειψη εθνικού σχεδίου συνεδριακής πολιτικής, μέχρι τις ανισότητες σε υποδομές, προβολή και διαχείριση.

Για να εδραιωθεί η Ελλάδα στον παγκόσμιο συνεδριακό χάρτη, απαιτείται μια περισσότερο συντονισμένη στρατηγική. Δεν φτάνει η καλή θέληση επιμέρους φορέων ή η διάθεση τοπικών επαγγελματιών του χώρου. Χρειάζεται θεσμική υποστήριξη, συνεργασίες δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, επενδύσεις σε σύγχρονες υποδομές και κυρίως — ένα ενιαίο αφήγημα που θα προβάλλει την Ελλάδα όχι μόνο ως ένα όμορφο μέρος, αλλά και ως μία τοποθεσία ικανή να υποστηρίξει υψηλού επιπέδου διεθνείς διοργανώσεις.Ήδη, έχουν υπάρξει φωτεινά παραδείγματα. Σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, αλλά και άλλους προορισμούς, διεθνείς διοργανώσεις σε τομείς, όπως η υγεία, η τεχνολογία ή η ναυτιλία, έχουν αποδείξει ότι υπάρχει έδαφος και δυνατότητες. Αυτό που χρειάζεται πλέον είναι συνέχεια, συντονισμός και στρατηγική επένδυση.

Γιατί κάθε διεθνές συνέδριο που επιλέγει την Ελλάδα δεν είναι μια ευκαιρία που «έτυχε». Είναι μια ψήφος εμπιστοσύνης – και αν τη διαχειριστούμε σωστά, μπορεί να γίνει αφετηρία για ακόμη περισσότερες.

Τι μπορούμε να κάνουμε από εδώ και πέρα;

Για να κατακτήσει η Ελλάδα μια σταθερή θέση στο διεθνές συνεδριακό γίγνεσθαι, χρειάζεται να κινηθούμε συντονισμένα και αποφασιστικά.

Πρώτον, να επενδύσουμε σε υποδομές, που ανταποκρίνονται στις υψηλές απαιτήσεις των διεθνών διοργανώσεων.

Δεύτερον, να δημιουργήσουμε ένα εθνικό πλάνο προώθησης, που να αναδεικνύει τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας.

Τρίτον, να ενισχύσουμε τις συνεργασίες μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, αξιοποιώντας το ανθρώπινο δυναμικό και την τεχνογνωσία, που ήδη υπάρχει.

Τέλος, να προωθήσουμε ενεργά τις επιτυχημένες διοργανώσεις ως case studies, χτίζοντας εμπιστοσύνη και κίνητρα για μελλοντικές εκδηλώσεις. Μόνο έτσι η Ελλάδα θα γίνει ο φυσικός προορισμός των διεθνών συνεδρίων.

Άρθρο από το “Περιοδικό SYNEDRIO”, Τεύχος Φθινόπωρο / Χειμώνας 2025-2026

Οδηγός Διοργάνωσης Συνεδρίων + Εκδηλώσεων, Τεύχος 56

Μπορείτε να το διαβάσετε εδώ: www.synedrio.gr/entypo