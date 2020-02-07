Διαβάστε το CABARE Magazine –Τεύχος Χειμώνας 2020!

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
08 ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ – ESPRESSO, του Π. Νίκα
10 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ – ΚΑΝΕΛΑ ή ΣΟΚΟΛΑΤΑ, της Έ. Καραγκούνη
14 ΤΑΣΕΙΣ – ΓΕΥΣΗ + ΑΡΩΜΑ, της Έ. Καραγκούνη
16 ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΟΙΝΟΣ – ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ, της Μ. Νέτσικα
20 ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΟΙΝΟΣ – ΧΕΙΜΩΝΑΣ + ΚΡΑΣΙ, της Σ. Στρατή
24 ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΟΙΝΟΣ – ΤΑΣΕΙΣ, της Σ. Στρατή
26 ΤΑΣΕΙΣ – ΜΠΙΡΑ CRAFT, της Β. Πούλου
32 MANAGEMENT – ΠΟΤΑ, ΠΟΙΟΤΗΤΑ + ΠΟΣΟΤΗΤΑ, της Β.Πούλου
36 ΤΑΣΕΙΣ – ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ 2020, της Έ. Καραγκούνη
38 DESIGN – ONE OCEAN, της Β. Πούλου
44 DESIGN – KAMON, της Έ. Καραγκούνη
50 ΣΥΝΤΑΓΕΣ – ΣΟΥΠΕΣ, της Β. Πούλου
54 DESIGN – CARDBOARD, της Β. Πούλου
58 DESIGN – EL MAMA Y LA PAPA, της Έ. Καραγκούνη
64 MARKETING – MENU, της Β. Πούλου
66 ΔΙΑΦΗΜΙΖΟΜΕΝΟΙ
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