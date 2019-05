ICCA: Περισσότερα από κάθε άλλη χρονιά meetings και συνέδρια

Σύμφωνα με τα στατιστικά της ICCA – The International Congress and Convention Association ως προς την παγκόσμια εξέλιξη της αγοράς meetings και συνεδρίων το 2018 (ICCA’s 2018 Country and City Rankings), το 2018 ήταν ακόμη μία επιτυχημένη χρονιά για την αγορά των meetings, με 12,937 παγκόσμια meetings (379 περισσότερα από το 2017).

Πρόκειται για το υψηλότερο ετήσιο ποσοστό, που η ICCA, έχει καταγράψει ποτέ στις ετήσιες αναφορές της, γεγονός που σηματοδοτεί τη συνεχή ανάπτυξη της βιομηχανίας. Το Παρίσι, που ήταν το 2016, η τοπ πόλη – προορισμός για meetings, επέστρεψε το 2018, ενώ η χώρα που βρέθηκε στην κορυφή της λίστας ήταν οι ΗΠΑ.

Top 20 πόλεις ως προς τον αριθμό των meetings που διοργάνωσαν το 2018

Rank City # Meetings 1 Paris 212 2 Vienna 172 3 Madrid 165 4 Barcelona 163 5 Berlin 162 6 Lisbon 152 7 London 150 8 Singapore 145 9 Prague 136 10 Bangkok 135 11 Buenos Aires 133 12 Hong Kong 129 13 Amsterdam 123 Tokyo 123 15 Seoul 122 16 Copenhagen 120 17 Brussels 112 18 Dublin 104 19 Stockholm 103 20 Budapest 100 Taipei 100