EIBA 2025: Οι κορυφαίοι ερευνητές του Διεθνούς Επιχειρείν συναντώνται στην Αθήνα για να επανεξετάσουν τον “Μύθο της Αρμονίας”

11–13 Δεκεμβρίου 2025 | Μέγαρο Μουσικής Αθηνών – Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο

Η European International Business Academy (EIBA) θα φιλοξενήσει το 51ο Ετήσιο Συνέδριό της στην Αθήνα, από τις 11 έως τις 13 Δεκεμβρίου 2025, με κεντρικό θέμα «The Myth of Harmony! Strategic Realities in IB Practices». Το συνέδριο οργανώνεται από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και θα συγκεντρώσει εκατοντάδες ερευνητές, φορείς χάραξης πολιτικής και ηγετικές προσωπικότητες του διεθνούς επιχειρείν για να εξετάσουν τις σύνθετες πραγματικότητες που διαμορφώνουν το παγκόσμιο εμπόριο.

Η επιλογή της Αθήνας ως τόπου διεξαγωγής είναι τόσο συμβολική όσο και επίκαιρη. Η Ελλάδα έχει αναδειχθεί σε μία από τις πιο δυναμικές επιχειρηματικές εστίες της Ευρώπης, προσελκύοντας διεθνές ενδιαφέρον. Μέσα σε ένα πλαίσιο γεωπολιτικών ανακατατάξεων, τεχνολογικών μετασχηματισμών όπως η τεχνητή νοημοσύνη και επιτακτικών ερωτημάτων βιωσιμότητας, η ελληνική πρωτεύουσα προσφέρει το ιδανικό σκηνικό για να τεθεί υπό αμφισβήτηση ο μύθος της «αρμονικής» παγκοσμιοποίησης.

Τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα:

Ολομέλειες και κεντρικά πάνελ για στρατηγική, καινοτομία, επιχειρηματικότητα, χρηματοοικονομικά και διεθνή πολιτική.

Εργαστήρια επαγγελματικής ανάπτυξης, όπως το John H. Dunning Doctoral Tutorial, το Danny Van den Bulcke Doctoral Symposium, καθώς και εργαστήρια από επιστημονικά περιοδικά (Journal of International Business Studies, International Business Review, Journal of International Business Policy).

“Meet the Editors” sessions, με πρακτικές συμβουλές για δημοσίευση σε κορυφαία ακαδημαϊκά περιοδικά.

Δικτύωση και βραβεύσεις, με αποκορύφωμα το Επίσημο Δείπνο και την Τελετή Βραβείων, που αναδεικνύει την αριστεία στον χώρο του διεθνούς επιχειρείν.

Διεθνώς αναγνωρισμένοι ερευνητές και προσωπικότητες, θα προεδρεύσουν στις θεματικές ενότητες του συνεδρίου. Η συνάντηση αποτελεί επίσης αφιέρωμα στη μνήμη του αείμνηστου Καθηγητή Παύλου Δημητράτου, του οποίου το έργο συνεχίζει να εμπνέει την έρευνα στον τομέα της διεθνούς επιχειρηματικότητας.

Εγγραφές

Οι εγγραφές είναι ανοιχτές μέσω της ιστοσελίδας eiba2025.eiba.org. Η προθεσμία εγγραφής με μειωμένο κόστος λήγει στις 15 Οκτωβρίου 2025, ενώ η κανονική εγγραφή θα ολοκληρωθεί στις 30 Νοεμβρίου.

Σχετικά με την EIBA

Η European International Business Academy (EIBA) είναι ένας διεθνής επιστημονικός οργανισμός που προάγει την έρευνα και την εκπαίδευση στον χώρο του διεθνούς επιχειρείν. Το ετήσιο συνέδριό της αποτελεί κορυφαία πλατφόρμα παρουσίασης νέας έρευνας, διαμόρφωσης ακαδημαϊκών και πολιτικών συζητήσεων και υποστήριξης της επόμενης γενιάς ερευνητών.

Το Συνέδριο EIBA 2025 υποστηρίζεται οργανωτικά από την CONVIN, επίσημο Professional Congress Organizer (PCO) της διοργάνωσης, εταιρεία με πολυετή εμπειρία στη διαχείριση συνεδρίων και εκδηλώσεων. Η CONVIN έχει συμβάλει στην επιτυχημένη διοργάνωση πλήθους σημαντικών διεθνών επιστημονικών και επαγγελματικών συνεδρίων στην Ελλάδα, ενισχύοντας την εικόνα της χώρας ως κορυφαίου προορισμού για ακαδημαϊκές και επιχειρηματικές συναντήσεις.

Επικοινωνία

Επιστημονικό πρόγραμμα: eiba2025@unipi.gr

Εγγραφές & διαμονή: eiba2025@convin.gr