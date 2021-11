Φ. Υφαντή, SAY Hotel: Δημιουργήσαμε ένα ξενοδοχείο με χώρους για meetings, σεμινάρια και μικρές εκθέσεις

Συνέντευξη με τη Φώφη Υφαντή,

ιδιοκτήτρια του ξενοδοχείου SAY

– Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά της αρχιτεκτονικής του ξενοδοχείου; Ποιο ύφος και ποια στοιχεία ενέπνευσαν τον σχεδιασμό του; Ποια επιμέρους αρχιτεκτονικά στοιχεία ξεχωρίζουν για τον ιδιαίτερο χαρακτήρα τους;

Το SAY Βρίσκεται δίπλα στο Άλσος Κεφαλαρίου, στο καταπράσινο προάστιο της Αθήνας, αυτό της Κηφισιάς. Η νέα αρχιτεκτονική με τη ρυθμική γεωμετρική πρόσοψή του έδωσε αφενός μια ισχυρή εξωτερική μορφή, ενώ αφετέρου οι εσωτερικοί χώροι, που δουλεύτηκαν στη λεπτομέρειά τους με μεράκι, επικοινωνούν με πρόσθετα αρχιτεκτονικά στοιχεία, χρώματα και υφές, την πολύπλευρη προσωπικότητά του στην περιοχή.

Στο εσωτερικό του SAY, ο φιλοξενούμενος αισθάνεται μια διαφορετική εμπειρία, σε σύγκριση με το εξωτερικό. O επιμελημένος συνδυασμός τολμηρών χρωμάτων, στοιχείων και σχημάτων, τα αυθεντικά έργα τέχνης και τα έπιπλα από διαφορετικές εποχές και πολιτισμούς, μεταφέρουν την εκλεκτική προσωπικότητα αυτού του κτιρίου. Ο κεντρικός πυρήνας, ντυμένος με ξύλο καρυδιάς με απαλές καμπύλες, λειτουργεί ως κεντρικό στοιχείο προσανατολισμού, κατευθύνοντας τους επισκέπτες σε διαφορετικές περιοχές του ξενοδοχείου. Η σπειροειδής σκάλα της δεκαετίας του ’60 προσελκύει τους επισκέπτες στα 28 μοναδικά δωμάτια των ορόφων. Ο γυάλινος πλαϊνός τοίχος του κλιμακοστασίου προσφέρει μια εξαιρετική θέα στον κήπο του Ιδρύματος Λάτση, καθώς και στην επιμελημένη εξωτερική φύτευση του ξενοδοχείου. Οι διάδρομοι στους ορόφους μεταφέρουν μια αίσθηση μυστηρίου και οδηγούν σε μια σειρά δωματίων, χωρισμένων σε 5 διαφορετικές τυπολογίες. Οι παλέτες των υλικών, τα χρώματα, η κλίμακα, το μέγεθος των δωματίων, αλλά και τα εξατομικευμένα στοιχεία, διαφοροποιούν την κάθε τυπολογία. Από το κεφαλάρι του κρεβατιού μέχρι την ανοιχτή ντουλάπα και τις ανέσεις του μπάνιου, όλα τα δωμάτια διαθέτουν έπιπλα κατά παραγγελία, κατασκευασμένα από ξύλο και μεταλλικά ορειχάλκινα στοιχεία. Τα μπάνια έχουν προσεκτικά επιλεγμένα υλικά, με νιπτήρες ειδικά σχεδιασμένους με μωσαϊκό και τεράτσο. Η γραφική θέα έγινε πηγή έμπνευσης και δημιούργησε την ανάγκη σύνδεσης του «μέσα» με το «έξω». Τα μπαλκόνια της «Ιουλιέτας» αποτελούν το συνδετικό στοιχείο που τα δένει με τον πιο ποιητικό τρόπο, επιτρέποντας τη θέα στο καταπράσινο περιβάλλον. Το φως του ήλιου εισέρχεται σε κάθε δωμάτιο, προκαλώντας ένα ευχάριστο παιχνίδι ανάμεσα στο φως και τη σκιά.

Με μια εξαιρετική δημιουργική ομάδα από τους ταλαντούχους αρχιτέκτονες, μηχανικούς, διακοσμητές, γραφίστες και stylers της Α&Μ Architects, συνεργαστήκαμε, συζητήσαμε, απορρίψαμε, μέσα στην πανδημία, για να επιλέξουμε από πολλές προτάσεις αυτές που θα έκαναν τη «διαφορά» και θα έδιναν τον επιθυμητό χαρακτήρα που θα εξέφραζε το κοινό μας όνειρο. Θέλαμε όλοι το SAY να είναι τολμηρό στην παρουσία του, αλλά απαλό στην ουσία του.

– Ποια είναι τα χαρακτηριστικά των εστιατορίων και των μπαρ του SAY Hotel;

Ο εσωτερικός σχεδιασμός δίνει ιδιαίτερη έμφαση στις «παράλληλες» κοινωνικές δραστηριότητες του ξενοδοχείου. Όλοι οι χώροι του ισογείου φιλοξενούν διαφορετικές χρήσεις και προσφέρουν διαφορετικές εμπειρίες, συμπεριλαμβανομένου του εστιατορίου Nobilis , που αποτελεί και την πιο hot άφιξη στη γαστρονομική σκηνή της Κηφισιάς. Ως all-day προορισμός, το Nobilis υπόσχεται μια αξέχαστη γευστική εμπειρία από το ξεκίνημα έως το κλείσιμο της ημέρας. Από το χορταστικό farm-to-table breakfast νωρίς το πρωί έως το μεσημεριανό γεύμα και το δείπνο σε μια μοναδική ατμόσφαιρα, οι επισκέπτες θα απολαύσουν εντυπωσιακά πιάτα εμπνευσμένα από την ελληνική κουζίνα σε συνδυασμό με μεσογειακές γεύσεις, όλα δημιουργημένα με αυστηρά επιλεγμένες πρώτες ύλες.

Στο παριζιάνικης αισθητικής Garden Brasserie, ένα εντυπωσιακό τζαμωτό προσφέρει θέα στον καταπράσινο ιδιωτικό κήπο του ξενοδοχείου. Είναι ένας χώρος ήρεμος και αναζωογονητικός, αφιερωμένος στον καφέ και στο τσάι, ιδανικό σημείο συνάντησης για πολυάσχολους ανθρώπους, το elegant κοινό και τη γενιά του remote working.

Το SAY έχει ένα ακόμη κρυμμένο στολίδι, το οποίο γίνεται κατανοητό μόνο μέσα από μια εμπειρία επίσκεψης. To Roof Top wine & cocktail bar στον τελευταίο όροφο του ξενοδοχείου είναι ιδανικός προορισμός όχι μόνο για τους πελάτες του SAY, αλλά και για τους εξωτερικούς επισκέπτες που θέλουν να βιώσουν ένα συναίσθημα απόλυτης ελευθερίας. Η απαράμιλλη θέα 360 μοιρών δημιουργεί την αίσθηση ότι αγγίζεις τον αθηναϊκό ουρανό ενώ απολαμβάνεις το αγαπημένο σου signature cocktail, ένα premium ποτό ή ένα εξαιρετικό κρασί από την ενημερωμένη συλλογή του bar.

– Πόση έμφαση έχει δοθεί στην τεχνολογία και τι είδους δυνατότητες τίθενται στη διάθεση του φιλοξενούμενου;

Ζούμε σε μια εποχή, όπου η τεχνολογία έχει γίνει εξάρτημα όχι μόνο του χεριού μας, αλλά και του μυαλού μας. Θα ήταν αδύνατον το SAY να υστερεί σε αυτόν τον τομέα! Αυτοματισμοί που μειώνουν το ενεργειακό αποτύπωμα και τεχνολογικός έλεγχος στη λειτουργία των συστημάτων είναι από τα «αόρατα» της τεχνολογίας, που λειτουργούν «πίσω από τις κάμερες». Επιπλέον, τα οπτικοακουστικά συστήματα και οι γρήγορες συνδέσεις με οπτικές ίνες είναι στη διάθεση των πελατών και επισκεπτών σε όλα τα σημεία του SAY, για την άμεση σύνδεση με τον κόσμο του διαδικτύου.

– Σε μια εποχή που τα ξενοδοχεία αναδιαμορφώνουν την πρότασή τους για το κοινό του MICE, ποια είναι η στρατηγική του SAY σχετικά;

Παρά το μικρό μέγεθος του SAY, όλοι οι χώροι του έχουν τη δυνατότητα να φιλοξενούν εκδηλώσεις, επιτρέποντας σε ένα ευρύτερο κοινό να προσεγγίσει το ξενοδοχείο. Η δημιουργία κατάλληλων χώρων, το εκλεκτικό στιλ, οι αντιθέσεις στις υφές και τα χρώματα, εξασφαλίζουν μια αρμονία συνύπαρξης διαφορετικών χαρακτηριστικών στους χώρους. Έτσι, δημιουργήσαμε και λειτουργούμε τελικά ένα συνεκτικό ξενοδοχείο με χώρους που ικανοποιούν πολλές ανάγκες για meetings, σεμινάρια και μικρές εκθέσεις. Τόσο το SAY όσο και το The Y Hotel, εξυπηρετώντας τους πελάτες τους, υποστηρίζουν μια στρατηγική που δίνει κίνητρα στη χρήση των κοινόχρηστων χώρων τους.