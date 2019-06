Το ThinkBiz Academy 2019 με μια ματιά!

Μπορεί το ThinkBiz Academy 2019 να ανήκει πλέον στο παρελθόν, αλλά οι αναμνήσεις μένουν και όσα ζήσαμε δεν μπορούν να ξεχαστούν! Στις 17&18 Μαΐου μας περίμενε στην ΟΤΕAcademy μια πραγματικά 360° επιχειρηματική εμπειρία που ξεπέρασε κάθε προηγούμενο.

Το συνέδριο αυτό ήταν μια πρωτοβουλία του ThinkBiz που πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα της ΕΑΣΕ και της Endeavor Greece.

Φέτος οι συμμετέχοντες βγήκαν από το comfort zone τους, κατέρριψαν κάθε στερεότυπο και ανακάλυψαν πως η επιχειρηματικότητα βρίσκεται παντού.

Το event επένδυσε όσο ποτέ άλλοτε στο βιωματικό κομμάτι. Το κοινό αλληλεπίδρασε ενεργά με τους experts της αγοράς μέσω διαδραστικών ομιλιών και workshops, open discussions, 1on1 interviews, fire chats και panels, τόσο στους all time classics τομείς του Marketing και του HR, όσο και στους πιο καινοτόμους του τουρισμού, του AI και του Digital Transformation.

Φυσικά, δεν έλειπαν και τα επιχειρηματικά activations που περίμεναν τους συμμετέχοντες. Έμπειροι recruiters μοιράστηκαν μαζί τους tips για το LinkedIn και το βιογραφικό τους και τους συμβούλεψαν για τα DOs and DON’Ts μιας συνέντευξης μέσα από mock-up interviews.

Τέλος, ο καθένας μπόρεσε να κάνει networking γνωρίζοντας από κοντά εταιρείες, startups και φοιτητικούς οργανισμούς και να συμμετάσχει σε επιχειρηματικά παιχνίδια και happenings με μοναδικά δώρα.

Φετινός υπότιτλος; Elevator Catalyst!

Πρέπει να ρισκάρεις για να εξελιχθείς. Να καινοτομείς για να πετύχεις.

“Ο μεγαλύτερος καταλύτης είναι ο ίδιος σου ο εαυτός. Εκμεταλλεύσου τον.

Μείνε πεινασμένος και προχωρά με θάρρος. Ακολούθησε τα όνειρα σου και όχι συνταγές. Μπες σε προσωπική τροχιά #be_bold, feel, then think and #FindYourCatalyst!

Το νόημα της ζωής είναι να βρεις το χάρισμα σου. Ο σκοπός είναι να το μοιραστείς.

Η αυθεντικότητα είναι ένα στοιχείο που βοηθάει κάθε προσωπικότητα να εξελιχθεί και τίποτα δεν είναι δεδομένο, γι’ αυτό πρέπει να έχουμε ευγνωμοσύνη και να είμαστε ανοιχτοί στην εξέλιξη για να προχωράμε μπροστά.

Στην εποχή του digital transformation και της τεχνητής νοημοσύνης, η οποία στοχεύει στην ενδυνάμωση των ικανοτήτων μας, ο ανθρώπινος παράγοντας είναι σημαντικότερος από την τεχνολογια και ο ρόλος των νέων ανθρώπων σημαντικότερος από ποτέ.”



~Μερικά λόγια από τους ομιλητές του ThinkBiz Academy 2019.

Ελπίζουμε ο καθένας να βρήκε τον δικό του καταλύτη αλλά και να συνειδητοποίησε ότι ο ίδιος μπορεί να γίνει καταλύτης του εαυτού του!

“Αυτή είναι η αξία, να προσπαθείς, να καινοτομείς και να δημιουργείς.

Σκέψου, ψάξε, δοκίμασε! Ρίσκαρε και εξελίξου!”