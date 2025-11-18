Το Aldemar Olympian Village ανέδειξε τη Δυτική Ελλάδα στο επίκεντρο του διεθνούς τουρισμού φιλοξενώντας το Hays Conference 2025

Η Aldemar Resorts ανακοινώνει με ιδιαίτερη χαρά και υπερηφάνεια την επιτυχή ολοκλήρωση του ετήσιου “Hays Conference 2025” της Hays Travel, που πραγματοποιήθηκε στο Aldemar Olympian Village και ολοκληρώθηκε στις 17 Νοεμβρίου 2025. Η φετινή διοργάνωση αποτέλεσε σταθμό για τον ελληνικό τουρισμό, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της Δυτικής Ελλάδας ως διεθνούς κόμβου φιλοξενίας και συνεδριακού τουρισμού.

Η Hays Travel, ο μεγαλύτερος ανεξάρτητος ταξιδιωτικός οργανισμός στο Ηνωμένο Βασίλειο και βασικός διαμορφωτής των ταξιδιωτικών επιλογών των Ευρωπαίων καταναλωτών, επέλεξε το Aldemar Olympian Village για το κορυφαίο πολυήμερο γεγονός της χρονιάς. Η επιλογή αυτή αποτελεί ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης προς την ποιότητα, την τεχνογνωσία και το υψηλό επίπεδο υπηρεσιών του ξενοδοχειακού συγκροτήματος και της ευρύτερης περιοχής. Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία της η Dame Irene Hays, Chair & Owner της Hays Travel, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο το κύρος της διοργάνωσης.

Η διοργάνωση υλοποιήθηκε με την υποστήριξη του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ) και της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, στο πλαίσιο στρατηγικών πρωτοβουλιών ενίσχυσης της παρουσίας της περιοχής στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Δήλωση Αντιπροέδρου Aldemar Resorts

Ο Αντιπρόεδρος της Aldemar Resorts, κος Αλέξανδρος Αγγελόπουλος, δήλωσε: «Η διεκδίκηση της φετινής διοργάνωσης του Hays Conference ήταν έργο των στελεχών της Aldemar Resorts, σε συνεργασία με τον ΕΟΤ και την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Ο νέος οδικός άξονας και η προοπτική του αεροδρομίου του Αράξου αλλάζουν όχι μόνο τις επιλογές και την προοπτική της Δυτικής Ελλάδας, που έχει και τη μεγαλύτερη ακτογραμμή στη χώρα, αλλά και συνολικά τον τουριστικό χάρτη της Ελλάδας. Η φετινή διοργάνωση είναι τρανή απόδειξη ότι η συνεργασία ιδιωτών και κράτους μόνο επιτυχίες μπορεί να καταγράφει».

Παρουσία θεσμικών φορέων

Κατά την έναρξη του συνεδρίου, χαιρετισμό απηύθυνε ο Γενικός Γραμματέας του ΕΟΤ, κ. Ανδρέας Φιορεντίνος, ενώ η Υπουργός Τουρισμού, κα Όλγα Κεφαλογιάννη, απέστειλε θεσμικό μήνυμα μέσω βιντεοσκόπησης, υπογραμμίζοντας: “Eίναι πραγματικά τιμή μας που η Ελλάδα έχει επιλεγεί ως ο προορισμός για αυτή τη διακεκριμένη ετήσια συνάντηση. Η συνεργασία μας με την ταξιδιωτική βιομηχανία του Ηνωμένου Βασιλείου βασιζόταν πάντα στην εμπιστοσύνη, τον σεβασμό και τις κοινές αξίες».

Στο συνέδριο παρέστη και ο Αντιπεριφερειάρχης Τουριστικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, κος Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος, ο οποίος τόνισε: «Ανοίγουμε νέους δρόμους συνεργασίας με την αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου και με κορυφαίους διεθνείς οργανισμούς, με τη Hays Travel ως στρατηγικό συνεργάτη».

Πάνω από 1.000 στελέχη στην καρδιά της τουριστικής καινοτομίας

Με κεντρικό μήνυμα «It’s all about the mix», το συνέδριο ανέδειξε τον ρόλο της καινοτομίας, της τεχνογνωσίας και της στρατηγικής στόχευσης στη νέα εποχή των ταξιδιών. Περισσότερα από 1.000 στελέχη και συνεργάτες της Hays Travel συμμετείχαν σε παρουσιάσεις υψηλού επιπέδου, διαδραστικά workshops και θεματικές συζητήσεις που φιλοξενήθηκαν στο Ilis Congress Center, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση νέων στρατηγικών για τη διεθνή τουριστική αγορά.

Η διοργάνωση πλαισιώθηκε από εντυπωσιακά θεάματα, θεματικές βραδιές και ειδικά events, ενώ η συμμετοχή της διεθνώς αναγνωρισμένης Βρετανίδας Davina McCall ως guest star προσέδωσε επιπλέον λάμψη και διεθνή προβολή.

Ένα ορόσημο για τη Δυτική Ελλάδα

Η ολοκλήρωση του “Hays Conference 2025” αποτελεί κορυφαία διάκριση τόσο για το Aldemar Olympian Village όσο και για τη Δυτική Ελλάδα, η οποία αναδεικνύεται σε προορισμό ικανό να φιλοξενεί διεθνείς διοργανώσεις υψηλών απαιτήσεων.

Οι υποδομές, η ποιότητα υπηρεσιών και η στρατηγική τοποθέτηση της περιοχής τη φέρνουν σταθερά ανάμεσα στους πιο αξιόπιστους συνεδριακούς προορισμούς της Μεσογείου.