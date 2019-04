Συνεδριακός Τουρισμός: Η Ελλάδα μπορεί!

Με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον του Συνεδριακού Τουρισμού πραγματοποιήθηκε το 9ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, που διοργάνωσε ο Σύνδεσμος Ελλήνων Επαγγελματιών Οργανωτών Συνεδρίων – HAPCO (Hellenic Association of Professional Congress Organizers), στις 11 και 12 Απριλίου 2019, στο ξενοδοχείο Radisson Blu Park της Αθήνας.

Το Συνέδριο με βασικό χαρακτηριστικό τη διαδραστικότητα, κινήθηκε κυρίως στους παρακάτω πέντε άξονες:

δυνατότητες ανάπτυξης του Συνεδριακού Τουρισμού και της βιομηχανίας MICE στη χώρα μας,

οργανωμένη και συστηματική προώθηση της Ελλάδας, ως συνεδριακού προορισμού για όλες τις εποχές,

συμπόρευση με τις διεθνείς τάσεις της βιομηχανίας του επαγγελματικού και συνεδριακού τουρισμού

καινοτομία και βελτίωση παρεχομένων υπηρεσιών και

ενίσχυση του ενδιαφέροντος των νέων για τον Συνεδριακό Τουρισμό.

Το πρόγραμμα του Συνεδρίου περιλάμβανε και Εκπαιδευτικά Σεμινάρια της Διεθνούς Ένωσης Οργανωτών Συνεδρίων IAPCO (International Association of Professional Congress Organizers) με θέματα: «Designing the Future of Brand Experience» και «Top tips for incorporating technology into your next event» από τον Kim Myhre, Managing Director του MCI Experience.

Στο διήμερο συνέδριο συμμετείχαν και ομιλητές καταξιωμένοι στον χώρο της βιομηχανίας MICE, αλλά και από κλάδους της Τεχνολογίας, του Management, του Consulting, της Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού, της Επικοινωνίας, της Διατροφολογίας κ.α.

Κατά την Τελετή Έναρξης του συνεδρίου, ο Γενικός Γραμματέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης κ. Γιώργος Τζιάλλας, κάνοντας έναν απολογισμό για την τουριστική πολιτική, επεσήμανε ότι, η συνεργασία του κράτους με τον ιδιωτικό τομέα αύξησε τον τουρισμό κατά 35% τα τελευταία τέσσερα χρόνια και τόνισε ότι, ο ρυθμός ανάπτυξης του τουρισμού είναι τρεις φορές μεγαλύτερος από το ρυθμό ανάπτυξης της οικονομίας, συμπαρασύροντας και όλους τους συναφείς τομείς, που δορυφορικά αναπτύσσονται γύρω από τον τουρισμό.

«Τον Συνεδριακό Τουρισμό που βασίζεται κυρίως στην ιδιωτική πρωτοβουλία, εμείς ως υπουργείο Τουρισμού, οφείλουμε να διευκολύνουμε και να έχουμε ένα ξεκάθαρο νομοθετικό πλαίσιο λειτουργίας του, δίνοντας ευκαιρίες και στους νέους για την επαγγελματική τους αποκατάσταση, για το μέλλον τους. Στόχος μας είναι μια μακροχρόνια και βιώσιμη ανάπτυξη του Συνεδριακού Τουρισμού», υπογράμμισε ο κ. Τζιάλλας.

Στην προσπάθεια να επιμηκυνθεί η τουριστική περίοδος αναφέρθηκε ο Γενικός Γραμματέας ΕΟΤ κ. Κωνσταντίνος Τσέγας, υπογραμμίζοντας ότι, «η εθνική τουριστική πολιτική έχει υποστηρίξει το Συνεδριακό Τουρισμό, θεσπίζοντας τις προδιαγραφές των συνεδριακών κέντρων και προτείνοντας οικονομικά κίνητρα, τα οποία το αρμόδιο υπουργείο Οικονομάς και Ανάπτυξης έχει θεσπίσει και παρέχει μέσω του αναπτυξιακού Νόμου, τόσο για την ίδρυση, όσο και για τον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων».

Η Πρόεδρος του Συνδέσμου Ελλήνων Επαγγελματιών Οργανωτών Συνεδρίων – HAPCO, κυρία Ειρήνη Τόλη, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της, για την ύπαρξη του Οργανισμού Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, το μοναδικό συνεδριακό κέντρο στην Αθήνα, μεσαίου μεγέθους, που συνέβαλε και συνεχίζει να συμβάλει, στη φιλοξενία διεθνών και ελληνικών Συνεδρίων (με μέγιστο αριθμών Συνέδρων 2.500-3.500 άτομα).

Επίσης επεσήμανε την έλλειψη μεγάλου συνεδριακού κέντρου στην Ελλάδα, ώστε να είναι η χώρα σε θέση να διεκδικήσει συνέδρια μεγάλου μεγέθους, τα οποία φιλοξενούν όλες οι χώρες της Ευρώπης, εκτός από την Ελλάδα, τονίζοντας ότι, «στόχος μας είναι να είμαστε ανταγωνιστικοί, να προχωρήσουμε με καινούργια τεχνολογία, να έχουμε την αρωγή του κράτους και των φορέων, και εν κατακλείδι, να κατανοήσουν οι κρατικοί φορείς τη σημασία των συνεδρίων για την Ελλάδα».

O HAPCO ανοίγει τις πόρτες στους Νέους

Άξια προσοχής ήταν η προσπάθεια του HAPCO, στο πλαίσιο του Πανελλήνιου Συνεδρίου, να ενισχύσει το ενδιαφέρον των νέων για το Συνεδριακό Τουρισμό και να τους κάνει γνωστές τις σημαντικές δυνατότητες ανάπτυξής του, στη χώρα μας. Για το λόγο αυτό προκήρυξε διαγωνισμό για προπτυχιακούς ή μεταπτυχιακούς φοιτητές τουριστικών σπουδών, που θα γίνει θεσμός για όλα τα μελλοντικά συνέδρια του HAPCO.

Οι εργασίες των νέων ήταν πολύ αξιόλογες και τους δόθηκε η ευκαιρία να παρακολουθήσουν από κοντά «πώς η θεωρία γίνεται πράξη», ενώ ο HAPCO έβαλε το πρώτο λιθαράκι για τη δημιουργία νέων στελεχών, αφού στην Ελλάδα δεν υπάρχει εξειδικευμένη εκπαίδευση για τον Συνεδριακό Τουρισμό, όπως σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Εκλέχθηκε το νέο ΔΣ του HAPCO

Μετά το τέλος του διήμερου Συνεδρίου, πραγματοποιήθηκε γενική συνέλευση των μελών του Συνδέσμου Ελλήνων Επαγγελματιών Οργανωτών Συνεδρίων και αρχαιρεσίες.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, που προέκυψε από τις αρχαιρεσίες είναι:

Πρόεδρος: Ειρήνη Τόλη

Αντιπρόεδρος: Παναγιώτης Ποδηματάς

Αντιπρόεδρος: Γεωργία Κερασίδου

Γενική Γραμματέας: Σίσσυ Λυγνού

Ταμίας: Δημήτρης Παλιούρας

Μέλη: Αντωνία Αλεξάνδρου, Κώστας Καραγιωργάκης, Εμμανουέλλα Μουσαμά, Γεωργία Τσάτσου.