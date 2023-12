Στρατηγική συνεργασία της Greek Meetings Alliance με την IFES – Υπογράφηκε στο πλαίσιο της PhiloxeniaΗelexpo 2023

H συνεργασία φέρνει διεθνείς διοργανώσεις στην Αθήνα και προωθεί τον ελληνικό κλάδο των συνεδρίων και συναντήσεων σε νέες αγορές.

Τη δημιουργία μιας νέας στρατηγικής συνεργασίας με την International Federation of Exhibition and Event Services -IFES (Διεθνή Ομοσπονδία Εκθέσεων και Υπηρεσιών Διοργάνωσης Εκδηλώσεων) ανακοίνωσαν τα μέλη της Greek Meetings Alliance (GMA), της σύμπραξης των επαγγελματιών του κλάδου συνεδρίων και συναντήσεων σε εθνικό επίπεδο.

Πρόκειται για μια πρωτοβουλία που αναμένεται να φέρει νέες επιχειρηματικές συνεργασίες, σημαντικές εκδηλώσεις και περισσότερες ευκαιρίες κατάρτισης στον κλάδο των συνεδρίων και των συναντήσεων στη χώρα μας.

Η στρατηγική συνεργασία μεταξύ της GMA και της IFES ανακοινώθηκε στο πλαίσιο της PhiloxeniaΗelexpo 2023, που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη από τις 10 έως τις 12 Νοεμβρίου. Την ανακοίνωση έκανε η Εκτελεστική Διευθύντρια της IFES, UtaGoretzky, μαζί με τους εκπροσώπους των σημαντικών φορέων του ελληνικού κλάδου των συνεδρίων και συναντήσεων, τον Κυριάκο Ποζρικίδη, Διευθύνοντα Σύμβουλο της TIF-Helexpo, τον Πρόδρομο Μοναστηρίδη, Πρόεδρο του ΤhessalonikiConventions Bureau και τη Σίσσυ Λυγνού, Πρόεδρο του Hellenic Association of Professional Congress Organizers and Destination Event Specialists, ΗAPCO& DES, κατά τη διάρκεια συζήτησης στρογγυλής τραπέζης την οποία συντόνισε η Τίνα Τορίμπαμπα, στέλεχος του Γραφείου Συνεδρίων και Επισκεπτών του Δήμου Αθηναίων.

Ως αποτέλεσμα της συνεργασίας, η IFES και η GMA θα συνδιοργανώσουν στην Αθήνα το φθινόπωρο του 2024, μια μεγάλη ετήσια εκδήλωση, το IFES Masterclasses Europe. Η εκδήλωση θα προωθήσει τις συνεργασίες στον κλάδο των συνεδρίων και των συναντήσεων, δίνοντας έτσι την ευκαιρία σε διεθνείς οργανισμούς να προχωρήσουν σε συνεργασίες με αναπτυσσόμενους ελληνικούς κλάδους, όπως ο οπτικοακουστικός που γνώρισε σημαντική άνοδο τα τελευταία χρόνια.

Οι δύο οργανισμοί συμφώνησαν επίσης να ενώσουν τις δυνάμεις τους σε κορυφαίες εκδηλώσεις, όπως στο IFES World Summit 2024 και στις ετήσιες Συναντήσεις της GMA, αλλά και να συνδιοργανώσουν εκπαιδευτικά εργαστήρια σε διεθνείς εκδηλώσεις, όπως η IMEX Frankfurt 2024.

Η IFES αποτελεί ένα δίκτυο εθνικών ενώσεων, αλλά και εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον σχεδιασμό, τη σύλληψη, την παραγωγή και τις υπηρεσίες για προσωρινές κατασκευές που χρησιμοποιούνται σε εμπορικές εκθέσεις. Είναι ο μοναδικός εξειδικευμένος οργανισμός παροχής αυτού του είδους των υπηρεσιών.

Η Greek Meetings Alliance είναι ένας εθνικός συνασπισμός επαγγελματιών του κλάδου συνεδρίων και συναντήσεων που αναπτύσσει μια κοινή εθνική στρατηγική. H GMA αποτελεί σύμπραξη του Τhis is Athens Convention & Visitors Bureau (Γραφείο Συνεδρίων και Επισκεπτών του Δήμου Αθηναίων), του Hellenic Association of Professional Congress Organizers and Destination Event Specialists, ΗAPCO& DES και του Thessaloniki Convention Bureau, και έχει ως στόχο την ενίσχυση του κλάδου των συνεδρίων και συναντήσεων μέσω ενός ολοκληρωμένου σχεδίου δράσης.

Οι τρεις οργανισμοί αποφάσισαν να ενώσουν τις δυνάμεις τους, προκειμένου να αναπτύξουν στρατηγικές δράσεις γύρω από την προώθηση και ανάπτυξη της εθνικής βιομηχανίας MICE, στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα για τις δυνατότητες της Ελλάδας ως κορυφαίου συνεδριακού προορισμού μέσα από τη δύναμη της συνεργασίας. Πρόσφατα, η GMA υπέγραψε την πρωτοβουλία NetZeroCarbon Events Pledge που επιβεβαιώνει τη δέσμευση των εμπλεκόμενων οργανισμών να υποστηρίξουν τον στόχο των καθαρών μηδενικών εκπομπών αερίων θερμοκηπίου (GHG) έως το 2050 και να προωθήσουν ενεργά την προσαρμογή της βιομηχανίας σε τοπικό και διεθνές επίπεδο.

Σε δήλωσή της, η Εκτελεστική Διευθύντρια της IFES, UtaGoretsky, τόνισε: «Τόσο η IFES όσο και εγώ προσωπικά, είμαστε πολύ χαρούμενοι που υπογράφουμε αυτό το μνημόνιο συνεργασίας με την GMA. Μαζί θα ευαισθητοποιήσουμε τον κλάδο των εκθέσεων και των εκδηλώσεων μέσω μιας επιπλέον ισχυρής φωνής. Πιστεύουμε στη δύναμη της συνεργασίας και της ανταλλαγής γνώσεων και ανυπομονούμε για το τι θα φέρει αυτή η συνεργασία και πώς θα μας βοηθήσει να δημιουργήσουμε μεγαλύτερο αντίκτυπο. Από την προώθηση της βιωσιμότητας και την προσέλκυση του εργατικού δυναμικού της επόμενης γενιάς μέχρι την απρόσκοπτη διεξαγωγή του πανευρωπαϊκού εμπορίου και των ταξιδιών, οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κλάδος των επιχειρηματικών εκδηλώσεων είναι παγκόσμιας κλίμακας και θα χρειαστούν παγκόσμιες λύσεις».

Από την πλευρά της, η Πρόεδρος του HAPCO & DES Σίσσυ Λιγνού, ανέφερε: «Με υπερηφάνεια συμμετέχουμε ως HAPCO & DES, αλλά και ως ενεργό μέλος της Greek Meetings Alliance στην επισημοποίηση του μνημονίου συνεργασίας με την IFES. Αυτή η στρατηγική συνεργασία αντιπροσωπεύει ένα ισχυρό βήμα προς τα εμπρός για τη βιομηχανία MICE συνολικά και έρχεται να αναδείξει έναν από τους ήδη βασικούς άξονες και στόχους της συνέργειας: την εξωστρέφεια. Η IFES είναι διεθνώς αναγνωρισμένη για την αφοσίωσή της στην προώθηση της αριστείας, της καινοτομίας και της βιωσιμότητας στον τομέα της υποστήριξης εκδηλώσεων, συνεδρίων και κυρίως εκθέσεων. H τεχνογνωσία και η δέσμευσή τους στις βέλτιστες πρακτικές του κλάδου, τούς καθιστούν ιδανικό συνεργάτη και εταίρο, καθώς εργαζόμαστε προς την κατεύθυνση του κοινού μας οράματος για την προώθηση και την ανάδειξη της βιομηχανίας MICE παγκοσμίως. Ανυπομονούμε για τις πολλαπλές ευκαιρίες που θα φέρει αυτή η συνεργασία, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας να δημιουργήσουμε μια ενιαία φωνή για τον κλάδο μας, να προωθήσουμε τη βιωσιμότητα, να ενισχύσουμε την εκπαίδευση και να μοιραστούμε βέλτιστες πρακτικές που ωφελούν όλα τα μέλη και τους συνεργάτες μας».

Εκ μέρους του This is Athens-Convention and Visitors Bureau, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής του Δήμου Αθηναίων (ΕΑΤΑ), Επαμεινώνδας Μούσιος, σημείωσε: «Η ανοδική πορεία που σημειώνει η ελληνική βιομηχανία συναντήσεων και εκδηλώσεων οφείλεται περισσότερο από ποτέ στη στενή συνεργασία και συνεννόηση ανάμεσα σε οργανώσεις και φορείς. Ως ένα από τα ιδρυτικά μέλη της Greek Meetings Alliance, ο Δήμος Αθηναίων συνδιαμορφώνει την ατζέντα σε έναν κλάδο που γνωρίζει τεράστια ανάπτυξη, πετυχαίνοντας ένα πολύ υψηλό επίπεδο διεθνούς προβολής κι έχοντας τη δυνατότητα να ηγηθεί στην τουριστική βιομηχανία. Είμαστε εξαιρετικά υπερήφανοι για τα έως τώρα αποτελέσματα και καλωσορίζουμε τη νέα συνεργασία».

Ο Πρόεδρος του ΤCB Πρόδρομος Μοναστηρίδης, επισήμανε: «Η υπογραφή του πρώτου Μνημονίου Συνεργασίας ανάμεσα στην Greek Meetings Alliance και έναν διεθνώς αναγνωρισμένο φορέα, την IFES, τη Διεθνή Ομοσπονδία Εκθέσεων και Υπηρεσιών Διοργάνωσης Εκδηλώσεων στη Θεσσαλονίκη, πόλη που φιλοξενεί το μεγαλύτερο εκθεσιακό κέντρο της χώρας, έχει μεγάλη σημασία για τη σύμπραξη μεταξύ του Thessaloniki Convention Bureau, του This is Athens – Convention & Visitors Bureau και του HAPCO & DES. Η διεύρυνση της συνεργασίας αποδεικνύει την ισχυρή δυναμική του κλάδου, δημιουργεί ένα ευρύτερο πεδίο για κοινές δράσεις και μάς δίνει τη δυνατότητα να παρακολουθούμε στενά τις διεθνείς πρακτικές και τις πιο σύγχρονες τάσεις που χαρακτηρίζουν σήμερα τη Βιομηχανία των Συναντήσεων. Εμείς βλέπουμε με την πρωτοβουλία αυτή μόνο θετικές ευκαιρίες ανάπτυξης για τα μέλη του Thessaloniki Convention Bureau και για τον ίδιο τον προορισμό».