Στους top 50 επιδραστικούς επαγγελματίες του τομέα εκδηλώσεων η Αΐντα Νίκα

Στη λίστα των 50 κορυφαίων επαγγελματιών με τη μεγαλύτερη επιρροή στον κλάδο εκδηλώσεων στην Ευρώπη συμπεριλήφθηκε η Αΐντα Νίκα, Managing Director της AIDA.

Η Αΐντα Νίκα έλαβε αυτή την ιδιαίτερα τιμητική διάκριση στο πλαίσιο των EVENTEX Awards όπου συμμετείχαν συνολικά 830 επαγγελματίες από 56 χώρες. Τα αποτελέσματα καθορίστηκαν από 21.787 ψήφους.

Η ψηφοφορία ξεκίνησε στις 16 Οκτωβρίου και ολοκληρώθηκε στις 27 Οκτωβρίου.

Τα αποτελέσματα ανακοινώθηκαν στις 7 Νοεμβρίου, αναδεικνύοντας εξαιρετικά άτομα από όλο τον κόσμο που έχουν επηρεάσει τη βιομηχανία των εκδηλώσεων με τη δημιουργικότητα τους, το όραμα και την ικανότητά τους για καινοτομία.

Το προφίλ της Αΐντας Νίκα

Η Αΐντα Νίκα για περισσότερα από 13 χρόνια κατέχει τη θέση της διευθύνουσας συμβούλου στην AIDA, ενώ προηγουμένως είχε επαγγελματική εμπειρία σε διεθνείς εταιρείες ως marketing director.

Είναι κάτοχος πτυχίου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων με εξειδίκευση στο marketing

και μεταπτυχιακού στις Διεθνείς Σχέσεις. Είναι πολύ ενεργή στην επιχειρηματική κοινότητα της Ευρώπης. Από το 2014 προσκαλείται ως εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το SME Assembly, ενώ είναι κριτικό μέλος στο MIT Enterprise Forum Κεντρικής & Ανατολικής Ευρώπης.

Η εταιρεία

H AIDA είναι μια διεθνής εταιρεία PCO και DMC με γραφεία σε Ελλάδα, Βουλγαρία και Αλβανία και δραστηριοποιείται στους τομείς της διοργάνωσης συνεδρίων και εκδηλώσεων, της επικοινωνίας και των εταιρικών ταξιδιών.

Διαθέτοντας γνώση, εμπειρία και τεχνογνωσία, αναπτύσσει εξειδικευμένες προτάσεις και εξατομικευμένες λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες Ενώσεων, Εταιρειών και Φορέων, με στόχο να αναπτυχθούν.

EVENTEX Awards

Τα βραβεία EVENTEX Awards δημιουργήθηκαν το 2009 και έχουν γίνει το πιο αναγνωρίσιμο σύμβολο αριστείας στον κόσμο των εκδηλώσεων και του μάρκετινγκ εμπειριών. Ο διαγωνισμός δίνει σε μεγάλες και μικρές εταιρείες την ευκαιρία να παρουσιάσουν την εξαιρετική δουλειά τους και να λάβουν καθολική αναγνώριση στον κλάδο των εκδηλώσεων.

Στο διαγωνισμό διακρίθηκαν οι «The 50 Most Influential People in the Events Industry» σε: