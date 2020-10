Πότε ο συνεδριακός τουρισμός -με φυσική παρουσία- θα κάνει Restart; Τι απαντάνε οι επαγγελματίες του χώρου

Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα -στην εποχή του Κωρονοϊού- ο συνεδριακός κλάδος, παρουσιάστηκαν στη διαδικτυακή ημερίδα “The Greek Meetings Industry – Open WebForum Series 1” που διεξήχθη την 1η Οκτωβρίου 2020 και συνδιοργανώθηκε από ACVB -Athens Development and Destination Management Agency, Hellenic Association of Professional Congress Organizers -HAPCO και Thessaloniki Convention Bureau -TCB.

Σύμφωνα με την έρευνα που έγινε το διάστημα 6-17 Ιουλίου 2020 σε 49 Professional Congress Organizers (PCO) και 73 χώρους διεξαγωγής συνεδρίων (venues), η πλειοψηφία και στις δύο περιπτώσεις, πιστεύει ότι τα συνέδρια με φυσική παρουσία θα επανέλθουν άνοιξη-καλοκαίρι 2021, ενώ μεγάλο ποσοστό των PCO προκρίνει το τέλος του 2021, ενώ μεγάλο ποσοστό των Venues προκρίνει το 2022.

Ως προτεραιότητα σε αυτή τη νέα τάξη πραγμάτων, η πλειοψηφία των επιχειρήσεων θεωρεί την επιβίωση και την ανάκαμψη, ενώ ακολουθεί ο ψηφιακός μετασχηματισμός. Σε μικρότερα ποσοστά, ακολουθεί διατήρηση θέσεων εργασίας και επένδυση στο προωσπικό καθώς και η προσαρμογή στις νέες συνθήκες.

Οι βασικότερες ανάγκες των επιχειρήσεων του συνεδριακού τουρισμού είναι κατά σειρά η οικονομική στήριξη, η διατήρηση θέσεων εργασίας, η διαφήμιση, η επιμόρφωση και τα πρωτόκολλα λειτουργίας.