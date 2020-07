Παγκόσμια Ομάδα Εργασίας Επαγγελματιών Διοργανωτών Συνεδρίων

ΣΤΟΧΟΣ ΕΙΝΑΙ Η ΑΝΑΚΑΜΨΗ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΩΝ

Ο HAPCO και άλλες επτά Εθνικές Ενώσεις PCO από όλο τον κόσμο συνεργάζονται με την ΙAPCO (το Διεθνή Φορέα Επαγγελματιών Οργανωτών Συνεδρίων), δημιουργούν την Παγκόσμια Ομάδα Εργασίας (Global Task Force) και προετοιμάζουν την επόμενη μέρα.

Η συνένωση οκτώ Εθνικών Ενώσεων με τη συνεργασία της Διεθνούς Ένωσης Επαγγελματιών Διοργανωτών Συνεδρίων (IAPCO) για πρώτη φορά μετά από 52 χρόνια, έχει στόχο τη συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών και δεδομένων που σχετίζονται με τις επιπτώσεις τις πανδημίας και τις δράσεις σε εθνικό επίπεδο για την αντιμετώπιση της παγκόσμιας αυτής κρίσης.

H Ένωση, με συντονιστές τον Martin Boyle, Διευθύνοντα Σύμβουλο της IAPCO και την Monica Freire, μέλος του Συμβουλίου της Διεθνούς Ένωσης, θα χρησιμοποιήσει την τεχνογνωσία της κάθε χώρας προκειμένου να σχεδιάσει και να διανείμει κατευθυντήριες γραμμές για ασφαλείς πρακτικές στους επαγγελματίες διοργανωτές συνεδρίων (PCOs) παγκοσμίως.

Τα 135 μέλη της IAPCO πραγματοποίησαν πάνω από 21.000 συναντήσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια σε όλο τον κόσμο το 2019, με εκτιμώμενο τζίρο που ξεπερνά τα 11 δισεκατομμύρια ευρώ. (Ο Διεθνής Φορέας ήδη πραγματοποιεί παγκόσμια έρευνα για της επιπτώσεις της πανδημίας στη Βιομηχανία Συνεδρίων, τα αποτελέσματα της οποίας θα δημοσιοποιηθούν σύντομα).

Ενώ πολλές κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο μειώνουν τα περιοριστικά μέτρα, άλλες κάνουν το αντίθετο, επιβάλλοντας αποκλεισμό περιοχών και καραντίνες με τον φόβο ενός δεύτερου κύματος της πανδημίας.

Οι PCOs βρίσκονται στη δυσχερή θέση να πρέπει να επιβιώσουν οικονομικά και να ανακάμψουν μέσω της επιτυχημένης, ασφαλούς, αποτελεσματικής και αυστηρής διαχείρισης επιστημονικών, επιχειρηματικών και επαγγελματικών εκδηλώσεων. Η ταχύτατη προσαρμογή και εφαρμογή των διαδικτυακών συνεδρίων αναδεικνύει την ικανότητα του κλάδου να ανταποκρίνεται στις “προκλήσεις” και να προχωρά σε άμεσες λύσεις για τη διατήρηση της αξίας της επιστημονικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης.

Παρ ’όλα αυτά, τίποτα δεν μπορεί να αντικαταστήσει τη δυναμική των “φυσικών” συνεδρίων, αλλά και τη ζημιά που έχει υποστεί ο κλάδος τη χρονική αυτή περίοδο.

Η συνεργασία PCOs και κυβερνήσεων είναι απαραίτητη, ώστε να αποφασίζονται άμεσα δράσεις για την ασφαλή επανεκκίνηση αλλά και τη στοχευμένη προβολή του εθνικού συνεδριακού τουρισμού. Στόχος της ομάδας εργασίας είναι μεταξύ των άλλων να αναδείξει τη σημαντική συμβολή του διεθνούς Συνεδριακού Τουρισμού στη διαδικασία ανάκαμψης από την κρίση.

Ένα πολυεθνικό μοντέλο για το κοινό καλό

Ο Martin Boyle, Διευθύνων Σύμβουλος της IAPCO υποστηρίζει: «Σε δύσκολες εποχές όπως αυτές που διανύουμε, είναι πιο σημαντικό από ποτέ, Φορείς με παρόμοιους στόχους να ενώνονται για να προωθήσουν ένα πολυεθνικό μοντέλο για το κοινό καλό. Μπορούμε να αξιοποιήσουμε την ηγεσία της IAPCO στη διεθνή σκηνή παράλληλα με το σημαντικό έργο που επιτελείται σε εθνικό επίπεδο από τα μέλη της ομάδας εργασίας Global Task Force για να ενώσουμε τις φωνές μας».

«Οι κρίσεις είναι πάντα ευκαιρίες και για δυναμικές συνεργασίες και συνέργειες και είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι για την ευκαιρία που μας δίνεται, με την πρωτοβουλία της Διεθνούς ‘Ένωσης που μας εκπροσωπεί (IAPCO), να συμμετέχουμε σε αυτή την ομάδα εργασίας σε διεθνές επίπεδο. Στόχος μας είναι να αναδείξουμε τη δυναμική του Συνεδριακού Τουρισμού, να καταγράψουμε τις απώλειες και να σχεδιάσουμε την επόμενη ημέρα», επισημαίνει η Πρόεδρος του HAPCO, κ. Ρένα Τόλη,

O Σύνδεσμος Ελλήνων Επαγγελματιών Οργανωτών Συνεδρίων (HAPCO) στο πλαίσιο της Global Task Force είχε την ευκαιρία να προβάλλει το επιτυχημένο case study της Ελλάδας στη “μάχη” κατά της πανδημίας, αλλά και την προβολή της χώρας στην επανεκκίνηση του τουρισμού γενικά. Ο Σύνδεσμός μας συνεχίζει να υποστηρίζει την Ελλάδα και να προτείνει τρόπους για την διεξαγωγή επιτυχημένων επιστημονικών, επιχειρηματικών και επαγγελματικών εκδηλώσεων, ενώ παράλληλα η IAPCO ετοιμάζει εγκύκλιο με προτάσεις «ασφαλούς πρακτικής», βασισμένη στις εθνικές πρακτικές και δράσεις για την επόμενη μέρα.

Members of the IAPCO National Association Task Force are:

Association of British Professional Conference Organisers (ABPCO) – Great Britain

Association of Irish Professional Conference Organisers (AIPCO) – Ireland

Hellenic Association of Professional Congress Organisers (HAPCO) – Greece

Sri Lanka Association of Professional Conference, Exhibition and Event Organisers (SLAPCEO) – Sri Lanka PCO Meetings Mexico – Mexico



Federcongressi & Eventi – Italy

Association Argentina de Organizadores y Proveedores de Exposiciones, Congresos, Eventos y de Buros de Convenciones (AOCA) – Argentina

Korea Association for Professional Convention Organisers (KAPCO) – Korea

*** Η Διεθνής Ένωση Διοργανωτών Επαγγελματικών Συνεδρίων – IAPCO, έχει περισσότερα από 52 χρόνια ιστορίας, εκπροσωπεί σήμερα 137 Ενώσεις και περισσότερους από 9.700 διοργανωτές επαγγελματικών συνεδρίων από 39 χώρες.