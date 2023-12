Tis the season to be jolly – and NEW!

Ο φετινός Δεκέμβριος στο NEW Hotel έχει λάμψη, γιορτινή διάθεση, εξαιρετικές γεύσεις και θέα 360 μοιρών στην Αθήνα! Καθώς τα φώτα της πόλης ανάβουν, το NEW Hotel είναι έτοιμο να μας υποδεχτεί από νωρίς το πρωί για πρωινό ή brunch, έως αργά το βράδυ.

Ο ιδιαίτερος, ξεχωριστός, γιορτινός στολισμός είναι παράδοση για το NEW Hotel. Και φέτος αυτή η άλλη ματιά, πιο φρέσκια, πιο μακριά από τα συνηθισμένα, είναι εκείνη που δίνει τον τόνο των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς σε όλους τους χώρους του NEW Hotel. Το κατεξοχήν design-oriented ξενοδοχείο της πόλης – το πρώτο με την υπογραφή του κορυφαίου Estudio Campana – έχει ήδη ντυθεί στα γιορτινά του και ένα φωτεινό, εορταστικό σύμπαν είναι έτοιμο να μας υποδεχθεί για τις πιο λαμπερές ημέρες της χρονιάς.

Και τα δύο εστιατόρια του NEW Hotel έχουν ετοιμάσει μοναδικές προτάσεις για κάθε στιγμή της ημέρας. Το πλούσιο πρωινό του NEW Taste είναι σχεδιασμένο να μας δώσει ενέργεια για τις γιορτινές βόλτες μας στην πόλη, ενώ το πιο αγαπημένο brunch της Αθήνας γίνεται η καλύτερη αφορμή για Χριστουγεννιάτικο shopping το Σαββατοκύριακο στους γύρω δρόμους καθώς και για τον εορτασμό ανήμερα Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς.

Ειδικά για τις Παραμονές, ο Executive Chef Μπάμπης Κουντούρης έχει ετοιμάσει δύο ιδιαίτερα μενού, βασιζόμενος σε εξαιρετικές πρώτες ύλες αλλά και τεχνικές που απελευθερώνουν τις πιο δυνατές τους γεύσεις. Τα χτένια σχάρας με το φοντύ τρούφας, η πάπια με το ταρτάρ ψητού παντζαριού και τα βατόμουρα από το Χριστουγεννιάτικο μενού, αλλά και ο αστακός στα κάρβουνα και τα μοσχαρίσια πλευρά με πιπερόριζα και σάλτσα bordelaise από το Πρωτοχρονιάτικο αποτελούν ιδανικές προτάσεις για το απόλυτο pairing εορταστικού mood με έξοχες γαστρονομικές εμπειρίες. Ο γλυκός επίλογος και για τις δύο βραδιές γράφεται με pre-desserts αλλά και επιλογές σαν το κουκουνάρι με λευκή σοκολάτα, πεύκο, Roku gin και ελαιόλαδο για τα Χριστούγεννα καθώς και με το Mont Blanc με μπισκότο σαμπλέ, κάστανο και βανίλια για την παραμονή Πρωτοχρονιάς. Και οι δύο βραδιές των Παραμονών, όσο και τα φημισμένα γιορτινά brunches του NEW Hotel (ανήμερα των εορτών), θα ντυθούν μουσικά με live DJ sets.

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: ΓΙΟΡΤΑΣΤΕ ΤΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ!

Ζήστε τη μαγεία του Δεκεμβρίου στο NEW Hotel! Κερδίστε έκπτωση 15% στη διαμονή σας και επίσης 15% στα εορταστικά δείπνα.

Περιλαμβάνει έκπτωση 15% στην καλύτερη διαθέσιμη τιμή

Περιλαμβάνει έκπτωση 15% στην κατανάλωση φαγητού και ποτού (εξαιρείται το room service)

Κρατήσεις και διαμονή έως 15 Ιανουαρίου 2024

Ισχύει μόνο για άμεσες κρατήσεις

Ελάχιστη διαμονή 2 βράδια

Δεν περιλαμβάνεται φόρος διαμονής.

Εορταστικά μενού στο παρακάτω link:

Σετ μενού Παραμονή Χριστουγέννων

Σετ μενού Παραμονή Πρωτοχρονιάς

Πρωινό μενού Ανήμερα Πρωτοχρονιάς

Brunch μενού Ανήμερα Χριστουγέννων & Πρωτοχρονιάς

Κρατήσεις: +30 210 3273170, +30 6946 379500

Link: https://tinyurl.com/8pntx99r (Art Lounge Rooftop) / Link: https://tinyurl.com/ycyjr6tu (NEW Taste Restaurant)

Διεύθυνση: NEW Hotel, Φιλελλήνων 16 & Ναυάρχου Νικοδήμου 1 (είσοδος από Ναυάρχου Νικοδήμου)