Ο Συνεδριακός Τουρισμός με όραμα το 2030

10ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ MICE ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Στις 5 και 6 Μαρτίου 2020 θα πραγματοποιηθεί στο ξενοδοχείο Grand Hayatt της Αθήνας το 10ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ MICE και ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, που διοργανώνει ο Σύνδεσμος Ελλήνων Επαγγελματιών Οργανωτών Συνεδρίων – HAPCO (Hellenic Association of Professional Congress Organizers).

Το Συνέδριο θα επικεντρωθεί σε καίρια ζητήματα τα οποία απασχολούν το συνεδριακό και τουριστικό «γίγνεσθαι» της χώρας μας, με το βλέμμα στραμμένο στη νέα δεκαετία.

Στόχος του Συνεδρίου είναι η ενημέρωση για τις διεθνείς τάσεις της βιομηχανίας του επαγγελματικού συνεδριακού τουρισμού.

Κατά τη διήμερη διάρκεια του Συνεδρίου θα αναπτυχθούν θέματα που αφορούν τους εμπλεκόμενους στο MICE και στον συνεδριακό τουρισμό, όπως:

The Future in Leadership (Η Ηγεσία στο Μέλλον)

Personal Growth in a Business Environment (Προσωπική εξέλιξη στο Επαγγελματικό Περιβάλλον)

The Next Generation in the Front Line (Η Νέα Γενιά στο Προσκήνιο)

Meetings Industry & Technology (Η Αιχμή της Τεχνολογίας στην Αγορά του MICE)

CSR in the Meetings Industry (H Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στον Συνεδριακό τουρισμό)

Business in MICE – Vision 2030 (Η Αγορά MICE- Με Όραμα το 2030)

Στο Συνέδριο συμμετέχουν η International Association of Professional Congress Organizers (IAPCO) και καταξιωμένοι επαγγελματίες του συνεδριακού τουρισμού από την ελληνική και διεθνή αγορά, εκπρόσωποι της πολιτικής ηγεσίας, προσωπικότητες της ακαδημαϊκής κοινότητας, καθώς επίσης και εκπρόσωποι φορέων και οργανισμών που εμπλέκονται στο χώρο του συνεδριακού τουρισμού.

Ενδεικτική λίστα επιβεβαιωμένων ομιλητών:

Lahav Ori, President IAPCO

Mc Grane Nicky, CEO, Conference Partners International

Δερβάκος Γιώργος, Founder and CEO, The Art of Learning International

Ηλιόπουλος Γιώργος, Managing Director, Aiphoria Consulting

Μαλούχου Αμάντα, Talent Coach and Career Advisor

Ματσούκη Όλγα, Διαπιστευμένη corporate and professional medical coach

Μπλέτα Αφροδίτη, Πρόεδρος, Ευρωπαϊκή Ένωση Γυναικών-Ελληνικό Τμήμα

Τριβιζά Κατερίνα, Διευθύντρια Εταιρικών Προγραμμάτων, Thrive Global

Τσιρογιάννη Τόνια, Management Consultant και Personal – Business Coach (ICF – Accredited)

https://hapco.gr/index.php/synedria/10o-panellinio-synedrio-hapco