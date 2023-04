Ολοκληρώθηκε το 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο HAPCO & DES:  «Meetings in Greece: The Game Changer»

Ανάγκη ένταξης της Εθνικής Βιομηχανίας Συνεδρίων & Εκδηλώσεων – MICE (Meetings Incentives Conferences & Events), με συλλογική δράση όλων των εμπλεκόμενων φορέων, στην Εθνική Στρατηγική για τον Τουρισμό, αλλά και δημιουργίας στοχευμένου σχεδίου προβολής και ειδικής καμπάνιας για τον κλάδο!

Οι τρόποι με τους οποίους δύναται να αναδειχθεί η αξία και η δυναμική της Εθνικής Βιομηχανίας Συνεδρίων & Εκδηλώσεων – MICE (Meetings, Incentives, Conferences & Events), με στόχο την κατάταξη της Ελλάδας σε υψηλότερη θέση στο διεθνή τουριστικό και συνεδριακό χάρτη, βρέθηκαν στο επίκεντρο των συζητήσεων του 12ου Πανελληνίου Συνεδρίου του HAPCO & DES (Hellenic Association of Professional Congress Organizers & Destination Events Specialists – Σύνδεσμος Ελλήνων Επαγγελματιών Εκδηλώσεων & Οργανωτών Συνεδρίων), με τίτλο: «Meetings in Greece: The Game Changer» που πραγματοποιήθηκε στις 16 & 17 Μαρτίου στη Μεγάλη Βρεταννία.

Το Συνέδριο πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού, του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ), του Συνδέσμου των εν Ελλάδι Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων (ΗΑΤΤΑ) και της Ομοσπονδίας Ελληνικών Συνδέσμων Γραφείων Ταξιδίων & Τουρισμού (FedHATTA).

Η Πρόεδρος του HAPCO & DES κ. Σίσσυ Λυγνού και Διευθύνουσα Σύμβουλος AFEA S.A. Travel & Congress Services υπογράμμισε τη σημασία ανάδειξης της Εθνικής Βιομηχανίας MICE, που αποτελεί το «αναξιοποίητο διαμάντι» του Ελληνικού Τουρισμού, έτσι ώστε να αποκτήσει τη θέση, την αναγνώριση, αλλά και την υποστήριξη που της αρμόζει:

«Για να έρθει η Εθνική Βιομηχανία MICE σε πρώτο πλάνο απαιτείται η άμεση και συλλογική δράση όλων των εμπλεκόμενων φορέων και η άμεση ένταξη του τομέα στην εθνική στρατηγική για τον Τουρισμό, τη στοχευμένη προβολή και καμπάνια, καθώς και η ενίσχυση των εγχώριων υποδομών, αλλά και η δημιουργία ενός ψηφιακού μητρώου καταγραφής Συνεδρίων & Εκδηλώσεων, προκειμένου να έχουμε τη δυνατότητα σύγκρισης με τον υπάρχοντα ανταγωνισμό.

Στη σκακιέρα ενίσχυσης της εθνικής οικονομίας και ανάπτυξης, ο Επαγγελματικός και Συνεδριακός Τουρισμός, δύναται να παίξει καθοριστικό ρόλο ως στρατηγικός «παίκτης». Εμείς οι επαγγελματίες της Βιομηχανίας Συνεδρίων και Εκδηλώσεων έχουμε τη δυναμική και τη θέληση, να αλλάξουμε το παιχνίδι! Θα πρέπει επιτέλους να μας δοθεί αυτή η ευκαιρία! Σε αυτή την κρίσιμη καμπή για τη χώρα, που προσελκύει το ενδιαφέρον διεθνούς κοινού, χρειαζόμαστε τη στήριξη της Πολιτείας, αλλά και συγκεκριμένα του ΕΟΤ, την άμεση αναβάθμιση της πολύ χαμηλής εικόνας της χώρας στις εκθέσεις του εξωτερικού, αλλά και του συνολικού προφίλ της Ελλάδας ως συνεδριακός προορισμός. Ακόμα και τώρα, η προώθηση της δυναμικής MICE της Ελλάδας γίνεται αποκλειστικά με την ιδιωτική πρωτοβουλία και λείπει παντελώς από την καμπάνια και τον κεντρικό σχεδιασμό προβολής του ΕΟΤ, παρά τις συνεχείς εισηγήσεις και προτάσεις μας. Ο ανταγωνισμός, μας έχει ξεπεράσει κατά πολύ και έχουμε χάσει σημαντικό έδαφος.

H βιομηχανία MICE προσελκύει κοινό υψηλού επιπέδου και εισοδήματος, ευνοεί περισσότερα από 50 επαγγέλματα, δίνει τη λύση στην εποχικότητα, και την απασχόληση, ενισχύοντας το 12μηνο τουρισμό. Οι ανταγωνιστές μας το έχουν αντιληφθεί και το εκμεταλλεύονται στο έπακρο, εμείς;».

Το Συνέδριο χαιρέτησαν ο Υπουργός Τουρισμού κ. Βασίλης Κικίλιας, η Βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης & Τομεάρχης Τουρισμού ΣΥΡΙΖΑ κ. Κατερίνα Νοτοπούλου, η Αναπληρώτρια Γραμματέας του Τομέα Τουρισμού του ΠΑΣΟΚ κ. Σοφία Κατσίγιαννη, ο Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας κ. Αλέξανδρος Θάνου, ο Πρόεδρος του ΣΕΤΕ κ. Ιωάννης Ρέτσος, ο Πρόεδρος της FedHATTA κ. Λύσσανδρος Τσιλίδης, ο Γενικός Γραμματέας ΕΞΑΑ και Εκπρόσωπος του ΠΟΞ κ. Ευγένιος Βασιλικός, ο Πρόεδρος του Thessaloniki Convention Bureau κ. Γιάννης Ασλάνης, αλλά και ο Πρόεδρος της ΣΟΚΚΕ κ. Θοδωρής Βώκος. Στο πλαίσιο των χαιρετισμών τους όλοι οι εκπρόσωποι της κυβέρνησης και των φορέων τουρισμού αναγνώρισαν και επεσήμαναν και οι ίδιοι τη σημασία ανάδειξης της αξίας του Συνεδριακού Τουρισμού και δεσμεύτηκαν να συνεχίσουν να υποστηρίζουν τις δράσεις για την προώθηση του.

Σε συνέχεια της παρουσίασης των κυριότερων δράσεων του HAPCO & DES από το Μέλος Δ.Σ. HAPCO & DES και Διευθύντρια Πωλήσεων & Συνεδρίων Μεγάρου Μουσικής Αθηνών κ. Ζένια Κερασίδου, στο Συνέδριο αναπτύχθηκαν θέματα αιχμής για τον κλάδο, αλλά και όχι μόνο, με συμμετοχή κορυφαίων ομιλητών από την Ελλάδα και το εξωτερικό, όπως:

Στρογγυλή τράπεζα για το πως μπορεί η Εθνική Βιομηχανία Συνεδρίων και Εκδηλώσεων «να αλλάξει το παιχνίδι» με συντονίστρια την κ. Annalisa Ponchia, Director of Innovation and Customer Experience, Director of International Congress Development AIM Group International και ομιλητές τους: Υφυπουργό Τουρισμού κ. Σοφία Ζαχαράκη, τoν Πρόεδρο Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος & Πρόεδρο HOTREC κ. Αλέξανδρο Βασιλικό, τη Γενική Διευθύντρια του ΣΕΤΕ κ. Μαρία Γάτσου, και την Πρόεδρο του HAPCO & DES κ. Σίσσυ Λυγνού.

Debate για το παιχνίδι προώθησης μιας χώρας ως MICE Destination με συντονιστές την κ. Μαρία Παπαδάκη, Αντιπρόεδρο Β’ του HAPCO & DES και Διευθύνουσα Σύμβουλο της EVENT MAKERS DMC Μον. ΕΠΕ και τον κ. Γιώργο Κιαγιά, Μέλος Δ.Σ. HAPCO & DES και Διευθύνων Σύμβουλο OPTIMUM GREECE Destination & Event Management και ομιλητές τον κ. Σπύρο Μαγκανιώτη Εμπορικό Διευθυντή του Ξενοδοχειακού Ομίλου ΔΙΒΑΝΗΣ Α.Ε., τον κ. Αλέξη Λαγουδάκη Μέλος Δ.Σ. ΣΟΚΕΕ και Διευθύνων Σύμβουλο Metropolitan Expo, και την κ. Βαλεντίνη Αμαραντίδου Director of Development ARTION Conferences & Events. Στο πλαίσιο του debate, συζητήθηκαν οι τρόποι προώθησης μιας χώρας ως MICE Destination και παράλληλα αναδείχθηκε η παντελής έλλειψη στήριξης του ΕΟΤ σε αυτό το κομμάτι.

Ιδιαίτερης σημασίας ήταν η στρογγυλή τράπεζα που αφορούσε το Greek Meetings Alliance, την εθνική συνέργεια για την ανάδειξη και ανάπτυξη της Εθνικής Βιομηχανίας Συνεδρίων και Εκδηλώσεων, που επισφραγίστηκε μέσω υπογραφής μνημονίου συνεργασίας μεταξύ των HAPCO & DES, This is Athens Convention & Visitors Bureau (ACVB) και Thesssalonki Convention Bureau (TCB) τον Οκτώβριο του 2023, με κεντρικό στόχο τη θέσπιση εθνικού οργάνου για το ελληνικό MICE. Στην τράπεζα συμμετείχαν η κ. Έφη Κουδελή, International Relations Officer ACVB, η κ. Ελένη Σωτηρίου, Managing Director TCB, o κ. Γεώργιος Λώλης, Αντιδήμαρχος Τουρισμού Δήμου Ιωαννιτών, ο κ. Αθανάσιος Τσώνης, Εντεταλμένος Σύμβουλος Τουρισμού Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, ενώ τον συντονισμό είχε η κ. Αντωνία Αλεξάνδρου, Γενική Γραμματέας Δ.Σ. HAPCO & DES και Διευθύνουσα Σύμβουλος CONVIN A.E.

Στο πρώτο σκέλος της ανοιχτής συζήτησης για το GMA, o κ. Mathias Schulze, Managing Director, German Convention Bureau on behalf of the Strategic Alliance of the National Convention Bureaux of Europe, ανέδειξε τη δυναμική και το σημαντικό ρόλο ενός εθνικού Convention Bureau, αλλά και τη μεγάλη σημασία της συμμετοχής της συμμαχίας Greek Meetings Alliance στην Strategic Alliance of the National Convention Bureaux of Europe.

Άλλα σημαντικά θέματα που παρουσιάστηκαν στο Συνέδριο ήταν:

Η δράση CSR «Roofless Dreams – EMFASIS Foundation» από τη Μαρία Καρρά Co-founder EMFASIS Foundation και τον κ. Παναγιώτη Ποδηματά Αντιπρόεδρο Α’ HAPCO & DES και Διευθύνων Σύμβουλο P.C. PODIMATAS AUDIOVISUAL S.A., με έμφαση στη βιώσιμη ανάπτυξη.

Οι νέες εξελίξεις / trends στην τεχνολογία από τον κ. Κωνσταντίνο Ανδρούτσο Academic Advisor of HAU, Chief Marketing Officer ROIX, τον κ. Κωνσταντίνο Βαρσάμο Managing Partner GET2WORK, Digital Transformation Expert και τον συντονισμό του κ. Παναγιώτη Ποδηματά Αντιπρόεδρο Α’ HAPCO & DES και Διευθύνων Σύμβουλο P.C. PODIMATAS AUDIOVISUAL S.A.

Ανοιχτή διαδραστική συζήτηση και ομάδες εργασίας στις οποίες τα μέλη του Συνδέσμου είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν, να προτείνουν και να αποφασίσουν για θέματα που τους αφορούν υπό τον συντονισμό και τον σχολιασμό της κ. Ρένας Τόλη Επίτιμη Πρόεδρος και Μέλος Δ.Σ. HAPCO & DES, τ. Πρόεδρος HAPCO & DES (2016 – 2020), Αντιπρόεδρο FedHATTA, IAPCO Ambassador και Διευθύνουσα Σύμβουλο ERA ΕΠΕ και του κ. Νικόλαου Κελαϊδίτη Προέδρου HATTA και Διευθύνοντα Σύμβουλου WP Holidays.

«Game – changing» πρακτικές για την προσωπική ανάπτυξη και την ηγεσία με ομιλητή τον μοναδικό Mathias Posch, President International Conference Services, Singapore, IAPCO Training Academy Chair. Ο κ. Posch παρέθεσε εμπνευστική διάλεξη με τίτλο «Your Oxygen Mask First», αναδεικνύοντας πρακτικές για ψυχική υγεία και ανάπτυξη.

H Βιώσιμη Κερδοφορία του Συνεδριακού Τουρισμού στα Ξενοδοχεία με ομιλητές τον κ. Γιώργο Σπυρόπουλο Γενικό Διευθυντή Ομίλου Electra Hotels, την κ. Μαντλέν Μαδιανού Διευθύντρια Πωλήσεων Athens Marriott Hotel, τον κ. Μάκη Μοναστηρίδη Διευθυντή Marketing Thessaloniki Concert Hall και τον κ. Περικλή Μαγούλα Διευθυντή Πωλήσεων Makedonia Palace, με τον συντονισμό της συζήτησης από την κ. Σοφία Βαϊμάκη Μέλος Δ.Σ. HAPCO & DES και Διευθύντρια Πωλήσεων & Marketing Grand Hyatt Athens.

Διαλέξεις για την προσέλκυση, αξιολόγηση, έμπνευση, πρόσληψη και διατήρηση ταλέντων στον κλάδο του τουρισμού με ομιλητές τους κ. Ανδριάνα Θεοδωρακοπούλου Partner Stanton Chase, κ. Andrea Morgan – Schonwetter VP Talent Acquisition CARIAD Berlin, τον κ. Δημήτρη Γκανούδη Γενικό Διευθυντή Great Place to Work Institute Hellas, την κ. Μαρία Βαθυλάκη HR Manager Greece Parfums Christian Dior και τον κ. Γιώργο Μαύρο Country Director Great Place to Work Hellas.

Μία πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση για τον ρόλο των Media στην ανάπτυξη της Βιομηχανίας MICE με συντονιστή τον δημοσιογράφο κ. Χάρη Ντιγριντάκη και ομιλητές την κ. Μαρία Θεοφανοπούλου CEO Greek Travel Pages και τους δημοσιογράφους κ. Χρήστο Κώνστα και κ. Γιώργο Αλεξάκη.

Για άλλη μια φορά η νέα γενιά συμμετείχε στο Συνέδριο με τη διεξαγωγή Διαγωνισμού προπτυχιακών και μεταπτυχιακών Φοιτητών Τουριστικών Σχολών στον οποίο το πρώτο βραβείο απέσπασε το ΙΕΚ Μακεδονίας με την εργασία «Διεθνές Συνέδριο Μεσογειακή Διατροφή, Θεσσαλονίκη Μάιος – Ιούνιος 2026». Το συντονισμό του Διαγωνισμού ανέλαβαν ο κ. Δημήτρης Παλιούρας, Ταμίας του HAPCO & DES και Executive Business Coordinator GLOBAL EVENTS και το Μέλος Δ.Σ. HAPCO & DES και Πρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος GONGRESS WORLD κ. Μαρία Παπαπαναγιώτου.

Ακολούθησε η ανάδειξη της σημασίας της εκπαίδευσης σε στρογγυλή τράπεζα υπό τον συντονισμό της κ. Αντωνίας Αλεξάνδρου Γενικής Γραμματέας HAPCO & DES και Διευθύνουσας Συμβούλου CONVIN A.E. και του κ. Κωνσταντίνου Καραγιωργάκη Μέλος Δ.Σ. και Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο Ε.Τ.S. Events & Travel Solutions A.E. με ομιλητές την κ. Μάγδα Πειστικού Head of Learning and Development INSETE, την κ. Χριστίνα Κωνσταντινίδου Γενική Διευθύντρια BCA College, την κ. Αθηνά Παπαγεωργίου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήματος Διοίκησης Τουρισμού Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και την κ. Τζωρτζίνα Αλεξοπούλου Business Development Manager ERASMUS Conferences & Events A.E.

To Συνέδριο έκλεισε με την ομιλία της κ. Έλενας Δάβαρη Creative Director Davaris Design Communication, με τίτλο «Ήθος, Πάθος, Λόγος: οι τρεις έννοιες του Αριστοτέλη στην επικοινωνία σήμερα».