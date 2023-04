ΝΕΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ στην ιστορία της AIDA

Η εταιρεία AIDA την Δευτέρα 3 Απριλίου παρουσίασε το νέο λογότυπο και τις υπηρεσίες της, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία της.

Ο τρόπος ανακοίνωσης του νέου λογοτύπου και των νέων υπηρεσιών της σηματοδοτεί τον εκσυγχρονισμό και την εναρμόνιση με τις τεχνολογικές εξελίξεις, ενώ παράλληλα υπενθυμίζει πως η εξέλιξη και η δημιουργικότητα είναι αναπόσπαστο κομμάτι της AIDA.

Η ανακοίνωση έγινε εξ ολοκλήρου digital. Η γνωστοποίηση του νέου λογοτύπου και των υπηρεσιών πραγματοποιήθηκε σε πελάτες και συνεργάτες μέσα από ένα gift box, το οποίο συνοδευόταν από το προσωπικό μαγνητοσκοπημένο μήνυμα της Managing Director της εταιρείας.

Με υπηρεσίες απόλυτα προσαρμοσμένες στις ανάγκες των επαγγελματικών οργανώσεων, των εταιρειών και των φορέων που επιδιώκουν να συναντηθούν, να συνδεθούν, να συνεργαστούν, να μοιραστούν, να εργαστούν και να αναπτυχθούν, η εταιρεία AIDA επικεντρώνεται με τις νέες υπηρεσίες της σε τρεις (3) τομείς δράσης:

1. Διοργανώσεις, που στόχο έχουν να δημιουργήσουν ευκαιρίες ανταλλαγής γνώσεων, ισχυρότερες σχέσεις με το κοινό, διάδοση νέων ιδεών, δικτύωση και συνεργασία.

2. Επικοινωνία, που αποτελεί σημαντικός συντελεστής στη διάχυση ενός συγκεκριμένου μηνύματος προς ένα στοχευμένο κοινό διαθέτοντας τις κατάλληλες υποδομές και πόρους, για τη διάδοση των αποτελεσμάτων των έργων.

3. Ταξίδια, συνδυασμένα με συγκεκριμένους στόχους αλλά και ως τον αποδοτικότερο τρόπο ανταμοιβής για να χτιστούν δυνατές σχέσεις εμπιστοσύνης, συνεργασίας και σταθερής προσήλωσης δημιουργώντας υπεραξία.

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος της AIDA, κα Αΐντα Νίκα δήλωσε: «Η καινοτομία είναι στη κουλτούρα της AIDA από την πρώτη μέρα λειτουργίας της. Για αυτό, αποφασίσαμε να προχωρήσουμε στην ανανέωση της εταιρικής μας ταυτότητας και στον επαναπροσδιορισμό των υπηρεσιών μας με στόχο να σας εξυπηρετήσουμε με το πλέον σύγχρονο τρόπο.

Οι νέες υπηρεσίες της AIDA συμβάλλουν στη δημιουργία του κατάλληλου περιβάλλοντος, όπου οι ανθρώπινες σχέσεις δυναμώνουν, η γνώση μεταδίδεται, οι συνεργασίες ισχυροποιούνται και αναπτύσσονται. Υπηρεσίες απόλυτα προσαρμοσμένες στις ανάγκες των πελατών μας.

Αποστολή μας είναι να παρέχουμε υψηλής ποιότητας υπηρεσίες σε επαγγελματικές οργανώσεις, εταιρείες και φορείς, που επιδιώκουν να επεκτείνουν την εμβέλειά τους, να αυξήσουν την αναγνωσιμότητά τους και να επιτύχουν οικονομική ανάπτυξη.

Οι άνθρωποι της AIDA θα συνεχίσουμε με το ίδιο πάθος και την ίδια αφοσίωση να υλοποιούμε άρτια ακόμη και το πιο απαιτητικό έργο.»

Η AIDA δεσμεύτηκε να συνεχίσει να τιμά το μότο της WE FOCUS ON YOU και να προσφέρει υψηλού κύρους υπηρεσίες στους πελάτες της. Η AIDA αλλάζει κεφάλαιο και μεταβαίνει σε μία νέα εποχή εκσυγχρονισμού που είναι σίγουρο ότι αξίζει να γνωρίσετε με μία επίσκεψη στο www.aida.com.gr

Άρθρο από το Περιοδικό SYNEDRIO + EVENT τεύχος 51 (Τεύχος Άνοιξη / Καλοκαίρι 2023): www.synedrio.gr/entypo