Νέο ηλεκτρονικό κατάστημα Audiovisual

To videotooth.com είναι ένα νέο ηλεκτρονικό κατάστημα εξειδικευμένου εξοπλισμού οπτικοακουστικής παραγωγής, με φυσική έδρα στην Ηλιούπολη Αττικής και δημιουργήθηκε με σκοπό να προσφέρει στην αγορά, υψηλής ποιότητας προϊόντα.

To Videotooth EShop είναι μια φυσική συνέχεια της επιτυχημένης πορείας της Videotooth Event Engineering μιας εταιρίας, με υψηλή εξειδίκευση σε σύνθετες εγκαταστάσεις διαχείρισης και παραγωγής εικόνας.

Δημιουργήθηκε από επαγγελματίες του χώρου της οπτικοακουστικής παραγωγής και τεχνολογίας, με πολύ μεγάλη εμπειρία και η ομάδα του, αποτελείται από ανθρώπους, οι οποίοι έχουν μεγάλη εξοικείωση με τα προϊόντα που μεταπωλούν.

Σε αυτό θα βρείτε συσκευές εγγραφής και αναπαραγωγής εικόνας, μετατροπείς και διανομείς εικόνας, ενισχυτές σήματος, καλώδια δεδομένων και βίντεο, συσκευές παρουσιάσεων των εταιριών: Theatrixx, Lumantek, Lightware, Roland PRO AV, Club 3D, Sommer Cable, Focusrite, Radial, DSAN κ.α.

Σκοπός τoυ Videotooth EShop είναι να προσφέρει εξειδικευμένα μηχανήματα και προϊόντα, υψηλής απόδοσης και αντοχής, που είναι άμεσα διαθέσιμα, στην ελληνική αγορά. Το βασικότερο πλεονέκτημά που προσφέρει στους πελάτες του, είναι η γνώση των προϊόντων που εμπορεύεται, λόγω της καθημερινής χρήσης τους.

Τα προϊόντα του Videotooth EShop δοκιμάζονται και χρησιμοποιούνται από τους τεχνικούς της Videotοoth Event Enginnering, σε πραγματικές συνθήκες, στους χώρους του θεάματος και σε εκδηλώσεις με αυξημένες απαιτήσεις ποιότητας. Έτσι οι πελάτες του, είναι διπλά σίγουροι ότι αυτό που θα αγοράσουν, εκτός από επώνυμο και κορυφαίο στο είδος του, είναι ταυτόχρονα και δοκιμασμένο σε συνθήκες Live Event!

Videotooth EShop BY PROs FOR EVERYONE!