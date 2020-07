Κορυφαίες Γερμανικές επιχειρήσεις στο Περίπτερο της Τιμώμενης Χώρας στην 85η ΔΕΘ- Με απόλυτη τήρηση του υγειονομικού πρωτοκόλλου η προσέλευση επισκεπτών και η λειτουργία της φετινής Έκθεσης

Βιομηχανίες και επιχειρήσεις που «πρωταγωνιστούν» στο Ευρωπαϊκό και διεθνές οικονομικό στερέωμα θα συμμετάσχουν στο Εθνικό Γερμανικό Περίπτερο στην 85η ΔΕΘ και θα πραγματοποιήσουν B2B συναντήσεις με Ελληνικές εταιρείες, που ενδιαφέρονται να επεκταθούν στην μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης. Οι προετοιμασίες για την συμμετοχή της Γερμανίας ως Τιμώμενης Χώρας στην φετινή ΔΕΘ, η οποία θα πραγματοποιηθεί από τις 5-13 Σεπτεμβρίου στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης, βρίσκονται πλέον στην τελική ευθεία.

Τα ζητήματα της ασφάλειας, της επισκεψιμότητας και της συνεπούς εφαρμογής του υγειονομικού πρωτοκόλλου, καθώς και ο σχεδιασμός του Εθνικού Γερμανικού Περιπτέρου, βρέθηκαν στο επίκεντρο συναντήσεων της διοίκησης και στελεχών της ΔΕΘ-Helexpo με Γερμανική αντιπροσωπεία, η οποία επισκέφτηκε τις τελευταίες ημέρες το εκθεσιακό κέντρο και το Περίπτερο 13, που θα στεγάσει τις Γερμανικές επιχειρήσεις και φορείς.

Στην αντιπροσωπεία συμμετείχαν ο Πρόξενος και Αναπληρωτής Γενικός Πρόξενος της Γερμανίας στη Θεσσαλονίκη κ. Carsten Müller, ο κ. Patrick Specht, Head of Division Policy on Fairs and Exhibitions, Federal Ministry for Economic Affairs and Energy, από την Πρεσβεία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας στην Αθήνα ο κ. Michael Dorn, Head of the Economic Department και η κα. Sonja Bohnet, Σύμβουλος Πολιτισμού και Πολιτικών Υποθέσεων, από τον Εκθεσιακό Οργανισμό της Κολωνίας (που είναι υπεύθυνος για τη συμμετοχή της Γερμανίας στην 85η ΔΕΘ) ο κ. Holger Hey, Team Leader German Pavilions Worldwide και από την Γερμανική αρχιτεκτονική εταιρεία gtp2 ο κ. Anthony de Taranto.

Η αντιπροσωπεία ενημερώθηκε αναλυτικά για το σύνολο της εκθεσιακής προετοιμασίας και διατύπωσε την ικανοποίηση της για καίρια ζητήματα της φετινής διοργάνωσης, όπως είναι η ασφάλεια και η υγεία εκθετών και επισκεπτών.

Το Εθνικό Γερμανικό Περίπτερο με 63 επιχειρήσεις και φορείς έχει ήδη καλυφθεί πλήρως και συγκεντρώνει συμμετοχές από τους μεγαλύτερους κλάδους της Γερμανικής οικονομίας, όπως η αυτοκινητοβιομηχανία, η ενέργεια, οι ταχυμεταφορές και τα logistics, η φαρμακοβιομηχανία, η αγροδιατροφή, η πληροφορική-λογισμικό, οι αεροπορικές μεταφορές, η διαχείριση αποβλήτων και η προστασία του περιβάλλοντος κα.

Ενδεικτικά ορισμένες από τις επιχειρήσεις και βιομηχανίες, που θα συμμετάσχουν στο Εθνικό Γερμανικό Περίπτερο είναι οι BASF, Bayer, Boehringer Ingelheim, DHL Express, Fraport Regional Airports of Greece Management Company S.A., Kosmocar SA, Mercedes-Benz Hellas, Siemens Electrotechnical Projects and Products Societe Anonyme κα.

Ακόμη, εκθέτες θα είναι σημαντικοί Γερμανικοί φορείς της οικονομίας, του επιχειρείν, της παιδείας και του πολιτισμού. Ξεχωριστή θέση στο πρόγραμμα των παράλληλων εκδηλώσεων, που πλαισιώνει την συμμετοχή της Γερμανίας ως Τιμώμενης Χώρας, έχει το πρόγραμμα των B2B συναντήσεων ανάμεσα σε Γερμανικές και Ελληνικές επιχειρήσεις.

Το επιχειρηματικό σκέλος της Γερμανικής συμμετοχής ενισχύεται ακόμη περισσότερο από την πρωτοβουλία του Ελληνογερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, που οργανώνει το δικό του Ομαδικό Περίπτερο με τίτλο «Greece meets Germany», στο οποίο θα δώσει την ευκαιρία σε εταιρείες με εξαγωγική δράση προς τη Γερμανική αγορά να προβάλλουν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα στους επισκέπτες της ΔΕΘ.

Η Γερμανική συμμετοχή περιλαμβάνει και ένα πλούσιο πρόγραμμα παράλληλων εκδηλώσεων με οικονομικό και πολιτιστικό περιεχόμενο, που θα ανακοινώνονται το επόμενο χρονικό διάστημα.