Αΐντα Νίκα: “Η AIDA, πλέον, έχει μεταβεί σε μία εποχή ψηφιακού μετασχηματισμού, ανανέωσης και αναγέννησης”

Συνέντευξη με την κα Αΐντα Νίκα, Διευθύνουσα Σύμβουλο της AIDA, www.aida.com.gr, εταιρεία διοργάνωσης συνεδρίων και εκδηλώσεων.

1. Κα Νίκα μετά τη τελευταία μας συνέντευξη ακούσαμε ότι η AIDA προχωράει σε rebranding. Σας παρακαλώ πείτε μας τι θα αφορά το rebranding της AIDA ;

Η εταιρεία AIDA έχει εισέλθει όλα αυτά τα χρόνια σταδιακά σε μια νέα εποχή.

Η AIDA, πλέον, έχει μεταβεί σε μία εποχή ψηφιακού μετασχηματισμού, ανανέωσης και αναγέννησης με βασικό μας γνώμονα να εξυπηρετήσουμε με το πλέον σύγχρονο τρόπο τις διοργανώσεις που αναλαμβάνουμε.

Για αυτό αποφασίσαμε να αναδείξουμε το σύγχρονο τρόπο λειτουργίας των υπηρεσιών μας και τις νέες και καινοτόμες υπηρεσίες που θα προσφέρουμε φρεσκάροντας και οπτικά την εικόνα μας.

Η καινοτομία είναι στη κουλτούρα της AIDA από την πρώτη μέρα λειτουργίας της και θεωρούμε ότι έχει έρθει το πλήρωμα του χρόνο για ανανέωση και επαναπροσδιορισμό. Το rebranding της AIDA για όλους εμάς είναι ένα νέο restart μέσω πρωτοπόρων υπηρεσιών διοργάνωσης που θα προσφέρουμε στους πελάτες μας.

Θα σας αποκαλύψω μάλιστα ότι το επόμενο διάστημα θα πραγματοποιηθούν δύο εταιρικές εκδηλώσεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη με την επίσημη παρουσίαση της νέας εταιρικής μας ταυτότητας και την ανακοίνωση των νέων υπηρεσιών της AIDA.

2. Ποιο μήνυμα θέλετε να περάσει η νέα σας εταιρική ταυτότητα ;

Η νέα εταιρική ταυτότητα ακολουθείται από μια νέα εταιρική φιλοσοφία, από τη μετάβαση σε μια νέα εποχή με τους πλέον σύγχρονους τρόπους και τις σύγχρονες προδιαγραφές υλοποίησης διοργανώσεων για το σύνολο των πελατών μας. Άλλωστε, όπως έχει πει ο Μαχάτμα Γκάντι: «Πρέπει να γίνεις η αλλαγή που θέλεις να δεις».

Το νέο μας λογότυπο περνάει μηνύματα όπως συνεργασία, καινοτομία, δημιουργικότητα, αποτελεσματικότητα, ενέργεια και δυναμισμό, αρετές που διέπουν διαχρονικά τη φιλοσοφία, τις αξίες και τα στελέχη της AIDA.

Με το νέο μας λογότυπο προσδοκούμε να ανοίξουμε τους ορίζοντές μας πέρα από την Ελλάδα και να βγούμε ακόμη πιο δυναμικά στη διεθνή αγορά προσελκύοντας διοργανώσεις με προορισμό την Ελλάδα.

Το νέο λογότυπο μας θα κινείται σε minimal γραμμές.

3. Τι αλλαγές σκοπεύετε να κάνετε στις υπηρεσίες που θα προσφέρετε;

Αυτό το οποίο μπορώ να σας αποκαλύψω τη δεδομένη χρονική στιγμή είναι ότι θα υπάρχουν καινούργιες και καινοτόμες υπηρεσίες τις οποίες θα προσφέρουμε στους πελάτες μας.

Υπηρεσίες απόλυτα προσαρμοσμένες στις ανάγκες των πελατών μας με διαφάνεια, ταχύτητα, εμπειρία, συνεργασία και αξιοπιστία, αρχές που χαρακτηρίζουν την AIDA.

Προς το παρόν μόνο αυτά μπορώ να σας πω καθώς η επίσημη παρουσίαση των νέων υπηρεσιών θα γίνει στους υπάρχοντες και μελλοντικούς μας πελάτες στις ειδικές εταιρικές μας διοργανώσεις στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη αντίστοιχα.

4. Ποιοι οι στόχοι της AIDA για τα επόμενα χρόνια;

H AIDA φιλοδοξεί να γίνει μία από τις μεγαλύτερες πολυεθνικές εταιρείες στον τομέα των διοργανώσεων με προτεραιότητα τους κλάδους της Υγείας, της Τεχνολογίας και της Επιχειρηματικότητας. Με τις νέες μας υπηρεσίες προσδοκούμε να ανοίξουμε νέες συνεργασίες στην Ευρωπαϊκή αγορά για τον κλάδο του συνεδριακού τουρισμού.

Στόχος της εταιρείας είναι να συνεχίσουμε να τιμούμε το μότο μας WE FOCUS ON YOU και να συνεργαζόμαστε με διακεκριμένους επιστήμονες, επιχειρήσεις και φορείς σε Ελλάδα και εξωτερικό που καινοτομούν στον τομέα τους και θέτουν υψηλούς στόχους για τον κλάδο τους. Η ομάδα της AIDA μπορεί να ανταποκριθεί σε κάθε απαίτηση διαθέτοντας πολυετή εμπειρία και εξειδικευμένα στελέχη.

Άρθρο από το Περιοδικό SYNEDRIO + EVENT τεύχος 50 (Τεύχος Φθινόπωρο / Χειμώνας 2022-2023)

Διαβάστε εδώ ολόκληρο το τεύχος: www.synedrio.gr/entypo