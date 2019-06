Διεθνές Ιατρικό Συνέδριο στο Grecotel Kos Imperial Thalasso

Oι εργασίες του 2ου διεθνούς συνεδρίου ανοσολογίας «Human & Translational Immunology Conference 2019» ολοκληρώθηκαν με τη συμμετοχή 154 συμμετεχόντων στο Grecotel Kos Imperial Thalasso. Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε από τις 29 Μαΐου έως τις 3 Ιουνίου με σκοπό να αποτελέσει δίαυλο επικοινωνίας για τους ανοσολόγους ανά τον κόσμο, ενθαρρύνοντας την παρουσίαση πρωτοποριακών case studies, ερευνών και νέων ιατρικών προσεγγίσεων στη διεθνή επιστημονική και ιατρική κοινότητα.

Το διεθνούς εμβέλειας συνέδριο, που συγκέντρωσε το ενδιαφέρον της επιστημονικής και ιατρικής κοινότητας παγκοσμίως, αποτελεί πρωτοβουλία των ιατρών Peter Katsikis από το Erasmus University Medical Center του Ρότερνταμ, Bali Pulendran από το Pathology & Microbiology and Immunology των ΗΠΑ και Stephen Schoenberger από το La Jolla Institute for Allergy and Immunology της Καλιφόρνια των ΗΠΑ καθώς και του αρχισυντάκτη του περιοδικού Nature Immunology, Jamie Wilson. Στο πλαίσιο της φετινής διοργάνωσης παρουσιάστηκαν με δημιουργικό και καινοτόμο τρόπο εργασίες και έρευνες που αφορούν στον κλάδο της ανοσολογίας.

Οι κύριες εργασίες του συνεδρίου, καθώς και η διαδραστική παρουσίαση των εργασιών, πραγματοποιήθηκαν στην αίθουσα «Ιπποκράτης», ενώ πέραν των συνεδριακών χώρων όλο το εύρος των πολυτελών εγκαταστάσεων, οι εντυπωσιακοί κοινόχρηστοι χώροι, τα 8 εστιατόρια και μπαρ του ξενοδοχείου αξιοποιήθηκαν για τις ανάγκες της διοργάνωσης. Όλοι οι σύνεδροι, μέλη της επιστημονικής και ιατρικής κοινότητας, διέμειναν στα ευρύχωρα φωτεινά δωμάτια του Grecotel Kos Imperial Thalasso απολαμβάνοντας εγκάρδια φιλοξενία υψηλών προδιαγραφών.

Το πολυτελές Grecotel Kos Imperial Thalasso σε απόσταση αναπνοής από την πόλη της Κω