Διαβάστε το HOTEL DESIGN Magazine: ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ-ΧΕΙΜΩΝΑΣ 2022!

Περιοδικό Hotel Design Φθινόπωρο – Χειμώνας 2022 / 2023, No.31

Περιοδικό για την Κατασκευή, την Ανακαίνιση, τη Διακόσμηση και τον Εξοπλισμό Ξενοδοχείων!

Παρουσιάσεις Ξενοδοχείων στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό, Τάσεις στο Ξενοδοχειακό Design, Νέα προϊόντα και υπηρεσίες για ξενοδοχεία

Κατεβάστε και Αποθηκεύστε το Τεύχος No 31, Δωρεάν, σε PDF (πατήστε εδώ)

Γίνετε Συνδρομητές (Δωρεάν) για να λαμβάνετε το Hotel Design Magazine (πατήστε εδώ)

Διαβάστε όλα τα Προηγούμενα Τεύχη του Hotel Design Magazine (πατήστε εδώ)

Ξεφυλλίστε το περιοδικό (πατήστε στην παρακάτω εικόνα) : issuu.com

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

10 EDITORIAL Ξενοδοχείο & Τοπική Κοινότητα

16 BATHROOM Στοιχεία design του ξενοδοχειακού μπάνιου που βελτιώνουν την εμπειρία του επισκέπτη

18 HOTEL DESIGN 8 Ξενοδοχειακές τάσεις που θα κυριαρχήσουν το 2023

34 ΤΕΧΝΗ Πως η τέχνη μπορεί να αναβαθμίσει την εμπειρία φιλοξενίας

38 FAMILY-FRIENDLY Ξενοδοχεία για όλη την οικογένεια

42 ΚΡΕΒΑΤΙ & ΥΦΑΣΜΑΤΑ Ποια κλινοσκεπάσματα είναι πιο κατάλληλα για ξενοδοχεία

44 IN[N] HOTEL Athens

50 ZOLA HOTEL Vienna

60 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ με τον chef Αλέξανδρο Καίσαρη

64 IL TORNABUONI HOTEL Florence

72 PORTES LITHOS RESORT Chalkidiki

78 MARIENHAGE HOTEL Eindhoven

86 THE PORT SQUARE HOTEL Piraeus

90 TEIGHT HOTEL Thessaloniki

96 ΧΑΛΙΑ Ποιο είναι το κατάλληλο χαλί για χώρους με μεγάλη επισκεψιμότητα

98 ONCE IN Mykonos

106 INDEX Οδηγός Προμηθευτών Ξενοδοχείων / Βρείτε Συνεργάτες