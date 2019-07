Βραβείο ”Best Catered Event” για την InterCatering, στην Τελετή Απονομής των Event Awards 2019!

Η InterCatering κατέκτησε το βραβείο ”Best Catered Event“ στην Τελετή Απονομής των Event Awards 2019 για το φαντασμαγορικό Gala Dinner 1.000 ατόμων της AVON Ρωσίας, που πραγματοποιήθηκε τον Αύγουστο του 2018 στον ξεχωριστό παραθαλάσσιο χώρο ”Ble”. Η AVON Ρωσίας γιόρτασε τα 25α γενέθλιά της με μια διοργάνωση διεθνών προδιαγραφών όπου η InterCatering διαχειρίστηκε τον χώρο, τον εξοπλισμό, το service, το cocktail υποδοχής και το gala menu, ενώ η παραγωγή του event ήταν από την εταιρεία C & E Conferences Services Ltd.

Η InterCatering διαθέτοντας την εξειδίκευση και την τεχνογνωσία που απαιτείται για την επιτυχημένη διοργάνωση μιας εκδήλωσης, ανταποκρίθηκε πλήρως στις ανάγκες του πελάτη. Σχεδίασε ένα άρτιο σερβιριστό menu 4 πιάτων, παρουσιάζοντας δημιουργικά πιάτα μεσογειακής κουζίνας, τα οποία ξεχώρισαν τόσο για την ανώτερη γεύση τους, όσο και για την άψογη παρουσίασή τους. Ο σχεδιασμός του menu στηρίχθηκε σε άριστες και ποιοτικές ελληνικές πρώτες ύλες από διάφορες περιοχές της χώρας μας, εκτελεσμένο με έμπνευση, δημιουργικότητα και σύγχρονες τεχνικές από την έμπειρη ομάδα των ταλαντούχων chefs της εταιρείας.

Η Τελετή Απονομής των Event Awards πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 10 Ιουλίου στο Markou Wine Museum με παρουσιάστρια της βραδιάς την Ντορέττα Παπαδημητρίου. Στην εκδήλωση έδωσαν τo παρών περισσότερα από 500 υψηλόβαθμα στελέχη και τιμήθηκαν δημιουργοί και διοργανωτές των πιο επιτυχημένων εκδηλώσεων του 2018!

Τα βραβεία διοργανώθηκαν για 4η χρονιά από το περιοδικό Marketing Week της Boussias Communications.