Αΐντα Νίκα: “Το μέλλον του συνεδριακού τουρισμού στην Ελλάδα προβλέπεται ευοίωνο”

Συνέντευξη με την κα Αΐντα Νίκα, Διευθύνουσα Σύμβουλο της AIDA, www.aida.com.gr, εταιρεία διοργάνωσης συνεδρίων και εκδηλώσεων.

1. Πώς βλέπετε το μέλλον του συνεδριακού τουρισμού στην Ελλάδα και ποιοι παράγοντες θα βοηθούσαν;

Κατά την προσωπική μου γνώμη ο συνεδριακός τουρισμός κερδίζει ολοένα και μεγαλύτερο έδαφος στην χώρα μας. Δεν είναι εξάλλου τυχαίο το γεγονός ότι η Ελλάδα αποκτάει συνεχώς μία καλύτερη θέση στην παγκόσμια κατάταξη.Αυτό βέβαια θεωρώ ότι οφείλεται σε μια συνολική προσπάθεια πολιτείας και επαγγελματιών του κλάδου μας. Ωστόσο, ναι με την πανδημία Covid 19 όλα πήγαν λίγο πίσω και μετά βεβαιότητας o κλάδος μας δυσκολεύτηκε αρκετά, καθώς περιορίστηκε σημαντικά η διεξαγωγή συνεδρίων και εκδηλώσεων. Αυτό το εμπόδιο, όμως, θεωρώ ότι μας έδωσε ώθηση να επισπεύσουμε τον τεχνολογικό μας μετασχηματισμό και να γίνουμε

πιο δημιουργικοί, πιο τολμηροί και αποφασιστικοί θα έλεγα. Ας μην ξεχνάμε ότι η χώρα μας αποτέλεσε τη γενέτειρα όλων των επιστημών και είναι αυτή που οδήγησε και ταξίδεψε με τις

ρηξικέλευθες για την αρχαία εποχή σκέψεις και αντιλήψεις, τον κόσμο ένα βήμα πιο πέρα. Ακόμη και σήμερα αποτελεί αντικείμενο θαυμασμού για εκατομμύρια ανθρώπους ανά τον κόσμο. Πιστεύω πως ήρθε η ώρα να αποτελέσει και σημαντικό πυρήνα στον τομέα του συνεδριακού τουρισμού. Άλλωστε διαθέτει τις απαραίτητες υποδομές για διεξαγωγή άρτιων συνεδρίων και εκδηλώσεων. Διαθέτει αξιόλογους επαγγελματίες και το σημαντικότερο εναλλακτικές προτάσεις προορισμών που δύσκολα βρίσκεις σε άλλες χώρες τις Ευρώπης. Πολύ σημαντική για την χώρα μας είναι και η επιστημονική κοινότητα, η οποία απαρτίζεται από εξέχοντες επιστήμονες με διεθνείς διακρίσεις για τα επιστημονικά τους επιτεύγματα. Αυτό καθιστά ακόμη πιο επιτακτική την ανάγκη να προβάλλεται ακόμη πιο σθεναρά ο συνεδριακός τουρισμός στην Ελλάδα. Φυσικά, ένας βοηθητικός παράγοντας θα ήταν η υποστήριξη της πολιτείας. Πάντως, ένα πράγμα θεωρώ σίγουρο: το μέλλον του συνεδριακού τουρισμού στην Ελλάδα προβλέπεται ευοίωνο, ειδικά μετά τη covid περίοδο, όπου όλοι μας έχουμε έντονη την ανάγκη της επαφής με συναδέλφους και συνεργάτες.

2. Ποια τα οφέλη της οικονομίας/κοινωνίας από τα συνέδρια;

Τα κοινωνικά και οικονομικά οφέλη από την ανάπτυξη του συνεδριακού τουρισμού είναι πολυποίκιλα. Ο συνεδριακός προορισμός ζωντανεύει και διαφημίζεται, η οικονομία ενισχύεται, οι

θέσεις εργασίας αυξάνονται και όχι μόνο αυτά. Άλλωστε πρόκειται για μία εναλλακτική μορφή τουρισμού που μόνο θετικά οφέλη μπορεί να έχει. Η συνεδριακή αγορά επιδρά ευεργετικά στην εθνική οικονομία της χώρας και επιπλέον αποτελεί μία τεράστια διαφήμιση για την Ελλάδα προσελκύοντας ακόμη μεγαλύτερο αριθμό επισκεπτών στη χώρα μας και μάλιστα όλον τον χρόνο, όχι μόνο τις θερινές περιόδους. Με αυτό τον τρόπο ενισχύονται οικονομικά οι τοπικές επιχειρήσεις, το οποίο αυτόματα συνεπάγεται άνοιγμα νέων θέσεων εργασίας προκειμένου να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις ενός μεγάλου συνεδρίου. Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο ενός

συνεδρίου, τόσο οι σύνεδροι όσο και οι συνοδοί τους έχουν την ευκαιρία να θαυμάσουν την εξαιρετική ελληνική ομορφιά με τα φυσικά τοπία που εκείνη προσφέρει και ακολούθως να γευτούν την ελληνική κουζίνα και να γνωρίσουν τον ελληνικό πολιτισμό και την άψογη ελληνική φιλοξενία. Φυσικά, μεγάλα είναι και τα οφέλη για την ίδια την ελληνική κοινωνία, καθώς προσελκύει τουρίστες υψηλής οικονομικής και κοινωνικής τάξης, που έχουν την δυνατότητα να

δαπανήσουν χρήματα. Βέβαια, οι τουρίστες με τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά επιθυμούν την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών, το οποίο μόνο θετικό είναι για την κοινωνία καθώς βελτιώνεται

συνεχώς. Επιπλέον, μέσω ενός συνεδρίου δεν ανταλλάσσονται μόνο απόψεις αναφορικά με το εκάστοτε θέμα ενός επιστημονικού κλάδου. Ανταλλάσσονται απόψεις, αντιλήψεις και σκέψεις πάνω σε πολλά θέματα. Πρόκειται, δηλαδή, τελικά, για μία επικοινωνία πολιτισμών. Άρα, μέσω των συνεδρίων προβάλλονται και οι αξίες της διαπολιτισμικότητας, της αλληλεγγύης και της παγκοσμιοποίησης.

3. Ποιο είναι το συγκριτικό πλεονέκτημα της AIDA;

Η AIDA είναι μια εταιρεία που μετρά ήδη 15 χρόνια στον τομέα του συνεδριακού τουρισμού διαθέτοντας γραφεία σε Ελλάδα, Αλβανία και Βουλγαρία.Με γνώση, εμπειρία και τεχνογνωσία, αναπτύσσουμε εξειδικευμένες προτάσεις και εξατομικευμένες λύσεις επικοινωνίας

μέσω διοργανώσεων που ανταποκρίνονται στις ανάγκες Επαγγελματικών Ενώσεων, Επιστημονικής Κοινότητας, Εταιρειών και Δημοσιών Οργανισμών με στόχο να πετύχουν τους στόχους τους. Αποστολή μας είναι να «αφυπνίσουμε» στο σύνολό τους τη δυναμική των πελατών μας. Η AIDA διέπεται από τις αξίες του επαγγελματισμού, της διαφάνειας, της εμπιστοσύνης, της

ομαδικότητας και της συνεργασίας. Με τεράστια επιτυχία έχουμε πραγματοποιήσει εθνικά και διεθνή επιστημονικά συνέδρια, αλλά και εταιρικές εκδηλώσεις και έχουμε υλοποιήσει ευρωπαϊκά έργα για πολλούς δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς. Διαθέτοντας γραφεία σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική είμαστε σε θέση να αναλαμβάνουμε τη διοργάνωση συνεδρίων και εκδηλώσεων σε όλη την Ελλάδα.

4. Ποια η συμβολή της AIDA στο συνεδριακό τουρισμό;

Η AIDA τα τελευταία χρόνια έχει φέρει εις πέρας πληθώρα συνεδρίων και εκδηλώσεων. Μάλιστα με τη συνεργασία επαγγελματικών ενώσεων έχει διεκδικήσει διεθνείς διοργανώσεις για την Ελλάδα. Μέσα, λοιπόν, από τις διοργανώσεις αυτές, θεωρούμε ότι η εταιρεία μας έχει συμβάλει στην ενίσχυση των τοπικών επιχειρήσεων όπως ξενοδοχεία, catering, μεταφοράς, ήχου και εικόνας και πολλών άλλων επαγγελματιών. Επιπλέον, έχουμε συμβάλει και στην προβολή μικρότερων ελληνικών πόλεων – περιοχών, όπως Χαλκιδικής ακόμη και Κομοτηνής, έχοντας διοργανώσει εκδηλώσεις πάντοτε με βάση τα χαρακτηριστικά της κάθε περιοχής. Φυσικά, για τη διοργάνωση μεγάλων εκδηλώσεων οι κατάλληλες υποδομές βρίσκονται σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κρήτη ή

Ρόδο. Όταν, όμως, πρέπει να δώσουμε ένα πιο χαρακτηριστικό άρωμα στη διοργάνωση προτείνουμε στους πελάτες μας και εναλλακτικές περιοχές που διαθέτουν φυσικά τις απαιτούμενες για τη διοργάνωση υποδομές.

5. Ποιοι οι στόχοι της AIDA για τα επόμενα χρόνια;

Η AIDA φιλοδοξεί να γίνει μία από τις μεγαλύτερες πολυεθνικές εταιρείες στον τομέα των διοργανώσεων στην Νοτιοανατολικής Ευρώπης, με προτεραιότητα στους κλάδους της Υγείας, της

Τεχνολογίας και της Επιχειρηματικότητας. Στόχος της ομάδας μας είναι να συνεχίσουμε να τιμούμε το μότο μας WE FOCUS ON YOU και να συνεργαζόμαστε με διακεκριμένους επιστήμονες που

καινοτομούν σε πανελλαδικό και σε διεθνές επίπεδο, με επαγγελματίες που έχουν όραμα και υψηλούς στόχους και με θεσμικούς φορείς που θέλουν να επικοινωνούν τα έργα τους. Οι διοργανώσεις υψηλού κύρους και επιπέδου αποτελούν πάντα τόπο συνάντησης πολιτισμών, επιστημόνων και ανταλλαγής ιδεών. Η ομάδα της AIDA μπορεί να ανταποκριθεί σε κάθε απαίτηση.

Άρθρο από το Περιοδικό SYNEDRIO + EVENT τεύχος 49 (Τεύχος Άνοιξη / Καλοκαίρι 2022)

Διαβάστε εδώ ολόκληρο το τεύχος: www.synedrio.gr/entypo